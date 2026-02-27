9000 zł pensji minimalnej dla tej grupy. Podwyżka wchodzi 1 lipca 2026

Wysokość podwyżek dla pracowników publicznych podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla pracowników publicznej ochrony zdrowia, w tym również psychologów.

Jakie podwyżki dla psychologów w 2026 roku?

Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 roku (ustawa zakłada coroczną waloryzację właśnie 1 lipca) minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć:

Psycholog (współczynnik 1,02): wynagrodzenie wzrośnie do 9 081,63 zł brutto , czyli o 736,28 zł w stosunku do roku 2025.

, czyli o 736,28 zł w stosunku do roku 2025. Specjalista psychologii klinicznej (współczynnik 1,29): wynagrodzenie wzrośnie do 11 485,59 zł brutto. Podwyżka wyniesie 931,17 zł w stosunku do roku 2025

Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia.