Marszałek poinformował także, że Sejm planuje przyjęcie rezolucji z okazji rocznicy rosyjskiej agresji. Dokument ma wyrażać solidarność z Ukrainą oraz wsparcie dla osób dotkniętych skutkami wojny. Jak zaznaczył, stanowisko polskiego parlamentu w tej sprawie jest jednoznaczne. – Potępiamy agresję Rosji i wspieramy Ukrainę. Tu nie ma żadnej dwuznaczności – mówił.

Włodzimierz Czarzasty: Nasze stanowisko jest jasne: zawieszenie broni, sankcje, suwerenność Ukrainy

W rozmowie poruszono również temat zagrożeń hybrydowych, z którymi mierzą się zarówno Polska, jak i Ukraina. Czarzasty zwracał uwagę, że Rosja prowadzi skoordynowane kampanie dezinformacyjne, w tym z wykorzystaniem treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Jego zdaniem odpowiedź na takie działania wymaga współpracy w trzech obszarach. – Musimy działać wspólnie w sferach bezpieczeństwa, informacji i odporności instytucjonalnej (...) Nie damy się oszukać – zapewnił.

Marszałek Sejmu odniósł się także do trwających rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że każdy realny krok w stronę zawieszenia broni ma znaczenie, ale nie można abstrahować od dotychczasowych działań Moskwy. – Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli – stwierdził. Jak dodał, rozmowy pokojowe muszą opierać się na jasnym wskazaniu agresora i ofiary, a także na utrzymaniu presji sankcyjnej wobec Rosji.

Czarzasty podkreślał, że pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy dokonali inwazji, nie może być uzależnione od zgody Moskwy. Wskazał na istnienie międzynarodowych mechanizmów prawnych, w tym postępowań przed trybunałami. Jak zaznaczył, ich celem jest zapewnienie, „żeby zbrodnie nie pozostawały bezkarne”.

Włodzimierz Czarzasty: Chciałbym, aby pokój zagościł na Ukrainie jak najszybciej

Marszałek Sejmu zapowiedział również dalszy rozwój współpracy międzyparlamentarnej między Polską a Ukrainą. W trakcie wizyty w Kijowie ma zostać podpisana nowa umowa o współpracy strategicznej oraz powołana grupa dyskusyjno-ekspercka. Czarzasty odniósł się także do planowanej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. – Odbudowa Ukrainy to inwestycja w bezpieczeństwo całej Europy – zaznaczył, wskazując na znaczenie projektów infrastrukturalnych, transportowych i handlowych.