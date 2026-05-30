Najnowsza interpretacja fiskusa potwierdza to, co pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 15 kwietnia – wieści o tym, że zwykły wynajem mieszkań musi być fakturowany w KSeF są mocno przesadzone. Skarbówka przyznała bowiem, że jeśli jesteśmy zwolnieni z VAT i wynajmujemy konsumentowi, to nawet gdy wystawimy mu fakturę, nie musimy wprowadzać jej do KSeF.

Czy zwolniony z VAT musi wystawiać faktury w KSeF?

Przypomnijmy, że w świetle ustawy o VAT wynajem jest działalnością gospodarczą. Właściciel wynajmowanego mieszkania jest więc podatnikiem. Może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT – podmiotowego (jeśli jego roczna sprzedaż nie przekracza 240 tys. zł) albo przedmiotowego (gdy wynajmuje nieruchomość mieszkalną na cele mieszkaniowe).

Oczywiście podatnik zwolniony z VAT także może być zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF. Zależy to od tego, komu wynajmuje i jak dokumentuje usługę. Wariantów jest kilka, spójrzmy na dwa najważniejsze.

Pierwszy – wynajmujemy konsumentowi, czyli osobie fizycznej nieprowadzącej działalności. Nie musimy dokumentować wynajmu fakturą, nawet gdy najemca jej zażąda. A jeśli ją jednak wystawimy? Faktur dla konsumentów nie trzeba wprowadzać do KSeF.

Drugi – wynajmujemy przedsiębiorcy. Musimy mu wystawić fakturę, jeśli tego zażąda. I powinna być wprowadzona do KSeF. Do końca 2026 r. jesteśmy jednak zwolnieni z KSeF, jeśli miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł.

Korzystna interpretacja w sprawie wynajmu i KSeF

Co na to fiskus? Przyjrzyjmy się wspomnianej na początku interpretacji. Wystąpił o nią mężczyzna wynajmujący mieszkania osobom fizycznym (ma z tego około 10-11 tys. zł miesięcznie) oraz lokale użytkowe firmom (miesięcznie za 5,5 tys. zł). Jest zwolniony z VAT. I pyta, czy musi fakturować w KSeF.

„Faktury dokumentujące najem lokali na rzecz osób fizycznych nie podlegają obowiązkowi wystawiania przy użyciu KSeF” – podkreśliła skarbówka. Powołała się na art. 106ga ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT. „Niniejsza regulacja całkowicie wyłącza z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF transakcje, w których nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności” – czytamy w interpretacji.

Jeśli więc wynajmujący mieszkanie konsumentowi zdecyduje się na wystawienie mu faktury (czego nie musi robić), może ją przekazać w zwykłej formie (w papierze albo mailem).

A co z wynajmem dla przedsiębiorców? Jeśli chcą fakturę (i zgłoszą takie żądanie w ciągu trzech miesięcy), wynajmujący musi ją wystawić. Czy trzeba ją wprowadzić do KSeF? Generalnie tak, ale w sytuacji opisanej we wniosku o interpretację, ten obowiązek będzie dopiero od 1 stycznia 2027 r. Mężczyzna ma bowiem z wynajmu dla firm 5,5 tys. zł miesięcznie, nie przekracza więc limitu zwolnienia. Nie wliczamy do niego kwot z wynajmu dla konsumentów.

„Skoro łączna wartość sprzedaży na rzecz firm udokumentowana fakturami wystawionymi przez Pana w danym miesiącu nie przekracza 10 tys. zł, to do końca 2026 r. nie ma Pan obowiązku wystawiania tych faktur przy użyciu KSeF” – czytamy w interpretacji.

Numer interpretacji: 0114-KDIP1-1.4012.203.2026.3.AWY