Zdjęcia satelitarne, o których pisze agencja Reutera, pokazują, że Pekin buduje rozległą sieć wyrzutni, bunkrów i węzłów komunikacyjnych w pobliżu odizolowanych silosów nuklearnych, w których znajdują się pociski o najdłuższym zasięgu w chińskiej armii.

Kompleks, według niektórych rozmówców Reutera, ekspertów od bezpieczeństwa, ma spowodować, by żaden amerykański atak na chiński arsenał nuklearny nie zniweczył możliwości kontrataku ze strony Pekinu. Agencja zaznacza, że chińskie pociski nuklearne mogą już dotrzeć do każdego miasta w Stanach Zjednoczonych.

Sieć obronna na pustyni

Chiny zbudowały ponad 80 wyrzutni startowych i trzy instalacje w kształcie ośmiokąta na odległym północnym zachodzie kraju, w pobliżu pola silosów nuklearnych Hami.

Zdjęcia ujawniają ponad 80 stanowisk, które mogą być wykorzystane przez rozrastającą się chińską flotę mobilnych wyrzutni rakiet i baterii obrony powietrznej. Według trzech analityków ds. bezpieczeństwa, którzy ocenili zdjęcia dla agencji Reutera, widać na nich również obiekty, które mogą służyć do walki elektronicznej, łączności satelitarnej i dowodzenia.

„Infrastruktura budowana na ogromną skalę”

Dwie z kilkudziesięciu betonowych platform widoczne są na komercyjnych zdjęciach satelitarnych. „Widzimy, że ta infrastruktura jest budowana na ogromną skalę, obejmując tysiące kilometrów kwadratowych pustyni poza polami silosów” – powiedział Alexander Neill, adiunkt w think tanku Pacific Forum na Hawajach. Dodał, że w zależności od konkretnych możliwości „rozważamy bardzo znaczące wzmocnienie i dywersyfikację chińskiego strategicznego odstraszania nuklearnego”.

Zdjęcie satelitarne przedstawiające - jak oceniają eksperci - prawdopodobnie platformę startową Foto: Vantor/Handout via Reuters

Zdolność do ochrony pustynnych silosów jest kluczowa dla deklarowanego przez Chiny celu stworzenia minimalnego, ale wiarygodnego odstraszania nuklearnego – polityki opartej na możliwości odwetu w przypadku ataku.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza może odpalać broń jądrową z okrętów podwodnych i samolotów. Pola silosów w północno-zachodnim regionie Xinjiang i prowincji Gansu stanowią trzon jej sił nuklearnych.

Skala budowy wskazuje na znaczącą rozbudowę wzmocnionej infrastruktury zaprojektowanej w celu ochrony i obsługi chińskich lądowych sił jądrowych. To – jak zaznaczają eksperci – część starań Pekinu o zapewnienie zdolności do przeprowadzenia drugiego uderzenia. Rozmówcy agencji podkreślają też zaostrzającą się rywalizację nuklearną ze Stanami Zjednoczonymi w obliczu narastających napięć w kwestiach takich jak suwerenność Tajwanu.

Chińska polityka „no first use”

Rozwój potencjału nuklearnego Chin jest jednym z najpilniej analizowanych aspektów modernizacji armii prezydenta Xi Jinpinga. Niektórzy zagraniczni dyplomaci opisują to jako brak przejrzystości ze strony Pekinu i nieudane próby Stanów Zjednoczonych, aby zachęcić chińskie władze do dyskusji na temat rozwijającego się potencjału nuklearnego i zamiarów tego kraju.

Kamieniem węgielnym chińskiej doktryny jest polityka „no first use”, co oznacza, że chińskie siły zbrojne nie podejmą próby użycia broni nuklearnej. Jednak niektórzy wysocy rangą zachodni dyplomaci i analitycy twierdzą, że Chiny mogą uciec się do „przymusu nuklearnego”, aby ograniczyć zewnętrzne zaangażowanie w konflikt o Tajwan.

Xi Jinping ostrzegł w tym miesiącu prezydenta USA Donalda Trumpa, że niewłaściwe rozwiązywanie sporów między ich krajami w sprawie Tajwanu, do którego Chiny zgłaszają roszczenia jako do swojego terytorium, może zaprowadzić je w „niebezpieczne miejsce”. Rząd Tajwanu odrzuca roszczenia Chin dotyczące suwerenności.

Tajemnicze ośmiokąty na pustyni

Chińskie Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na pytania dotyczące chińskiego programu nuklearnego i wydarzeń ujawnionych na zdjęciach satelitarnych. Pentagon zapowiedział, że nie będzie komentował kwestii wywiadowczych.

Nowa infrastruktura pustynna koncentruje się na dwóch ośmiokątnych instalacjach zbudowanych w ciągu ostatnich sześciu lat we wschodnim Xinjiang. Obie znajdują się na południowy zachód od pól silosów jądrowych Hami – jedna jest oddalona o około 140 kilometrów, druga o około 230 kilometrów.

Zdjęcia satelitarne pokazują, że w ośmiokątnych budowlach znajdują się mieszkania dla personelu i duże pojazdy wojskowe.

Północny ośmiokąt

Sercem kompleksu jest budynek centralny. Na tym samym zdjęciu widoczny jest budynek stanowiący serce kompleksu. Centrum konstrukcji otacza pierścień budynków, w których mieszkają żołnierze. Trzecia „warstwa” może być przeznaczona do przechowywania pojazdów wojskowych, w tym wyrzutni. Na obrzeżach znajduje się kilka tymczasowych konstrukcji i dziesiątki pojazdów wojskowych. Flankują je bunkry pancerne i ufortyfikowane obszary składowania broni, a także lotniska i stacje kolejowe łączące ośmiokąty z silosami rakiet.

Ośmiokątna baza w Sinciangu, z dużymi konstrukcjami i szeregiem pojazdów wojskowych, w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur w Chinach Foto: Vantor/Handout via Reuters

Zdjęcia pokazują, że w kwietniu i w maju wokół północnego oktogonu odbywały się ćwiczenia z udziałem dużych pojazdów wojskowych. Na ostatnich zdjęciach widać również duże namioty i to, co według dwóch analityków wygląda na zakamuflowane wyrzutnie, niektóre z bateriami pocisków przeciwlotniczych.

Pięciu ekspertów ds. bezpieczeństwa, z którymi rozmawiała agencja Reutera, zgodziło się, że infrastruktura mogłaby zasadniczo wspierać chiński program nuklearny, a także inne cele wojskowe. Zastrzegli jednak, że kluczowe szczegóły pozostają nieznane – w tym broń, którą Chiny mogłyby rozmieścić na wyrzutniach, oraz to, czy w ośmiokątnych konstrukcjach znajdują się rakiety balistyczne montowane na ciężarówkach lub instalacje do montażu głowic jądrowych.

Obiekty wokół południowego oktagonu

Zdjęcia satelitarne pokazują linie kolejowe, terminal kolejowy, lotnisko, a także prawdopodobne miejsce składowania paliwa i wzmocnione bunkry wokół obiektu.

Istnienie ośmiokątów zostało udokumentowane wcześniej. Jednak agencja Reuters jako pierwsza poinformowała o zasięgu sieci wyrzutni połączonych z ośmiokątami, niedawnej aktywności wojskowej wokół jednego z obiektów oraz ocenach analityków, że wyrzutnie mogłyby pomieścić mobilne wyrzutnie rakiet i systemy walki elektronicznej.

Południowy oktagon z widoczną stacją kolejową Foto: Vantor/Handout via Reuters

Amerykańscy urzędnicy i analitycy ds. kontroli zbrojeń twierdzą, że Chiny rozwijają i ulepszają swój potencjał nuklearny szybciej niż jakikolwiek inny kraj. Najnowszy raport Pentagonu na temat modernizacji chińskiej armii wskazuje, że produkcja głowic w tym kraju spadła, ale jest on na dobrej drodze do wystawienia 1000 głowic do 2030 r. W grudniowym raporcie oszacowano, że Chiny prawdopodobnie wyposażą swoje trzy główne bazy rakietowe w międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM). W każdej bazie ma znaleźć się po 100 takich pocisków.

Reuters przypomina, że z ocen przedstawicieli władz USA wynika, iż Chiny wzmacniają również swój system wczesnego ostrzegania, oparty na satelitach Huoyan-1. System jest w stanie wykryć nadlatujący międzykontynentalny pocisk balistyczny w ciągu 90 sekund od wystrzelenia i zaalarmować centrum dowodzenia w ciągu trzech do czterech minut. Według Pentagonu – to wystarczająco dużo czasu, aby Chiny mogły odpalić własną broń z silosów, zanim zostanie ona trafiona.

Co istotne, każdy ośmiokąt leży w centrum sieci dróg gruntowych i kanałów, które ciągną się daleko w głąb pustyni. Trasy te łączą się z betonowymi płytami, położonymi wśród skał i suchych koryt rzek.

Ekspert: Trudno cokolwiek wykluczyć

Hans Kristensen, dyrektor Projektu Informacji Nuklearnej Federacji Amerykańskich Naukowców, powiedział, że chociaż trudno jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób będą wykorzystywane poszczególne instalacje, „trudno cokolwiek wykluczyć”, biorąc pod uwagę skalę infrastruktury, budowanej w tak nieprzyjaznym środowisku.

Strategiczna grupa uderzeniowa prezentuje rakiety nuklearne DF-5C podczas parady wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie Foto: Reuters/Maxim Shemetov

Trzech analityków, wskazując na anteny satelitarne i dwie duże wieże, poinformowało, że na najbardziej wysuniętym na północ ośmiokącie budowany jest prawdopodobnie ośrodek łączności kosmicznej lub mikrofalowej. – Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że istnieje realne prawdopodobieństwo, iż ośmiokątne struktury i dziwne wieże są powiązane z systemem C3 (dowodzenie, kontrola i komunikacja), a także z działaniami konserwacyjnymi i magazynowymi związanymi z chińskimi operacjami nuklearnymi w bazie rakietowej Hami ICBM – powiedział Tong Zhao, starszy pracownik naukowy ds. polityki nuklearnej w Carnegie Endowment for International Peace.

Trzecia ośmiokątna instalacja, położona na południe od poligonu nuklearnego Lop Nur, jest mniej rozwinięta. Wydaje się, że służy jako poligon – zdjęcia pokazują podziurawioną ziemię, zniszczone budynki i to, co analitycy z Vantor, komercyjnego dostawcy zdjęć satelitarnych, określili mianem „makiet zachodnich myśliwców odrzutowych”.