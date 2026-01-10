Sędzia blokuje decyzję administracji Trumpa. Dotyczyła stanów rządzonych przez Demokratów

Aktualizacja: 10.01.2026 21:25 Publikacja: 10.01.2026 19:31
W piątek sędzia nakazał uwolnienie środków na trzy programy socjalne wspierające rodziny o niskich dochodach oraz osoby z niepełnosprawnościami – na najbliższe dwa tygodnie. Decyzja ma na celu „ochronę stanu obecnego”, dając stronom czas na pełne przedstawienie argumentów.
Chodzi o stany: Kalifornię, Kolorado, Illinois, Minnesotę i Nowy Jork. Pozwy złożyli tamtejsi prokuratorzy generalni z ramienia Demokratów – zaledwie dzień wcześniej.
Zamrożenie wspomnianych funduszy dotknęłoby wiele instytucji oferujących opiekę nad dziećmi, zarówno z rodzin otrzymujących dotacje, jak i tych opłacających pełne czesne. Jak tłumaczyła właścicielka sieci żłobków i przedszkola w Denver, wszystkie te placówki zostałyby zamknięte, jeśli główne źródło ich dochodów, czyli fundusze federalne, zostałyby odcięte.
Szczególnie ucierpiałyby rodziny, które dzięki tej opiece mają możliwość podjęcia pracy, a zamknięcie placówek uniemożliwiłoby to co najmniej jednemu z rodziców.
Administracja Trumpa, poprzez Departament Zdrowia i Usług Humanitarnych (HHS) oraz Administrację ds. Dzieci i Rodzin, uzasadniała zamrożenie funduszy „powszechnymi oszustwami w systemie opieki nad dziećmi”.
W pozwie złożonym w czwartek wieczorem w Sądzie Okręgowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku prokuratorzy generalni wymienionych stanów twierdzą odwrotnie: decyzja administracji o zamrożeniu środków wynika z dezinformacji, politycznej retoryki i publicznych gróźb Trumpa oraz jego współpracowników, a nie z dokumentacji dowodzącej oszustw. Podkreślają, że HHS wstrzymał środki na opiekę nad dziećmi, pomoc gotówkową i usługi socjalne bez dowodów, należytego postępowania i podstawy prawnej.
W przypadku prokuratora generalnego stanu Kolorado, Phila Weisera, jest to już 50. pozew przeciwko administracji od czasu powrotu prezydenta Trumpa do Białego Domu.
Główny radca prawny Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, Mike Stuart, napisał na X, że „HHS podtrzymuje swoją decyzję o podjęciu tych działań w obronie amerykańskich podatników”.
„Niestety, prokuratorzy generalni z tych stanów, w których władzę sprawują Demokraci, mniej skupiają się na ograniczaniu oszustw, a bardziej na partyjnych zagrywkach politycznych” – napisał Stuart. „Ci sami urzędnicy byli współwinni tego oszustwa i pozwolili na jego istnienie. Marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia nie będą tolerowane w administracji Trumpa” – czytamy dalej.
Sędzia federalny Arun Subramanian (mianowany przez prezydenta Joe Bidena w 2023) wydał 9 stycznia 2026 r. tymczasowy nakaz, uniemożliwiając administracji Trumpa zamrożenie około 10 miliardów dolarów federalnych funduszy na opiekę nad dziećmi i programy socjalne w Kalifornii, Kolorado, Illinois, Minnesocie i Nowym Jorku.
Cięcia wydatków forsowane przez administrację Donalda Trumpa są realizacją postanowień zawartych w opracowanej przez nią ustawie budżetowej, nazywanej przez Trumpa „wielką piękną ustawą” (BBB – Big Beautiful Bill).
