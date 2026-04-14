Mężczyzna o nazwisku Wang z Wenzhou w prowincji Zhejiang w południowo-wschodnich Chinach znalazł się w szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Wenzhou. Prześwietlenie pokazało obcy obiekt w jego dwunastnicy, który okazał się termometrem na rtęć.

Mężczyzna z termometrem w żołądku

Końcówka termometru naciskała bezpośrednio na ścianę jelita, co stwarzało wysokie ryzyko perforacji i ciężkiego krwawienia wewnętrznego. Wang przyznał, że przypadkowo połknął termometr w wieku 12 lat, ale bał się powiedzieć o tym rodzicom. Ponieważ nie miał żadnych objawów, incydent został ostatecznie zapomniany.

Jak relacjonują władze szpitala, termometr został usunięty, ale jego wskazania okazały się już niedokładne.

Operacja była bardzo delikatna, ponieważ termometr był zatrzymany przez dłuższy czas i leżał blisko dróg żółciowych Wanga, stwarzając znaczne ryzyko uszkodzenia ściany jelitowej.

W czerwcu ubiegłego roku 64-letni mężczyzna o nazwisku Yang z prowincji Anhui w środkowych Chinach szukał pomocy medycznej z powodu dyskomfortu w klatce piersiowej. Znaleziono tam szczoteczkę do zębów, która była tam przez 52 lata.

Przypadkowo ją połknął, gdy miał 12 lat, ale zdecydował się ukryć incydent ze strachu, że zostanie zbesztany przez rodziców. Wierzął, że szczoteczka rozpuści się sama.Przez lata odczuwał łagodny dyskomfort w jamie brzusznej, ale nie traktował go poważnie.

Co zrobić, gdy przypadkowo połknie się jakiś przedmiot?

Eksperci ze szpitalnego ośrodka endoskopowego tłumaczą, że osoby, które przez pomyłkę połknęły jakieś przedmioty, powinny natychmiast przestać jeść i pić, zminimalizować połykanie i udać się po pomoc medyczną.

Według Wenzhou Daily Newspaper Group, co roku ponad milion osób w Chinach szuka pomocy medycznej po przypadkowym połknięciu obcych przedmiotów. Dzieci stanowią tu ponad 60 procent przypadków. Najczęściej połykane są kości ryb, kości kurczaka, baterie, magnesy i protezy.