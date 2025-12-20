Misja, kierowana przez Massimiliano Nuzzolo i Rossanę Perilli z uniwersytetów w Turynie i Neapolu, odsłoniła ponad połowę dawno zaginionej budowli – jest to bezprecedensowe osiągnięcie w badaniach nad egipskimi świątyniami słońca. Wykopaliska potwierdzają, że nowo odkryte pozostałości budowli to monumentalny kompleks o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych, wyróżniający się unikalnym planem architektonicznym, który plasuje go wśród najważniejszych świątyń grobowych w regionie Memfis.

Mohamed Ismail Khaled, Sekretarz Generalny Najwyższej Rady Starożytności, określił to znalezisko jako „kamień milowy” w eksploracji dziejów V dynastii Egiptu, zauważając, że świątynia ta jest jedną z zaledwie dwóch świątyń słońca, które do tej pory zostały ostatecznie zidentyfikowane. Przypomniał, że niemiecki egiptolog Ludwig Borchardt po raz pierwszy zlokalizował to miejsce w 1901 roku, ale wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiał wykopaliska przez ponad wiek.

Świątynia grobowa króla Niuserre – przełomowe odkrycie w Abusir

Niedawne prace odsłoniły wejście do świątyni, które znajdowało się pod prawie 1,2-metrową warstwą mułu nilowego. Archeolodzy odkryli oryginalną podłogę, podstawę wapiennej kolumny oraz fragmenty granitowej kolumny, która prawdopodobnie należała do głównego portyku wejściowego. Dodatkowe znaleziska obejmują fragmenty oryginalnej kamiennej obudowy wyściełającej przejście między wejściem a groblą, a także kilka elementów architektonicznych, które zachowały się w pierwotnym miejscu, w tym granitowe ościeżnice i nadproża.