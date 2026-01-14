Rzeczpospolita
Wydarzenia
USA wstrzymują wydawanie wiz dla 75 państw, w tym Somalii, Rosji i Iranu

Stany Zjednoczone zdecydowały się na czasowe, bezterminowe zawieszenie procedur wizowych dla obywateli 75 krajów. Decyzja ma wejść w życie 21 stycznia i obowiązywać do odwołania - informuje sprzyjająca Donaldowi Trumpowi stacja Fox News.

Publikacja: 14.01.2026 17:42

Foto: Stock Adobe

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Stany Zjednoczone wstrzymały wydawanie wiz dla obywateli 75 krajów?
  • Jakie są kryteria oceny wniosków wizowych według nowych wytycznych?
  • Co skłoniło USA do zwrócenia uwagi na Somalię w kontekście nadużyć socjalnych?
  • Jakie czynniki mogą wpłynąć na odmowę wydania wizy do USA?

Jak wynika z wewnętrznego memorandum Departamentu Stanu, do którego jako pierwsza dotarła redakcja Fox News Digital, celem tej decyzji jest zaostrzenie kontroli wobec wnioskodawców, którzy mogą w przyszłości stać się obciążeniem dla amerykańskiego systemu pomocy społecznej.

Dokument zobowiązuje urzędników konsularnych do odrzucania wniosków wizowych na podstawie już istniejących przepisów, do czasu ponownej oceny procedur sprawdzania i selekcji kandydatów.

Zawieszenie obejmuje szeroką grupę państw z różnych regionów świata, w tym m.in. Egipt, Irak, Jemen, Nigeria, Tajlandię oraz szereg krajów Afryki, Azji, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Departament Stanu zapowiedział, że przerwa w wydawaniu wiz potrwa tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pełnego przeglądu systemu wizowego.

Somalia pod lupą

Szczególna uwaga administracji federalnej skierowana została na Somalię. Ma to związek z głośną aferą korupcyjną w stanie Minnesota, gdzie śledczy ujawnili masowe nadużycia programów socjalnych finansowanych z pieniędzy podatników. Wśród osób zamieszanych w sprawę znalazło się wielu obywateli Somalii oraz Amerykanów somalijskiego pochodzenia.

Już w listopadzie 2025 roku Departament Stanu rozesłał do placówek dyplomatycznych na całym świecie instrukcje dotyczące zaostrzenia kryteriów oceny wniosków wizowych na podstawie tzw. zasady „public charge”. Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędnicy mają odmawiać wiz osobom, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby w przyszłości stanowić potencjalne obciążenie dla systemu pomocy społecznej w USA.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę liczne czynniki, takie jak stan zdrowia, wiek, znajomość języka angielskiego, sytuacja finansowa, a także potencjalna konieczność długoterminowej opieki medycznej. Odmowa może dotyczyć m.in. osób starszych, z nadwagą, a także tych, które w przeszłości korzystały z rządowych świadczeń pieniężnych lub przebywały w instytucjach opieki.

Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Piggott podkreślił, że USA korzystają z przysługujących im od dawna uprawnień do odmowy wjazdu osobom, które mogłyby stać się obciążeniem dla amerykańskich podatników. Jak zaznaczył, imigracja z objętych decyzją 75 krajów zostaje wstrzymana do czasu ponownej oceny procedur, których celem jest zapobieganie nadużywaniu systemu świadczeń socjalnych.

Wyjątki od zawieszenia mają być bardzo ograniczone i możliwe jedynie po pozytywnej weryfikacji wnioskodawcy pod kątem ryzyka „public charge”.

Pełna lista krajów objętych zawieszeniem procedur:

Pełna lista krajów obejmuje: Afganistan, Albanię, Algierię, Antiguę i Barbudę, Armenię, Azerbejdżan, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Białoruś, Belize, Bhutan, Bośnię, Brazylię, Birmę, Kambodżę, Kamerun, Republikę Zielonego Przylądka, Kolumbię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kubę, Demokratyczną Republikę Konga, Dominikę, Egipt, Erytreę, Etiopię, Fidżi, Gambię, Gruzję, Ghanę, Grenadę, Gwatemalę, Gwineę, Haiti, Iran, Irak, Jamajkę, Jordanię, Kazachstan, Kosowo, Kuwejt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberię, Libię, Macedonię, Mołdawię, Mongolię, Czarnogórę, Maroko, Nepal, Nikaraguę, Nigerię, Pakistan, Republikę Konga, Rosję, Rwandę, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucię, Saint Vincent i Grenadynę, Senegal, Sierra Leone, Somalię, Republikę Południowej Afryki, Sudan, Syrię, Tanzanię, Tajlandię, Togo, Tunezję, Ugandę , Urugwaj, Uzbekistan i Jemen.

Źródło: rp.pl

