Polskie organy ścigania weryfikują nowe informacje dotyczące okoliczności, w jakich były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedostał się do Stanów Zjednoczonych. Jak ustaliło Radio Zet, kluczowym elementem postępowania stała się kwestia dokumentów, którymi mógł posługiwać się polityk rządu PiS.

Jak Zbigniew Ziobro wyjechał z Europy do USA?

Z komunikatów Prokuratury Krajowej wynika, że ścigany listem gończym polityk opuścił terytorium Europy 9 maja. Odlot polityka do USA nastąpił z lotniska w Mediolanie we Włoszech. Ponieważ polski paszport Zbigniewa Ziobry został wcześniej unieważniony, śledczy szczegółowo analizują, w jaki sposób przekroczył on granicę.

Były minister ma posiadać tak zwany paszport genewski, będący konsekwencją przyznania mu azylu politycznego przez Węgry przez rząd Viktora Orbána. Obecnie jednak polskie służby sprawdzają inną wersję wydarzeń. Podejrzewają, że Ziobro mógł wejść w posiadanie dokumentu ideiglenes magánútlevél, czyli tymczasowego paszportu węgierskiego.

Procedury administracyjne na Węgrzech wskazują, że taki dokument wydawany jest wyłącznie obywatelom tego państwa, którzy znaleźli się w wyjątkowej i nagłej sytuacji losowej lub podróżnej. Przepisy nie przewidują możliwości przyznania go cudzoziemcom, co nadaje sprawie status poważnego incydentu.

Nowy premier Węgier twierdzi, że jego administracja nie wiedziała o planach Zbigniewa Ziobry

Do sprawy odniosły się obecne władze w Budapeszcie. Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że tamtejsza administracja nie miała wiedzy o planach polskiego polityka i o całej sytuacji dowiedziała się z doniesień prasowych. Szef węgierskiego rządu zaznaczył, że Ziobro prawdopodobnie nie przekraczał zewnętrznej granicy Schengen bezpośrednio z terytorium Węgier, lecz wykorzystał do tego lotnisko w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Kolejne niestandardowe okoliczności dotyczą procedury wjazdowej do USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, poinformował, że Zbigniew Ziobro przekroczył amerykańską granicę, legitymując się wizą przeznaczoną dla przedstawicieli zagranicznych mediów.

Prokuratura zaznacza, że taki sposób podróży odbiega od standardowych procedur. Przedstawiciele służb wskazują na uzasadnione podejrzenie, że w procesie przemieszczania się podejrzanego mogło dojść do zastosowania wyjątkowych i nietypowych reguł kontroli granicznej. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.