Kadr z nagrania opublikowanego przez stronę pakistańską, które ma ilustrować atak na Kabul Foto: Pakistani security forces/Handout via REUTERS

Wcześniej Afganistan poinformował, że dokonał ataku na pogranicze Pakistanu w odwecie na naloty pakistańskiego lotnictwa na cele po afgańskiej stronie granicy, do których miało dojść w niedzielę. Afgańczycy twierdzą, że zajęli kilkanaście posterunków pakistańskiej armii na granicy.

Zabihullah Mujahid oświadczył, że w odpowiedzi na działania pakistańskiej armii Afganistan rozpoczął „zakrojoną na szeroką skalę ofensywę wymierzoną w pakistańskie bazy i instalacje wojskowe wzdłuż tzw. linii Duranda”, czyli wytyczonej w 1893 roku granicy – pierwotnie między Indiami, będącymi brytyjską kolonią a Afganistanem. Obecnie linia ta (licząca ok. 2,6 tys. km) jest granicą między Afganistanem a Pakistanem, ale Afganistan oficjalnie jej nie uznaje.

Tymczasem pakistański rząd utrzymuje, że niedzielny nalot był atakiem na skupiska bojowników po afgańskiej stronie granicy (miało ich zginąć ok. 70). Do ataku doszło po zamachu samobójczym w meczecie w Islamabadzie, o który Pakistan oskarża talibów. Czwartkowy atak Afganistanu na swoje terytorium Pakistan uważa za „niesprowokowany” i dementuje doniesienia o zajętych posterunkach na granicy. Afganistan utrzymuje jednak, że w niedzielnym nalocie nie zginęli bojownicy, lecz cywile, w tym kobiety i dzieci. Zbombardowana miała zostać – według strony afgańskiej – m.in. madrasa (szkoła muzułmańska) i budynki mieszkalne. Ministerstwo Obrony Afganistanu oświadczyło, że atak stanowił naruszenie przestrzeni powietrznej kraju i jego suwerenności.

Obie strony podają wzajemne sprzeczne doniesienia na temat poniesionych strat

W wyniku starć, które rozpoczęły się w czwartek zginąć miało – według strony afgańskiej – 55 pakistańskich żołnierzy. Ciała niektórych miały zostać zabrane na terytorium Afganistanu. Afgańska armia miała też pojmać pewną liczbę jeńców. Afgańczycy swoje straty szacują na 8 zabitych i 11 rannych. Ministerstwo Obrony Afganistanu informuje też o zniszczonych 19 pakistańskich posterunkach granicznych i dwóch bazach. Walki na pograniczu miały trwać – jak twierdzi Afganistan – około czterech godzin i zakończyć się o północy.