Darmowa pomoc specjalisty to często dla osób w trudnej sytuacji sposób na wyjście z kryzysu. To także wyrównywanie szans, bo dostęp do rzetelnych informacji pozwala podejmować świadome decyzje i bronić swoich praw. Dlatego jak co roku w naszym rankingu nagradzamy za dzielenie się przez kancelarie specjalistyczną wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują, ale często nie mają do niej dostępu ze względu na koszty.

Reklama Reklama

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2026. Pomoc pro bono

Ta kategoria rankingu służyła wskazaniu kancelarii/firmy, która w 2025 r. najbardziej angażowała się w działalność pro bono, świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Na podstawie zgłoszeń przesłanych w ankiecie, będących opisem podejmowanej działalności w tej dziedzinie, wyboru dokonała redakcja w porozumieniu z Centrum Pro Bono – organizacją, która wspiera organizacje pozarządowe w zakresie poszukiwania bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia merytorycznego od ekspertów prawnych, a także koordynuje komunikację między organizacjami a kancelariami i dostarcza prawnikom propozycje spraw i projektów pro bono.

Wybraliśmy jednogłośnie kancelarię Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński. W 2025 r. kancelaria ta zawarła strategiczne partnerstwo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obejmujące współpracę badawczo-rozwojową, wymianę wiedzy oraz wspólne inicjatywy naukowe i biznesowe. Wspólnym projektem są m.in. pierwsze w Polsce studia podyplomowe o AI i innowacjach dla prawników, rozwijające kompetencje we wdrażaniu narzędzi generatywnej AI, zarządzaniu ryzykiem prawnym i zapewnianiu zgodności z wymogami prawnymi i etycznymi. Kancelaria świadczyła także nieodpłatnie pomoc prawną oraz doradztwo podatkowe m.in. na rzecz: fundacji żydowskiej Auschwitz, fundacji Ronalda McDonalda, Fundacji White Stork, a także Polskiej Misji Medycznej.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Eksperci zmieniają prawo podatkowe na lepsze Przez opiniowanie ustaw, komentowanie działań Ministerstwa Finansów i obecność w mediach doradcy podatkowi codziennie starają się, aby przepisy był...

Wyróżniając Greenberg Traurig, doceniliśmy wieloletnie zaangażowanie i stałą współpracę z uznanymi fundacjami z różnych obszarów pomocy, systematycznie rozszerzaną o kolejne podmioty, a także otwarcie się na adeptów prawa i realny wkład w ich przygotowanie do posługiwania się sztuczną inteligencją.

Jak zaznaczył Mateusz Fedeńczuk, koordynator programu Centrum Pro Bono, wyróżnienie dla kancelarii Greenberg Traurig należy się przede wszystkim za rzeczywistą działalność pro bono rozumianą jako nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej i podatkowej. Kancelaria od lat wspiera organizacje społeczne i humanitarne poprzez konkretne doradztwo prawne, podatkowe i organizacyjne, pomagając im w bieżącej działalności oraz realizacji ważnych projektów społecznych. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że działania te mają charakter merytorycznej pracy eksperckiej, a nie jedynie aktywności edukacyjnych, marketingowych czy filantropijnych.