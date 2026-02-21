Czytaj więcej
W rozmowie z Ukrinformem Czarzasty podkreślał, że właśnie tego dnia chce być na Ukrainie, ponieważ był to moment, w którym Rosja – jak mówił – „zdecydowała się zniszczyć suwerenne państwo i złamać naród”. Zwracał przy tym uwagę, że próba ta się nie powiodła. – Rosja was nie złamała – zaznaczył.
Marszałek Sejmu wskazywał, że obecność zagranicznych delegacji w Kijowie ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale także polityczne. Jego zdaniem wojna na Ukrainie dotyczy bezpieczeństwa całego regionu. – Stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski – mówił, podkreślając, że Warszawa traktuje sytuację za wschodnią granicą jako własne wyzwanie strategiczne.
Czarzasty zapowiedział, że w swoim wystąpieniu w Radzie Najwyższej Ukrainy skupi się na trzech kwestiach. – Po pierwsze, pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Po drugie, konieczność utrzymania presji na Rosję. Po trzecie, europejska przyszłość Ukrainy – wyliczał. Jak dodał, Polska popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską, choć – jak zaznaczył – „nie ma tu drogi na skróty”. Podkreślał przy tym, że Warszawa jest gotowa dzielić się doświadczeniem z własnej drogi do UE.
Marszałek poinformował także, że Sejm planuje przyjęcie rezolucji z okazji rocznicy rosyjskiej agresji. Dokument ma wyrażać solidarność z Ukrainą oraz wsparcie dla osób dotkniętych skutkami wojny. Jak zaznaczył, stanowisko polskiego parlamentu w tej sprawie jest jednoznaczne. – Potępiamy agresję Rosji i wspieramy Ukrainę. Tu nie ma żadnej dwuznaczności – mówił.
W rozmowie poruszono również temat zagrożeń hybrydowych, z którymi mierzą się zarówno Polska, jak i Ukraina. Czarzasty zwracał uwagę, że Rosja prowadzi skoordynowane kampanie dezinformacyjne, w tym z wykorzystaniem treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Jego zdaniem odpowiedź na takie działania wymaga współpracy w trzech obszarach. – Musimy działać wspólnie w sferach bezpieczeństwa, informacji i odporności instytucjonalnej (...) Nie damy się oszukać – zapewnił.
Marszałek Sejmu odniósł się także do trwających rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że każdy realny krok w stronę zawieszenia broni ma znaczenie, ale nie można abstrahować od dotychczasowych działań Moskwy. – Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli – stwierdził. Jak dodał, rozmowy pokojowe muszą opierać się na jasnym wskazaniu agresora i ofiary, a także na utrzymaniu presji sankcyjnej wobec Rosji.
Czarzasty podkreślał, że pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy dokonali inwazji, nie może być uzależnione od zgody Moskwy. Wskazał na istnienie międzynarodowych mechanizmów prawnych, w tym postępowań przed trybunałami. Jak zaznaczył, ich celem jest zapewnienie, „żeby zbrodnie nie pozostawały bezkarne”.
Marszałek Sejmu zapowiedział również dalszy rozwój współpracy międzyparlamentarnej między Polską a Ukrainą. W trakcie wizyty w Kijowie ma zostać podpisana nowa umowa o współpracy strategicznej oraz powołana grupa dyskusyjno-ekspercka. Czarzasty odniósł się także do planowanej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. – Odbudowa Ukrainy to inwestycja w bezpieczeństwo całej Europy – zaznaczył, wskazując na znaczenie projektów infrastrukturalnych, transportowych i handlowych.
W rozmowie pojawił się również temat obywateli Ukrainy przebywających w Polsce oraz zmian w ich statusie prawnym. Marszałek Sejmu podkreślał, że dalsze decyzje będą dostosowane do rozwiązań przyjmowanych na poziomie Unii Europejskiej. – Naszym celem jest stabilność, legalność pobytu i integracja tych, którzy tu pracują i płacą podatki – mówił, zaznaczając, że pomoc powinna być odpowiedzialna i uporządkowana.
Czarzasty odniósł się także do przyjętej przez Sejm ustawy przewidującej amnestię dla obywateli Polski walczących po stronie Ukrainy. Jak podkreślał, jest to kwestia elementarnej sprawiedliwości. – Polacy, którzy stanęli po stronie państwa napadniętego, nie mogą pozostawać w szarej strefie prawnej – mówił, dodając, że państwo powinno jasno określić ich status.
