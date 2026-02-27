Talibańscy bojownicy na pograniczu Afganistanu z Pakistanem
Khawaja Muhammad Asif stwierdził, że cierpliwość Islamabadu skończyła się. To konsekwencja eskalacji na granicy Afganistanu z Pakistanem, do której doszło w nocy z czwartku na piątek.
- Skończyła się nasza cierpliwość. Mamy teraz otwartą wojnę między nami i wami (Afganistanem) - oświadczył pakistański minister.
W nocy z czwartku na piątek Pakistan przeprowadził naloty na Kabul, stolicę Afganistanu i dwie inne prowincje – poinformował rzecznik afgańskiego rządu. Wcześniej Afganistan przeprowadził atak na terytorium Pakistanu na pograniczu obu państw.
Czytaj więcej
Pakistan i rządzony przez talibów Afganistan od tygodni znajdują się na krawędzi wojny. Każdy ma...
W Kabulu w nocy rozległy się co najmniej trzy eksplozje, ale na razie nie ma informacji o tym, co dokładnie było celem ataku, ani czy pociągnął on za sobą ofiary. Rzecznik rządu talibów rządzących Afganistanem od 2021 roku, Zabihullah Mujahid poinformował, że oprócz Kabulu Pakistan zbombardował też prowincję Kandahar na południu Afganistanu i prowincję Paktia na południowym wschodzie.
AP, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie podaje, że pakistańska armia miała zaatakować z powietrza cele, które określiła jako afgańskie obiekty wojskowe – w Kabulu, Kandaharze i Paktii. Strona pakistańska twierdzi, że zniszczyła dwie bazy wojskowe, ale nie podaje żadnych szacunków dotyczących ofiar ataku.
Wcześniej Afganistan poinformował, że dokonał ataku na pogranicze Pakistanu w odwecie na naloty pakistańskiego lotnictwa na swoją stronę granicy, do których miało dojść w niedzielę. Afgańczycy twierdzą, że zajęli kilkanaście posterunków pakistańskiej armii na granicy.
Zabihullah Mujahid oświadczył, że w odpowiedzi na działania pakistańskiej armii Afganistan rozpoczął "zakrojoną na szeroką saklę ofensywę wymierzoną w pakistańskie bazy i instalacje wojskowe wzdłuż tzw. linii Duranda, czyli wytyczonej w 1893 roku granicy – pierwotnie między Indiami, będącymi brytyjską kolonią a Afganistanem. Obecnie linia ta (licząca ok. 2,6 tys. km) jest granicą między Afganistanem a Pakistanem, ale Afganistan oficjalnie jej nie uznaje.
Tymczasem pakistański rząd utrzymuje, że niedzielny nalot był atakiem na skupiska bojowników po afgańskiej stronie granicy. Do ataku doszło po zamachu samobójczym w meczecie w Islamabadzie, o który Pakistan oskarża talibów. Czwartkowy atak Afganistanu na swoje terytorium Pakistan uważa za „niesprowokowany” i dementuje doniesienia o zajętych posterunkach na granicy.
W wyniku starć, które rozpoczęły się w czwartek zginąć miało – według strony afgańskiej – 55 pakistańskich żołnierzy. Ciała niektórych miały zostać zabrane na terytorium Afganistanu. Afgańska armia miała też pojmać pewną liczbę jeńców. Afgańczycy swoje straty szacują na 8 zabitych i 11 rannych. Ministerstwo Obrony Afganistanu informuje też o zniszczonych 19 pakistańskich posterunkach granicznych i dwóch bazach. Walki na pograniczu miały trwać - jak twierdzi Afganistan – około czterech godzin i zakończyć się o północy.
Tymczasem pakistański minister informacji Attaullah Tarar twierdzi, że pakistańska armia straciła dwóch żołnierzy, a trzech innych zostało rannych. Według niego straty afgańskiej armii to 36 zabitych. Rzecznik pakistańskiego premiera Shehbaza Sharifa zaprzeczył, jakoby Afgańczycy wzięli jeńców. Po pewnym czasie podał wyższe szacunki dotyczące afgańskich strat - afgańska armia miała stracić 133 zabitych, a rannych miało zostać 200 jej żołnierzy. Pakistan twierdzi też, że zniszczył 27 posterunków po stronie afgańskiej i wziął do niewoli dziewięciu Afgańczyków. Dodał, że liczba ofiar po stronie afgańskiej będzie dużo wyższa po nalotach na Kabul, Paktię i Kandahar.
Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał obie strony do ochrony cywilów zgodnie z prawem międzynarodowym. Zaapelował też do Islamabadu i Kabulu o próbę rozwiązania sporu poprzez dyplomację - poinformował jego rzecznik Stephane Dujarric.
Więcej informacji wkrótce
Wysokiej rangi doradcy prezydenta Donalda Trumpa woleliby, aby to Izrael zaatakował Iran zanim działania militar...
Decyzja SpaceX i jego dyrektora generalnego Elona Muska o zablokowaniu dostępu armii rosyjskiej do terminali Sta...
Ukraińcy atakują infrastrukturę energetyczną w obwodzie biełgorodzkim mszcząc się za rosyjskie ataki powietrzne...
Nie miałem wątpliwości, że jeżeli Ukraina się podda, to jej zasoby – ludzie, technika, sprzęt, uzbrojenie – zost...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas