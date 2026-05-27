Choć prowadząc spory z podatnikami, urzędnicy skarbowi niechętnie ustępują pola, miniony rok udowodnił, że ekspercka wiedza doradców podatkowych i podejmowane przez nich działania mogą doprowadzić do wydania przez sądy rozstrzygnięć, które zmieniają reguły gry między biznesem a fiskusem. I to nie tylko w jednostkowych sprawach, bo wyroki (zwłaszcza te, które zostały wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, a na krajowym podwórku – także przez Naczelny Sąd Administracyjny) wpływają na całą linię orzeczniczą. Nadają one niejednoznacznym przepisom realny kształt, określając granice ingerencji fiskusa.

Reklama Reklama

Firmy doradztwa podatkowego wygrywają w sądach. Ranking „Rzeczpospolitej"

Jak co roku nagradzamy w rankingu firmy i kancelarie, które uzyskały prestiżowe wygrane przed sądami (tylko prawomocne wyroki). Firmy podawały w zgłoszeniach sygnaturę akt, kategorię (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, prawo procesowe), krótki opis sporu oraz znaczenie dla ogółu podatników. Na podstawie wskazań zawartych w przesłanych ankietach stworzona została lista finalistów, a zwycięzców wybrała kapituła złożona z niezależnych ekspertów.

W skład kapituły weszli w tym roku: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku), Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Dorota Openchowska (wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) oraz Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

W większości kategorii wskazania kapituły dzieliły się między klika ważnych orzeczeń. Dlatego (poza CIT, gdzie mamy jednego zwycięzcę) zdecydowaliśmy się wyróżnić więcej niż jedną kancelarię czy firmę, której udało się w sporze z fiskusem doprowadzić do uzyskania dla jej klienta korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie.