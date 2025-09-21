Na szczątki drona natrafiono także w województwie lubelskim. Miejscowa policja poinformowała w mediach społecznościowych, że ok. godz. 10.00 w miejscowości Sulmice (powiat zamojski) grzybiarz „ujawnił leżący na ziemi obiekt przypominający dron”.

– Mężczyzna, który wcześniej wybrał się na grzyby, zauważył obiekt, którego elementy przypominały mu rodzaj drona, dlatego (...) powiadomił służby. Policjanci z Zamościa, którzy zostali skierowani na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie, zabezpieczyli teren i powiadomili odpowiednie służby, czyli Żandarmerię Wojskową i Prokuraturę Rejonową w Zamościu, w tej chwili to właśnie oni prowadzą na miejscu czynności związane z oględzinami – powiedział na antenie Polsat News rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek. Dodał, że omawiane miejsce znajduje się w terenie leśnym w odległości ok. 1500 metrów od najbliższych zabudowań. – Nikomu nic się nie stało – zaznaczył.

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, prowadzą czynności na miejscach ujawnienia trzech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach: Stromca, pow. białobrzeski, Wodynia, pow. siedlecki oraz Sulmic, koło Zamościa” – potwierdziła Żandarmeria Wojskowa. ŻW poinformowała później, że bezzałogowiec odnaleziony w Sulmicach to dron Gerbera, czyli wabik.

To kolejne przypadki znalezienia na terenie Polski szczątków dronów. W sobotę służby informowały o takim znalezisku, którego dokonano w miejscowości Korsze (powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie). Media informowały, że prawdopodobnie chodziło o jeden z rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały nad Polskę. Rzecznik olsztyńskiej prokuratury przekazał, że odnaleziono dron styropianowy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że policja i straż pożarna podjęły czynności w związku ze znalezieniem czterech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych na terenie Polski w powiatach kętrzyńskim, białobrzeskim, siedleckim i zamojskim. „Obiekty mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września. W toku postępowań Państwowa Straż Pożarna bada niektóre obiekty pod kątem obecności materiałów chemicznych lub radiologicznych, aby prokuratorzy mieli pewność, że można bezpiecznie przystępować do działań” – czytamy w komunikacie.