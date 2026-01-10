Rzeczpospolita
Sędzia blokuje decyzję administracji Trumpa. Dotyczyła stanów rządzonych przez Demokratów

Federalny sędzia Arun Subramanian wydał nakaz uniemożliwiający administracji prezydenta Donalda Trumpa wstrzymanie około 10 miliardów dolarów federalnych funduszy na opiekę nad dziećmi i usługi socjalne w pięciu stanach rządzonych przez Demokratów.

Publikacja: 10.01.2026 19:31

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego federalny sędzia zablokował decyzję administracji Trumpa o zamrożeniu funduszy na opiekę nad dziećmi?
  • Jakie stany zostały dotknięte decyzją o zamrożeniu funduszy i jak zareagowały lokalne władze?
  • Jakie były uzasadnienia administracji Trumpa dla zamrożenia funduszy oraz jakie są kontrargumenty prokuratorów generalnych tych stanów?
  • Jakie byłyby konsekwencje zamrożenia funduszy dla instytucji oferujących opiekę nad dziećmi i wspierających rodziny o niskich dochodach?

W piątek sędzia nakazał uwolnienie środków na trzy programy socjalne wspierające rodziny o niskich dochodach oraz osoby z niepełnosprawnościami – na najbliższe dwa tygodnie. Decyzja ma na celu „ochronę stanu obecnego”, dając stronom czas na pełne przedstawienie argumentów.

Chodzi o stany: Kalifornię, Kolorado, Illinois, Minnesotę i Nowy Jork. Pozwy złożyli tamtejsi prokuratorzy generalni z ramienia Demokratów – zaledwie dzień wcześniej.

Zamrożenie wspomnianych funduszy dotknęłoby wiele instytucji oferujących opiekę nad dziećmi, zarówno z rodzin otrzymujących dotacje, jak i tych opłacających pełne czesne. Jak tłumaczyła właścicielka sieci żłobków i przedszkola w Denver, wszystkie te placówki zostałyby zamknięte, jeśli główne źródło ich dochodów, czyli fundusze federalne, zostałyby odcięte. 

Szczególnie ucierpiałyby rodziny, które dzięki tej opiece mają możliwość podjęcia pracy, a zamknięcie placówek uniemożliwiłoby to co najmniej jednemu z rodziców. 

Stany rządzone przez Demokratów pozwały administrację Trumpa

Administracja Trumpa, poprzez Departament Zdrowia i Usług Humanitarnych (HHS) oraz Administrację ds. Dzieci i Rodzin, uzasadniała zamrożenie funduszy „powszechnymi oszustwami w systemie opieki nad dziećmi”.

W pozwie złożonym w czwartek wieczorem w Sądzie Okręgowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku prokuratorzy generalni wymienionych stanów twierdzą odwrotnie: decyzja administracji o zamrożeniu środków wynika z dezinformacji, politycznej retoryki i publicznych gróźb Trumpa oraz jego współpracowników, a nie z dokumentacji dowodzącej oszustw. Podkreślają, że HHS wstrzymał środki na opiekę nad dziećmi, pomoc gotówkową i usługi socjalne bez dowodów, należytego postępowania i podstawy prawnej. 

W przypadku prokuratora generalnego stanu Kolorado, Phila Weisera, jest to już 50. pozew przeciwko administracji od czasu powrotu prezydenta Trumpa do Białego Domu.

Radca prawny HHS:  Marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia nie będą tolerowane w administracji Trumpa

Główny radca prawny Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, Mike Stuart, napisał na X, że „HHS podtrzymuje swoją decyzję o podjęciu tych działań w obronie amerykańskich podatników”.

Niestety, prokuratorzy generalni z tych stanów, w których władzę sprawują Demokraci, mniej skupiają się na ograniczaniu oszustw, a bardziej na partyjnych zagrywkach politycznych” – napisał Stuart. „Ci sami urzędnicy byli współwinni tego oszustwa i pozwolili na jego istnienie. Marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia nie będą tolerowane w administracji Trumpa” – czytamy dalej.

Sędzia mianowany przez Bidena wstrzymuje decyzję administracji Trumpa 

Sędzia federalny  Arun Subramanian (mianowany przez prezydenta Joe Bidena w 2023) wydał 9 stycznia 2026 r. tymczasowy nakaz, uniemożliwiając administracji Trumpa zamrożenie około 10 miliardów dolarów federalnych funduszy na opiekę nad dziećmi i programy socjalne w Kalifornii, Kolorado, Illinois, Minnesocie i Nowym Jorku.

Sędzia nakazał uwolnienie środków na trzy programy socjalne wspierające rodziny o niskich dochodach oraz osoby z niepełnosprawnościami – na najbliższe dwa tygodnie. Decyzja ma na celu „ochronę stanu obecnego", , dając stronom czas na pełne przedstawienie argumentów.

Cięcia wydatków forsowane przez administrację Donalda Trumpa są realizacją postanowień zawartych w opracowanej przez nią ustawie budżetowej, nazywanej przez Trumpa „wielką piękną ustawą” (BBB – Big Beautiful Bill).

