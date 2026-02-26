Do oceny wieku biologicznego uczestników wykorzystano dwa testy. Jeden z nich analizował zmiany chemiczne w DNA, aby oszacować tempo starzenia. Drugi oceniał długość telomerów – ochronnych nakładek na końcach chromosomów. Krótsze telomery są powiązane z procesem starzenia się i chorobami wieku starczego.

Badania jednoznacznie dowiodły, że osoby z wyższym poziomem krążącej we krwi teobrominy miały niższy wiek biologiczny niż wskazuje na to ich wiek rzeczywisty.

Gorzka czekolada jest bogatym źródłem teobrominy. Składnik ma unikalne właściwości

Teobromina znana była do tej pory głównie z tego, że jest trująca dla psów. Ma ona jednak dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Teobromina należy do alkaloidów, które pomagają kontrolować aktywność genów, co wpływa na zdrowie i długowieczność. Składnik ten wiąże się także z innymi korzyściami zdrowotnymi, takimi jak niższe ryzyko chorób serca. Jej działanie potwierdza tezę, że związki pochodzenia roślinnego w naszej diecie mogą wpływać na sposób starzenia się organizmu poprzez zmianę mechanizmów funkcjonowania naszych genów.

Naukowcy sprawdzili również, czy inne metabolity zawarte w kakao i kawie wykazują podobne właściwości. Okazało się, że działanie przeciwstarzeniowe jest charakterystyczne wyłącznie dla teobrominy.

– Nasze badanie wskazuje na powiązania między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a zachowaniem młodości na dłużej. Choć nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, badania te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób żywność spożywana codziennie może kryć wskazówki dotyczące zdrowszego i dłuższego życia – stwierdziła profesor Jordana Bell, główna autorka pracy i profesor epigenomiki w King’s College London.