Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 22 na 23 maja:

Wybuch gazu w chińskiej kopalni. Dziesiątki górników pod ziemią

90 osób zginęło, po wybuchu gazu w kopalni węgla Liushenyu w prowincji Shanxi na północy Chin. Do eksplozji doszło w piątek wieczorem, a podczas pracy pod ziemią przebywało 247 osób.

Chińskie media państwowe podały, że dotychczas na powierzchnię wydobyto ponad 200 górników. Akcja ratunkowa nadal trwa. Prezydent Chin Xi Jinping nakazał „podjęcie wszelkich możliwych działań” w celu ratowania uwięzionych i leczenia rannych.

Xi zażądał również dokładnego śledztwa i rozliczenia osób odpowiedzialnych za katastrofę. Kierownicy firmy odpowiedzialnej za ⁠kopalnię zostali zatrzymani. -.Premier Li Qiang wezwał lokalne władze do szybkiego przekazywania informacji opinii publicznej.

Jedna ofiara i dziesiątki rannych po eksplozji w stoczni na Staten Island

Co najmniej jedna osoba zginęła, a ponad 30 osób, głównie strażaków, zostało rannych w wyniku eksplozji i pożaru w stoczni na Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych jest inspektor straży pożarnej, którego stan określono jako krytyczny. Jeden ze strażaków jest ciężko ranny.

Pożar wybuchł w piątek po południu w części przeładunkowej stoczni. Strażacy prowadzili działania w bardzo trudnych warunkach – przy ograniczonej widoczności i silnym zadymieniu. Krótko po rozpoczęciu akcji doszło do eksplozji, która gwałtownie pogorszyła sytuację. Na miejsce skierowano ponad 200 ratowników.

Szef straży pożarnej w Nowym Jorku John Esposito podkreślał, że działania w zamkniętych przestrzeniach należą do najbardziej niebezpiecznych dla służb ratunkowych. Ogień udało się opanować dopiero wieczorem. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani odwiedził rannych strażaków i ich rodziny, apelując o wsparcie dla poszkodowanych. Przyczyny tragedii badają śledczy.

Demokraci żądają wyjaśnień ws. wizy dla Zbigniewa Ziobry

Dwóch wpływowych demokratycznych kongresmenów zwróciło się do sekretarza stanu USA Marco Rubio z żądaniem wyjaśnień dotyczących wydania amerykańskiej wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chodzi o doniesienia Reutersa, według których administracja USA miała przyspieszyć procedurę wizową, umożliwiając Ziobrze wyjazd z Węgier do Stanów Zjednoczonych mimo przygotowywanego przez Polskę wniosku ekstradycyjnego.

Gregory Meeks i James Raskin ocenili, że jeśli informacje się potwierdzą, może to oznaczać „rażące nadużycie władzy” oraz ingerencję w systemy prawne Polski i Węgier. Według Reutersa w procedurę miał być zaangażowany zastępca sekretarza stanu Christopher Landau.

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w Polsce w związku z 26 zarzutami dotyczącymi m.in. nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Były minister odrzuca oskarżenia i twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań ze strony obecnego rządu Donalda Tuska.

Według amerykańskich mediów Ziobro miał uzyskać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier Petera Magyara, który deklarował gotowość do jego ekstradycji do Polski. Demokraci domagają się od administracji Donalda Trumpa pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy oraz odpowiedzi, czy sam prezydent USA lub jego współpracownicy byli zaangażowani w decyzję.

Masowa ewakuacja pod Los Angeles po zagrożeniu wybuchem chemikaliów

Dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta Garden Grove pod Los Angeles zostały objęte nakazem ewakuacji po wykryciu zagrożenia wybuchem uszkodzonego zbiornika z toksyczną substancją chemiczną.

Strażacy poinformowali, że zbiornik zawiera metakrylan metylu – łatwopalną substancję wykorzystywaną m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i przemyśle lotniczym. Według służb istniały dwa scenariusze: wyciek nawet 26,5 tys. litrów chemikaliów albo eksplozja, która mogłaby zagrozić także sąsiednim zbiornikom.

Straż pożarna chłodziła instalację wodą z bezpiecznej odległości przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Władze podkreślały, że sytuacja pozostaje niestabilna, ale działania ratowników pozwoliły zyskać czas na opracowanie planu zabezpieczenia zbiornika.

Strefa ewakuacji objęła ok. 40 tys. mieszkańców. Część osób odmówiła opuszczenia domów. Służby sanitarne ostrzegły, że ewentualne opary mogłyby powodować poważne problemy oddechowe, choć dotychczas nie wykryto skażenia powietrza.