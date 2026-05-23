Kosiniak-Kamysz, prezes PSL od 2015 roku, ministrem obrony narodowej został 13 grudnia 2023 roku, po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Kosiniak-Kamysz zasiadał też w pierwszym rządzie Donalda Tuska – w latach 2011-2015 był ministrem pracy i polityki społecznej. Z wykształcenia Kosiniak-Kamysz jest lekarzem.

Władysław Kosiniak-Kamysz jest ministrem obrony narodowej w czasie intensywnej modernizacji polskiej armii

Ministrem obrony Kosiniak-Kamysz został w momencie, gdy polska armia jest powiększana i szybko modernizowana w związku z zagrożeniem ze strony Rosji oraz koniecznością wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Starego Kontynentu przez kraje Europy (to tzw. koncepcja NATO 3.0, w ramach której USA zapewniają Europie parasol atomowy, ale Europa bierze na siebie większy ciężar jeśli chodzi o siły konwencjonalne). Za kadencji Kosiniaka-Kamysza liczebność polskiej armii przekroczyła 200 tysięcy, co uczyniło ją – jak mówił w 2024 roku minister – trzecią najliczniejszą armią w NATO (po armiach USA i Turcji). To za kadencji Kosiniaka-Kamysza podpisano też m.in. kontrakt na dostawę do Polski 96 śmigłowców AH-64 Apache wart 40 mld złotych. Rząd, w którym zasiada Władysław Kosiniak-Kamysz, rozpoczął też umacnianie wschodniej granicy Polski w ramach projektu Tarcza Wschód – obejmuje on budowę fortyfikacji, ale też magazynów dla armii w rejonie granicy wschodniej, w ramach przygotowań do odparcia potencjalnej rosyjskiej agresji.

Wydatki Polski na obronność, w odniesieniu do polskiego PKB, są na najwyższym poziomie w NATO. W 2026 roku Polska ma wydać na armię 201 mld złotych, co stanowi ok. 4,8 proc. polskiego PKB. Polska przystąpiła również do europejskiego instrumentu finansowego SAFE, w ramach którego do naszego kraju trafi 43,7 mld euro (ok. 180 mld złotych) pochodzących z pożyczek zaciąganych przez Unię Europejską (UE ma możliwość zaciągania kredytów obciążonych niższym oprocentowaniem niż te, na które mogłaby liczyć Polska zadłużając się samodzielnie).

W ostatnich dniach Kosiniak-Kamysz i jego resort zaangażowali się intensywnie w kwestię wyjaśnienia doniesień o wstrzymaniu rotacji do Polski 4 tys. żołnierzy z 2. Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii. Kosiniak-Kamysz rozmawiał 19 maja z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem, uzyskując od niego zapewnienie, że USA nie zamierzają zmniejszyć swojej obecności wojskowej w Polsce. Do USA, na serię rozmów z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, udali się też wiceministrowie obrony narodowej Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. Ostatecznie Donald Trump – we wpisie w serwisie Truth Social z 21 maja – zapowiedział, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy (uzasadniając to tym, że wybory prezydenckie wygrał ceniony przez niego Karol Nawrocki).

Sondaż: 4 proc. Polaków uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz z zadań ministra obrony narodowej wywiązuje się na szkolną „szóstkę”

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają pracę Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony.

Na tak zadane pytanie 4 proc. badanych wystawiło Kosiniakowi-Kamyszowi szkolną „szóstkę”.

Na „piątkę” ministra obrony oceniło 11,5 proc. ankietowanych.

Ocenę dobrą (szkolna „czwórka”) wystawiło prezesowi PSL 23,8 proc. respondentów.

Według 17,4 proc. ankietowanych Kosiniak-Kamysz, za to, jak pełni funkcję ministra obrony narodowej, zasługuje na „trójkę”.

15,1 proc. respondentów wystawiłoby Kosiniakowi-Kamyszowi szkolną „dwójkę”.

14,5 proc. ankietowanych uważa, że Kosiniak-Kamysz jako minister obrony zasługuje na ocenę niedostateczną (szkolna „jedynka”).

13,7 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

– Pracę obecnego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza jako dobrą częściej oceniają osoby do 29. roku życia (27 proc.), mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (31 proc.) oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców (27 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.