Prezentujemy dwudziesty już ranking firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej”. Po 30 latach istnienia zawodu doradcy podatkowego w sformalizowanej formie widać, że rynek na usługi ekspertów od podatków jest dojrzały. Klienci – zazwyczaj przedsiębiorcy – mają spory wybór między wielkimi międzynarodowymi firmami doradczymi, silnymi kancelariami o krajowym rodowodzie i wieloma mniejszymi, specjalizującymi się w poszczególnych zagadnieniach złożonego polskiego i międzynarodowego systemu podatkowego.

Reklama Reklama

Największą firmą pod względem liczebności doradców podatkowych (TABELA rankingowa) pozostaje Deloitte, gdzie pracuje ich aż 224. Największe przychody w ubiegłym roku (TABELA rankingowa) – niemal 457 mln zł – wykazał inny gigant, firma EY.

Pod względem przychodów był to dość dobry rok dla doradztwa podatkowego. Zdecydowana większość, bo 64 proc. uczestników naszego rankingu, wykazała w 2025 r. wzrost swoich przychodów rok do roku ponad stopę inflacji (3,6 proc.). W sumie 60 firm biorących udział w rankingu zainkasowało w 2025 r. 2,37 mld zł. Z tego aż 1,6 mld zł przypadło na tzw. Wielką Czwórkę (Deloitte, EY, KPMG i PwC).

Czytaj więcej Zawody prawnicze U większości doradców przychody rosną To był kolejny rok dobrej koniunktury dla firm doradczych. Większość uczestników rankingu odnotowała wzrost przychodów.

Duże firmy z branży doradztwa podatkowego: większe przychody przy spadku zatrudnienia

Jednak w tym roku wśród dużych firm doradczych zaznaczyło się po raz pierwszy zjawisko stagnacji lub wręcz redukcji zatrudnienia osób uprawnionych do doradztwa podatkowego. W firmach z pierwszej dwudziestki naszego rankingu jest ich 1243, a przed rokiem było o ponad 100 więcej. Jak wskazują liderzy dużych firm doradczych, to przede wszystkim efekt rynkowej presji na wydajność.

– W połączeniu z coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniem gospodarczym wymusza to automatyzację pracy i zmiany organizacyjne, których efektem jest uzyskanie możliwości wykonywania wybranych usług niższym kosztem i w mniejszych zespołach – przyznaje Radosław Krupa, partner w EY. – Wielu doradców podatkowych odchodzi z dużych firm, by założyć własne albo stać się wewnętrznymi menedżerami w dużych przedsiębiorstwach – dodaje Tomasz Michalik, partner w MDDP. Wielu innych liderów kancelarii przyznaje: skoro sztuczna inteligencja pozwala na zastąpienie doradców w prostych analizach, to spada apetyt ich kancelarii na zwiększanie zatrudnienia.

Doradcy podatkowi zarabiali na KSeF i cyfryzacji

W rankingu doradców podatkowych "Rzeczpospolitej" wzięło udział 60 firm doradczych zatrudniających łącznie 1319 doradców podatkowych i 593 inne osoby uprawnione do takiego doradztwa (to m.in. adwokaci, radcowie prawni czy biegli rewidenci). Oczywiście to tylko część spośród około 9 tys. doradców wpisanych na oficjalną listę MF. Niemniej jednak dane od tych kancelarii pozwalają na ocenę zjawisk na rynku tych usług.

Na czym zarabiali doradcy podatkowi w ubiegłym roku? Ci, którzy byli zorientowani na połączenie wiedzy podatkowej z technologiczną, mieli sporo zajęć związanych z wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Trwa także wdrożenie raportowania w formie JPK_CIT. – Klienci coraz szerzej wprowadzają wyspecjalizowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, służące analizom finansowym i podatkowym – przyznaje Andrzej Zubik, partner w dziale podatkowym w PwC.

Wielu doradców przyznaje, że ich klientami są fundacje rodzinne. Inni zwracają uwagę, że dużo zleceń dotyczy rozliczania ważnych dla biznesu ulg, na przykład na badania i rozwój. Są też zagadnienia związane z tak niszowymi do niedawna zagadnieniami, jak podatek u źródła. – Klienci funkcjonujący w międzynarodowych grupach kapitałowych potrzebują wyspecjalizowanego doradztwa przy określaniu bezpiecznych ram działania takich struktur – przyznaje Patrycja Goździowska, partner w SSW.

Nawet małe kancelarie mogą obsługiwać dużych przedsiębiorców ze złożonymi zagadnieniami podatkowymi. Jak przyznaje Jowita Pustuł, liderka krakowskiej kancelarii zatrudniającej pięciu doradców, często przychodzą do niej klienci korzystający poprzednio z usług tzw. Wielkiej Czwórki. – Bo u nas jest jak na rynku medycznym: nie ma znaczenia nazwa szpitala, tylko renoma konkretnych lekarzy – mówi Jowita Pustuł.

Czytaj też o innych kategoriach 20. Rankingu „Rzeczpospolitej”: