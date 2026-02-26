Cyfrowe uzależnienie coraz większym problemem wśród dzieci

– Jedna trzecia uczniów na poziomie szkół podstawowych jest w grupie ryzyka nadmiernego korzystania z nowych technologii, w szczególności mediów elektronicznych, a u 7 proc. dostrzegamy objawy psychologiczne związane z tym uzależnieniem – powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji zdrowia ds. zdrowia psychicznego Jakub Sękowski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Szczególnie narażone są dziewczynki w szkołach ponadpodstawowych. To w tej grupie, jak powiedział przedstawiciel resortu zdrowia, widoczny jest wzrost objawów o charakterze depresyjnym, lękowym, a także pojawiają się zaburzenia snu. Często pierwszym sygnałem alarmowym nie są jednak problemy emocjonalne, lecz pogorszenie wyników w nauce i koncentracji.

Reklama Reklama

5 godzin dziennie przed telefonem

Z danych przywołanych przez Marzenę Sawicką, dyrektorkę Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji wynika, że młodzi ludzie spędzają z telefonem od 4,5 do 5 godzin dziennie. – Odliczając sen i naukę w szkole, to jest naprawdę duży wycinek doby – wskazała Sawicka. Najintensywniejsze korzystanie przypada na godziny poranne oraz popołudniowe – między 16.00 a 18.00. Są to zazwyczaj pory, w których nie ma rodziców w domu, więc nie ma też nikogo, kto regulowałby dzieciom czas przed ekranem.

Problemem jest nie tylko czas, ale i treści. Portale społecznościowe narażają młodych użytkowników na „patotreści” i „patostreaming”. Algorytmy social mediów działają w taki sposób, aby jak najdłużej zatrzymać przy sobie użytkownika, który przez nadmierną konsumpcję treści często wpada w tzw. „króliczą norę”, czyli otrzymuje coraz bardziej skonkretyzowane i ukierunkowane treści. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy podatni są na mechanizmy dopaminowe związane z krótkimi, intensywnymi bodźcami, które zapewniają platformy społecznościowe.

Do tego dochodzi kontakt z pornografią. Jak wskazała Marzena Sawicka, pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi zdarza się nawet dziewięciolatkom, a średnio około 11. roku życia zaczyna się regularne oglądanie takich materiałów.