Dopłata do okularów lub soczewek korekcyjnych z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Refundacja może wynieść od 25 do nawet 700 zł. Aby ją otrzymać, trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne i mieć stwierdzoną przez okulistę wadę wzroku.

Co trzeba zrobić, by otrzymać refundację na okulary z NFZ?

Osoby, które chcą skorzystać z refundacji NFZ na okulary lub soczewki kontaktowe, muszą spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest wizyta u okulisty, który ma umowę z NFZ. Aby się do niego umówić, potrzebne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego.

W przypadku stwierdzenia wady wzroku okulista może wystawić zlecenie i receptę na okulary. Z tymi dokumentami należy zgłosić się do optyka. On także musi posiadać umowę z NFZ, by móc zrealizować zlecenie z dofinansowaniem. Koszt zakupu okularów zostanie pomniejszony o kwotę przysługującej refundacji.

Wysokość refundacji zależy od wady wzroku. Jeśli jest ona niewielka, dofinansowanie będzie niskie. W przypadku dużej krótkowzroczności lub dalekowzroczności można liczyć na dopłatę w wysokości nawet kilkuset złotych. Dofinansowanie obejmuje same soczewki, a więc za oprawki trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Ile wynosi refundacja? Okulary dla osób dorosłych

Aby otrzymać refundację z NFZ, dorośli muszą się liczyć z koniecznością wniesienia wkładu własnego od 10 do 30 proc. Dofinansowanie na soczewki korekcyjne przysługuje co dwa lata i wynosi:

przy wadzie wzroku do +/- 6,00 dioptrii i cylindra do +/- 2,00 refundacja wynosi 25 zł na soczewkę okularową, czyli 50 zł za parę. Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych to 30 proc. Kwota refundacji jednego szkła z NFZ wyniesie zatem faktycznie 17,50 zł

przy wadzie wzroku powyżej +/- 6,25 dioptrii lub powyżej +/- 6,00 dioptrii i cylindra od 2,25 dioptrii refundacja wynosi 100 zł za jedną soczewkę okularową, czyli 200 zł za parę. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10 proc.

przy wadzie wzroku od +/- 10,00 dioptrii refundacja wynosi 350 zł na jedną soczewkę okularową, a więc 700 zł za parę. Wymagany wkład własny wynosi 10 proc.

Okulary dla dzieci i młodzieży. Kwoty refundacji

W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia refundacja NFZ na soczewki korekcyjne nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Przysługuje co pół roku i wynosi:

przy wadzie wzroku do +/- 6,00 dioptrii i cylindra do +/- 2,00 refundacja wynosi 25 zł na soczewkę okularową, czyli 50 zł za parę

przy wadzie wzroku powyżej +/- 6,25 dioptrii lub powyżej +/- 6,00 dioptrii i cylindra od 2,25 dioptrii refundacja wynosi 100 zł na jedną soczewkę okularową, czyli 200 zł na parę

przy wadzie wzroku od +/- 10,00 dioptrii refundacja wynosi 350 zł na jedną soczewkę okularową, czyli 700 zł na parę

Soczewki kontaktowe i protezy. Jaka refundacja przysługuje?

Refundacja NFZ przysługuje również na soczewki kontaktowe. Dofinansowanie przysługuje raz w roku i wynosi:

za soczewkę kontaktową twardą, hybrydową albo miniskleralną dofinansowanie dla dzieci i dorosłych wynosi 600 zł, wymagany jest wkład własny 10 proc. Refundacja przysługuje osobom ze stożkiem rogówki, anizometropią (różnowzrocznością) powyżej 4 dioptrii, afakią.

za soczewkę kontaktową miękką dofinansowanie dla dzieci i dorosłych wynosi 150 zł, wymagany wkład własny wynosi 10 proc. Na refundację mogą liczyć osoby ze stożkiem rogówki, anizometropią (różnowzrocznością) powyżej 4 dioptrii, afakią.

Refundacja na protezy oka wynosi natomiast 700 zł. Dzieciom i młodzieży przysługuje według wskazań medycznych, a dorosłym raz na 5 lat.