Naukowcy odkryli receptę na długowieczność. Jeden składnik ma kluczowe znaczenie

Naukowcy mają doskonałą wiadomość dla miłośników słodyczy. Badania potwierdziły, że składnik zawarty w czekoladzie opóźnia proces starzenia. Warunek jest jeden - musi to być gorzka czekolada.

Publikacja: 26.02.2026 11:52

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie korzyści zdrowotne przynosi jedzenie gorzkiej czekolady?
  • Dlaczego teobromina jest kluczowym składnikiem wpływającym na długowieczność?
  • Jakie są przyszłe kierunki badań nad przeciwstarzeniowym działaniem teobrominy?

Badania brytyjskich naukowców z King’s College London potwierdziły, że spożywanie gorzkiej czekolady spowalnia tempo biologicznego starzenia się organizmu. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Aging”.

Gorzka czekolada pomaga dłużej zachować młodość. W czym tkwi jej sekret?

Naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej prozdrowotnym właściwościom czekolady. Najnowsze badania z udziałem ponad 1600 uczestników miały za zadanie sprawdzić, jakie korzyści przynosi jej spożywanie i co dokładnie na to wpływa. Wyniki potwierdziły przeciwstarzeniowe właściwości gorzkiej czekolady, za które odpowiada składnik zawarty w ziarnach kakaowca – teobromina.

Czytaj więcej

Młode pokolenie jest szczególnie zainteresowane grupowymi zajęciami i udziałem w społecznościach, kt
Zdrowie & uroda
Młode pokolenie nie chce się starzeć jak rodzice. „Optymizacja” robi furorę

Aby to ustalić, naukowcy porównali poziom teobrominy we krwi uczestników z markerami starzenia biologicznego. Markery wieku biologicznego pozwalają określić, w jakiej kondycji jest nasz organizm i ocenić, na ile lat „wygląda” pod względem zdrowia i funkcjonowania. Opierają się one na wzorcach zawartych w naszym DNA, które zmieniają się w ciągu całego życia. 

Do oceny wieku biologicznego uczestników wykorzystano dwa testy. Jeden z nich analizował zmiany chemiczne w DNA, aby oszacować tempo starzenia. Drugi oceniał długość telomerów – ochronnych nakładek na końcach chromosomów. Krótsze telomery są powiązane z procesem starzenia się i chorobami wieku starczego.

Badania jednoznacznie dowiodły, że osoby z wyższym poziomem krążącej we krwi teobrominy miały niższy wiek biologiczny niż wskazuje na to ich wiek rzeczywisty.

Gorzka czekolada jest bogatym źródłem teobrominy. Składnik ma unikalne właściwości

Teobromina znana była do tej pory głównie z tego, że jest trująca dla psów. Ma ona jednak dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Teobromina należy do alkaloidów, które pomagają kontrolować aktywność genów, co wpływa na zdrowie i długowieczność. Składnik ten wiąże się także z innymi korzyściami zdrowotnymi, takimi jak niższe ryzyko chorób serca. Jej działanie potwierdza tezę, że związki pochodzenia roślinnego w naszej diecie mogą wpływać na sposób starzenia się organizmu poprzez zmianę mechanizmów funkcjonowania naszych genów.

Naukowcy sprawdzili również, czy inne metabolity zawarte w kakao i kawie wykazują podobne właściwości. Okazało się, że działanie przeciwstarzeniowe jest charakterystyczne wyłącznie dla teobrominy.

– Nasze badanie wskazuje na powiązania między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a zachowaniem młodości na dłużej. Choć nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, badania te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób żywność spożywana codziennie może kryć wskazówki dotyczące zdrowszego i dłuższego życia – stwierdziła profesor Jordana Bell, główna autorka pracy i profesor epigenomiki w King’s College London.

Przeciwstarzeniowe właściwości gorzkiej czekolady. Wnioski naukowców

Naukowcy pokładają duże nadzieje w najnowszym odkryciu. Zespół planuje dalsze prace, by pogłębić analizę wyników. Chcą się dowiedzieć m.in. tego, czy efekt przeciwstarzeniowy jest zasługą samej teobrominy, czy może wchodzi ona w interakcje z innymi związkami zawartymi w gorzkiej czekoladzie. Taki potencjał mają na przykład polifenole, które są znane z korzystnego wpływu na zdrowie ludzkie.

– To niezwykle ekscytujące odkrycie. Następne ważne pytania brzmią: co dokładnie stoi za tym powiązaniem i jak możemy dalej badać interakcje między metabolitami w diecie a naszym epigenomem. Takie podejście może doprowadzić nas do istotnych odkryć dotyczących starzenia się, a także chorób powszechnych i rzadkich – uważa dr Ramy Saad, główny badacz z King’s College London związany również z University College London

– Badanie to identyfikuje kolejny mechanizm molekularny, poprzez który naturalnie występujące w kakao związki mogą wspierać zdrowie. Chociaż potrzeba więcej badań, wyniki te podkreślają wartość analiz populacyjnych w dziedzinie starzenia się i genetyki – podkreśla dr Ricardo Costeira z King’s College London

Naukowcy podkreślają jednocześnie, że najnowsze wyniki badań nie są równoznaczne z tym, że spożywanie większej ilości gorzkiej czekolady jest korzystne. Zwracają uwagę, że zawiera ona również cukier i tłuszcz. Z tego względu zalecają, by mimo wszystko jeść ją z umiarem i wybierać czekoladę z dużą zawartością kakao.

Źródło: rp.pl

