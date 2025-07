– To był pododdział męski, dla nas było dziwne, że ona tam się dostała. W tamtym czasie w SPPP (Samodzielny Pododdział Prewencji Policji – red.) liczył ok. 200 chłopa, a ona była jedną z dwóch kobiet. Druga to ówczesna sekretarka komendanta. Wszyscy byliśmy w ciężkim szoku. Młody policjant jak trafia do drogówki, to grzęźnie tam na kilka lat, a tu po paru miesiącach policjantka została przeniesiona do prewencji – mówi nam osoba ze służb, z czasów opolskiej kariery Doroty K.

– Prewencja to głównie obstawianie meczów piłkarskich, poza tym patrole na ulicy, zabezpieczanie granicy z Białorusią – opowiada nasz rozmówca.

– „Doris”, tak była nazywana, już na kursie podstawowym wyglądała jak gwiazda, wymalowana, nie było drugiej takiej osoby – mówi nam jeden z policjantów.

Kolejny, wspominając K., dodaje: – Uważałem ją za mitomankę. Z tego, co mówiła, nie wiadomo, co było prawdą, a co jej wymysłem. Prewencja to głównie obstawianie meczów. A my mieliśmy wrażenie, że ona ma jakąś szczególną pozycję, tajną misję, rozwiązuje jakieś sprawy kryminalne spoza jej „działki”.

Kolejny głos z jej opolskiego środowiska: – Typ imprezowiczki, robiła sobie selfie z ludźmi z półświatka, z kibolami. Raz udawała gangsterkę, innym razem policjantkę.

Echem odbił się jej udział w „zawodach” o nazwie „Slap Contest” podczas Tattoo Expo Opole w 2022 r., kiedy już wstąpiła do policji. Na czym polegały? W przypadku pań – na klapsach w pośladki. Kto mocniej uderzy i kto więcej wytrzyma. W sieci znalazły się zdjęcia z „zawodów”, Dorotę K. bez trudu można na nich rozpoznać – zgrabna, szczupła blondynka. Opole to nieduże miasto, więc o udziale policjantki w osobliwym turnieju zrobiło się głośno. Nie zaszkodziło to jednak jej karierze.