Emilia Wolnowska, doradczyni podatkowa, partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Od wielu lat konsekwentnie buduje najwyższe standardy edukacji podatkowej i popularyzacji wiedzy prawnopodatkowej. Jej działalność wykracza poza codzienną praktykę doradztwa podatkowego – aktywnie wpływa na rozwój świadomości podatkowej przedsiębiorców, środowiska doradców, studentów oraz szeroko rozumianego rynku.

Jest cenioną ekspertką i praktykiem, która swoją wiedzą dzieli się w sposób otwarty i przystępny. Regularnie prowadzi konferencje, szkolenia oraz warsztaty poświęcone najbardziej aktualnym i wymagającym zagadnieniom podatkowym (głównie w obszarze VAT), a także aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim, angażując się w spotkania i inicjatywy skierowane do studentów oraz młodych adeptów prawa podatkowego.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej aktywność w obszarze publikacji. Emilia Wolnowska jest autorką kilkudziesięciu publikacji rocznie. W swoich materiałach analizuje zmieniające się przepisy, ale też pokazuje ich praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców i rynku. Na łamach „Rzeczpospolitej” od lat regularnie komentuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, przybliżając jego znaczenie i wpływ na praktykę podatkową w Polsce. Jej analizy wyróżniają się przede wszystkim umiejętnością przekładania skomplikowanych zagadnień prawnych na konkretne, praktyczne wnioski dla biznesu.

Emilia Wolnowska otrzymuje wyróżnienie w naszym rankingu, bo swoją działalnością realnie wpływa na rozwój debaty podatkowej w Polsce. Łączy ekspercką wiedzę, praktyczne doświadczenie i wyjątkowe zaangażowanie w działalność edukacyjną.

