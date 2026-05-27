Prezentujemy dwudziesty już ranking firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej”. Po 30 latach istnienia zawodu doradcy podatkowego w sformalizowanej formie widać, że rynek na usługi ekspertów od podatków jest dojrzały. Klienci – zazwyczaj przedsiębiorcy – mają spory wybór między wielkimi międzynarodowymi firmami doradczymi, silnymi kancelariami o krajowym rodowodzie i wieloma mniejszymi, specjalizującymi się w poszczególnych zagadnieniach złożonego polskiego i międzynarodowego systemu podatkowego.

Największą firmą pod względem liczebności doradców podatkowych (TABELA rankingowa) pozostaje Deloitte, gdzie pracuje ich aż 224. Największe przychody w ubiegłym roku (TABELA rankingowa) – niemal 457 mln zł – wykazał inny gigant, firma EY.

Pod względem przychodów był to dość dobry rok dla doradztwa podatkowego. Zdecydowana większość, bo 64 proc. uczestników naszego rankingu, wykazała w 2025 r. wzrost swoich przychodów rok do roku ponad stopę inflacji (3,6 proc.). W sumie 60 firm biorących udział w rankingu zainkasowało w 2025 r. 2,37 mld zł. Z tego aż 1,6 mld zł przypadło na tzw. Wielką Czwórkę (Deloitte, EY, KPMG i PwC).

Czytaj więcej

U większości doradców przychody rosną
Zawody prawnicze
U większości doradców przychody rosną

Duże firmy z branży doradztwa podatkowego: większe przychody przy spadku zatrudnienia

Jednak w tym roku wśród dużych firm doradczych zaznaczyło się po raz pierwszy zjawisko stagnacji lub wręcz redukcji zatrudnienia osób uprawnionych do doradztwa podatkowego. W firmach z pierwszej dwudziestki naszego rankingu jest ich 1243, a przed rokiem było o ponad 100 więcej. Jak wskazują liderzy dużych firm doradczych, to przede wszystkim efekt rynkowej presji na wydajność.

Czytaj więcej

Firmy doradcze z czołówki osiągnęły wyższą wydajność
Zawody prawnicze
Doradcy podatkowi są coraz wydajniejsi, kancelarie nie powiększają zespołów

– W połączeniu z coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniem gospodarczym wymusza to automatyzację pracy i zmiany organizacyjne, których efektem jest uzyskanie możliwości wykonywania wybranych usług niższym kosztem i w mniejszych zespołach – przyznaje Radosław Krupa, partner w EY. – Wielu doradców podatkowych odchodzi z dużych firm, by założyć własne albo stać się wewnętrznymi menedżerami w dużych przedsiębiorstwach – dodaje Tomasz Michalik, partner w MDDP. Wielu innych liderów kancelarii przyznaje: skoro sztuczna inteligencja pozwala na zastąpienie doradców w prostych analizach, to spada apetyt ich kancelarii na zwiększanie zatrudnienia.

Doradcy podatkowi zarabiali na KSeF i cyfryzacji

W rankingu doradców podatkowych "Rzeczpospolitej" wzięło udział 60 firm doradczych zatrudniających łącznie 1319 doradców podatkowych i 593 inne osoby uprawnione do takiego doradztwa (to m.in. adwokaci, radcowie prawni czy biegli rewidenci). Oczywiście to tylko część spośród około 9 tys. doradców wpisanych na oficjalną listę MF. Niemniej jednak dane od tych kancelarii pozwalają na ocenę zjawisk na rynku tych usług.

Czytaj więcej

Spośród licznej grupy finalistów najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatko
Zawody prawnicze
Top doradcy podatkowi w Polsce. To oni rządzą w branży

Na czym zarabiali doradcy podatkowi w ubiegłym roku? Ci, którzy byli zorientowani na połączenie wiedzy podatkowej z technologiczną, mieli sporo zajęć związanych z wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Trwa także wdrożenie raportowania w formie JPK_CIT. – Klienci coraz szerzej wprowadzają wyspecjalizowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, służące analizom finansowym i podatkowym – przyznaje Andrzej Zubik, partner w dziale podatkowym w PwC.

Czytaj więcej

Jak co roku „Rzeczpospolita” nagradza w rankingu firmy i kancelarie, które uzyskały prestiżowe wygra
Zawody prawnicze
Doradcy wygrywają z fiskusem w sądach. „Rzeczpospolita” wybrała najważniejsze wyroki

Wielu doradców przyznaje, że ich klientami są fundacje rodzinne. Inni zwracają uwagę, że dużo zleceń dotyczy rozliczania ważnych dla biznesu ulg, na przykład na badania i rozwój. Są też zagadnienia związane z tak niszowymi do niedawna zagadnieniami, jak podatek u źródła. – Klienci funkcjonujący w międzynarodowych grupach kapitałowych potrzebują wyspecjalizowanego doradztwa przy określaniu bezpiecznych ram działania takich struktur – przyznaje Patrycja Goździowska, partner w SSW.

Nawet małe kancelarie mogą obsługiwać dużych przedsiębiorców ze złożonymi zagadnieniami podatkowymi. Jak przyznaje Jowita Pustuł, liderka krakowskiej kancelarii zatrudniającej pięciu doradców, często przychodzą do niej klienci korzystający poprzednio z usług tzw. Wielkiej Czwórki. – Bo u nas jest jak na rynku medycznym: nie ma znaczenia nazwa szpitala, tylko renoma konkretnych lekarzy – mówi Jowita Pustuł.

Czytaj też o innych kategoriach 20. Rankingu „Rzeczpospolitej”:

Czytaj więcej

Zdolni i skuteczni, czyli wschodzące gwiazdy doradztwa podatkowego
Zawody prawnicze
Zdolni i skuteczni, czyli wschodzące gwiazdy doradztwa podatkowego

Czytaj więcej

Doradcy zwracają uwagę na coraz większą aktywność spółek giełdowych w prowadzeniu inwestycji poza Po
Zawody prawnicze
Kto wśród doradców podatkowych rozdaje karty na GPW? Ranking „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej

Wiele silnych kancelarii powstało poza Warszawą i tam się rozwinęło
Zawody prawnicze
Silne kancelarie doradców podatkowych są także poza Mazowszem

Czytaj więcej

Tegoroczna edycja rankingu pokazuje, że sztuczna inteligencja przestała być w doradztwie podatkowym
Zawody prawnicze
Innowacje w doradztwie podatkowym. „Rzeczpospolita” nagradza liderów

Czytaj więcej

Doradcy nieodpłatnie dzielą się swoją wiedzą i czasem
Zawody prawnicze
Doradcy nieodpłatnie dzielą się swoją wiedzą i czasem

Czytaj więcej

Eksperci zmieniają prawo podatkowe na lepsze
Zawody prawnicze
Eksperci zmieniają prawo podatkowe na lepsze

Czytaj więcej

Emilia Wolnowska
Zawody prawnicze
Emilia Wolnowska nagrodzona za przystępne tłumaczenie przepisów podatkowych

Czytaj więcej

dr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA
Zawody prawnicze
Dr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA z nagrodą za orzecznictwo

Czytaj więcej

Tomasz Kassel
Zawody prawnicze
Tomasz Kassel wyróżniony za łączenie prawa podatkowego z technologią