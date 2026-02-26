Badania naukowe potwierdziły, że składnik zawarty w gorzkiej czekoladzie opóźnia proces starzenia.
Badania brytyjskich naukowców z King’s College London potwierdziły, że spożywanie gorzkiej czekolady spowalnia tempo biologicznego starzenia się organizmu. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Aging”.
Naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej prozdrowotnym właściwościom czekolady. Najnowsze badania z udziałem ponad 1600 uczestników miały za zadanie sprawdzić, jakie korzyści przynosi jej spożywanie i co dokładnie na to wpływa. Wyniki potwierdziły przeciwstarzeniowe właściwości gorzkiej czekolady, za które odpowiada składnik zawarty w ziarnach kakaowca – teobromina.
Czytaj więcej
Na jej kształt prężnie rozwijającej się branży wellness w największym stopniu wpłynie pokolenie Z...
Aby to ustalić, naukowcy porównali poziom teobrominy we krwi uczestników z markerami starzenia biologicznego. Markery wieku biologicznego pozwalają określić, w jakiej kondycji jest nasz organizm i ocenić, na ile lat „wygląda” pod względem zdrowia i funkcjonowania. Opierają się one na wzorcach zawartych w naszym DNA, które zmieniają się w ciągu całego życia.
Do oceny wieku biologicznego uczestników wykorzystano dwa testy. Jeden z nich analizował zmiany chemiczne w DNA, aby oszacować tempo starzenia. Drugi oceniał długość telomerów – ochronnych nakładek na końcach chromosomów. Krótsze telomery są powiązane z procesem starzenia się i chorobami wieku starczego.
Badania jednoznacznie dowiodły, że osoby z wyższym poziomem krążącej we krwi teobrominy miały niższy wiek biologiczny niż wskazuje na to ich wiek rzeczywisty.
Teobromina znana była do tej pory głównie z tego, że jest trująca dla psów. Ma ona jednak dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Teobromina należy do alkaloidów, które pomagają kontrolować aktywność genów, co wpływa na zdrowie i długowieczność. Składnik ten wiąże się także z innymi korzyściami zdrowotnymi, takimi jak niższe ryzyko chorób serca. Jej działanie potwierdza tezę, że związki pochodzenia roślinnego w naszej diecie mogą wpływać na sposób starzenia się organizmu poprzez zmianę mechanizmów funkcjonowania naszych genów.
Naukowcy sprawdzili również, czy inne metabolity zawarte w kakao i kawie wykazują podobne właściwości. Okazało się, że działanie przeciwstarzeniowe jest charakterystyczne wyłącznie dla teobrominy.
– Nasze badanie wskazuje na powiązania między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a zachowaniem młodości na dłużej. Choć nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, badania te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób żywność spożywana codziennie może kryć wskazówki dotyczące zdrowszego i dłuższego życia – stwierdziła profesor Jordana Bell, główna autorka pracy i profesor epigenomiki w King’s College London.
Naukowcy pokładają duże nadzieje w najnowszym odkryciu. Zespół planuje dalsze prace, by pogłębić analizę wyników. Chcą się dowiedzieć m.in. tego, czy efekt przeciwstarzeniowy jest zasługą samej teobrominy, czy może wchodzi ona w interakcje z innymi związkami zawartymi w gorzkiej czekoladzie. Taki potencjał mają na przykład polifenole, które są znane z korzystnego wpływu na zdrowie ludzkie.
– To niezwykle ekscytujące odkrycie. Następne ważne pytania brzmią: co dokładnie stoi za tym powiązaniem i jak możemy dalej badać interakcje między metabolitami w diecie a naszym epigenomem. Takie podejście może doprowadzić nas do istotnych odkryć dotyczących starzenia się, a także chorób powszechnych i rzadkich – uważa dr Ramy Saad, główny badacz z King’s College London związany również z University College London
– Badanie to identyfikuje kolejny mechanizm molekularny, poprzez który naturalnie występujące w kakao związki mogą wspierać zdrowie. Chociaż potrzeba więcej badań, wyniki te podkreślają wartość analiz populacyjnych w dziedzinie starzenia się i genetyki – podkreśla dr Ricardo Costeira z King’s College London
Naukowcy podkreślają jednocześnie, że najnowsze wyniki badań nie są równoznaczne z tym, że spożywanie większej ilości gorzkiej czekolady jest korzystne. Zwracają uwagę, że zawiera ona również cukier i tłuszcz. Z tego względu zalecają, by mimo wszystko jeść ją z umiarem i wybierać czekoladę z dużą zawartością kakao.
W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 28 marca na 29 marca. To ostatni weekend marca. Co...
Post przerywany, promowany w mediach społecznościowych jako szybki sposób na redukcję masy ciała, nie przynosi l...
Używanie konopi indyjskich wiąże się z łagodniejszymi objawami choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) – wynika...
Naukowcy stworzyli szczepionkę, która chroni jednocześnie przed wirusami, bakteriami i alergenami. Na razie z su...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas