W Kabulu w nocy rozległy się co najmniej trzy eksplozje, ale na razie nie ma informacji o tym, co dokładnie było celem ataku, ani czy pociągnął on za sobą ofiary. Rzecznik rządu talibów rządzących Afganistanem od 2021 roku, Zabihullah Mujahid poinformował, że oprócz Kabulu Pakistan zbombardował też prowincję Kandahar na południu Afganistanu i prowincję Paktia na południowym wschodzie.

AP, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie podaje, że pakistańska armia miała zaatakować z powietrza cele, które określiła jako afgańskie obiekty wojskowe – w Kabulu, Kandaharze i Paktii. Strona pakistańska twierdzi, że zniszczyła dwie bazy wojskowe, ale nie podaje żadnych szacunków dotyczących ofiar ataku.

Wcześniej Afganistan poinformował, że dokonał ataku na pogranicze Pakistanu w odwecie na naloty pakistańskiego lotnictwa na swoją stronę granicy, do których miało dojść w niedzielę. Afgańczycy twierdzą, że zajęli kilkanaście posterunków pakistańskiej armii na granicy.

Zabihullah Mujahid oświadczył, że w odpowiedzi na działania pakistańskiej armii Afganistan rozpoczął "zakrojoną na szeroką saklę ofensywę wymierzoną w pakistańskie bazy i instalacje wojskowe wzdłuż tzw. linii Duranda, czyli wytyczonej w 1893 roku granicy – pierwotnie między Indiami, będącymi brytyjską kolonią a Afganistanem. Obecnie linia ta (licząca ok. 2,6 tys. km) jest granicą między Afganistanem a Pakistanem, ale Afganistan oficjalnie jej nie uznaje.

Tymczasem pakistański rząd utrzymuje, że niedzielny nalot był atakiem na skupiska bojowników po afgańskiej stronie granicy. Do ataku doszło po zamachu samobójczym w meczecie w Islamabadzie, o który Pakistan oskarża talibów. Czwartkowy atak Afganistanu na swoje terytorium Pakistan uważa za „niesprowokowany” i dementuje doniesienia o zajętych posterunkach na granicy.

Obie strony podają wzajemne sprzeczne doniesienia na temat poniesionych strat

W wyniku starć, które rozpoczęły się w czwartek zginąć miało – według strony afgańskiej – 55 pakistańskich żołnierzy. Ciała niektórych miały zostać zabrane na terytorium Afganistanu. Afgańska armia miała też pojmać pewną liczbę jeńców. Afgańczycy swoje straty szacują na 8 zabitych i 11 rannych. Ministerstwo Obrony Afganistanu informuje też o zniszczonych 19 pakistańskich posterunkach granicznych i dwóch bazach. Walki na pograniczu miały trwać - jak twierdzi Afganistan – około czterech godzin i zakończyć się o północy.