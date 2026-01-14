USA wstrzymują wydawanie wiz dla 75 państw, w tym Somalii, Rosji i Iranu

Somalia pod lupą

Szczególna uwaga administracji federalnej skierowana została na Somalię. Ma to związek z głośną aferą korupcyjną w stanie Minnesota, gdzie śledczy ujawnili masowe nadużycia programów socjalnych finansowanych z pieniędzy podatników. Wśród osób zamieszanych w sprawę znalazło się wielu obywateli Somalii oraz Amerykanów somalijskiego pochodzenia.

Już w listopadzie 2025 roku Departament Stanu rozesłał do placówek dyplomatycznych na całym świecie instrukcje dotyczące zaostrzenia kryteriów oceny wniosków wizowych na podstawie tzw. zasady „public charge”. Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędnicy mają odmawiać wiz osobom, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby w przyszłości stanowić potencjalne obciążenie dla systemu pomocy społecznej w USA.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę liczne czynniki, takie jak stan zdrowia, wiek, znajomość języka angielskiego, sytuacja finansowa, a także potencjalna konieczność długoterminowej opieki medycznej. Odmowa może dotyczyć m.in. osób starszych, z nadwagą, a także tych, które w przeszłości korzystały z rządowych świadczeń pieniężnych lub przebywały w instytucjach opieki.

Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Piggott podkreślił, że USA korzystają z przysługujących im od dawna uprawnień do odmowy wjazdu osobom, które mogłyby stać się obciążeniem dla amerykańskich podatników. Jak zaznaczył, imigracja z objętych decyzją 75 krajów zostaje wstrzymana do czasu ponownej oceny procedur, których celem jest zapobieganie nadużywaniu systemu świadczeń socjalnych.

Wyjątki od zawieszenia mają być bardzo ograniczone i możliwe jedynie po pozytywnej weryfikacji wnioskodawcy pod kątem ryzyka „public charge”.