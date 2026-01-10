Sędzia blokuje decyzję administracji Trumpa. Dotyczyła stanów rządzonych przez Demokratów

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego federalny sędzia zablokował decyzję administracji Trumpa o zamrożeniu funduszy na opiekę nad dziećmi?

W piątek sędzia nakazał uwolnienie środków na trzy programy socjalne wspierające rodziny o niskich dochodach oraz osoby z niepełnosprawnościami – na najbliższe dwa tygodnie. Decyzja ma na celu „ochronę stanu obecnego”, dając stronom czas na pełne przedstawienie argumentów.

Chodzi o stany: Kalifornię, Kolorado, Illinois, Minnesotę i Nowy Jork. Pozwy złożyli tamtejsi prokuratorzy generalni z ramienia Demokratów – zaledwie dzień wcześniej.

Zamrożenie wspomnianych funduszy dotknęłoby wiele instytucji oferujących opiekę nad dziećmi, zarówno z rodzin otrzymujących dotacje, jak i tych opłacających pełne czesne. Jak tłumaczyła właścicielka sieci żłobków i przedszkola w Denver, wszystkie te placówki zostałyby zamknięte, jeśli główne źródło ich dochodów, czyli fundusze federalne, zostałyby odcięte.