Protest rodzin Kenijczyków zwerbowanych do walk na Ukrainie, 19 lutego, Nairobi
Ambasada Rosji w Nairobi zaprzeczyła, jakoby Moskwa prowadziła nielegalny nabór. Podkreślono, że cudzoziemcy mogą dobrowolnie wstępować do rosyjskiej armii, jeśli spełniają warunki prawa.
Z raportu kenijskiej Narodowej Służby Wywiadowczej wynika, że w proceder zaangażowana była sieć przemytników ludzi oraz skorumpowanych urzędników państwowych. Rekruterzy mieli oferować byłym żołnierzom, policjantom i bezrobotnym wysokie zarobki – około 350 tys. szylingów miesięcznie – oraz premie sięgające ponad miliona szylingów.
Według parlamentarzystów, którzy zapoznali się z dokumentem, wielu Kenijczyków już wyjechało na front. Wcześniej władze mówiły o około 200 osobach, ale nowe dane znacząco zwiększyły skalę zjawiska.
Zwerbowani początkowo wyjeżdżali z Kenii na wizach turystycznych i lecieli do Rosji przez Turcję lub Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gdy kontrole na lotnisku w Nairobi zaostrzono, zaczęli korzystać z tras przez Ugandę, RPA czy Demokratyczną Republikę Konga. Raport sugeruje, że w organizowaniu podróży mogli pomagać niektórzy pracownicy lotnisk, służb imigracyjnych oraz dyplomaci.
Według nowych danych, w lutym 2026 r. 89 Kenijczyków znajdowało się na froncie, kilkudziesięciu było hospitalizowanych, a część uznano za zaginionych.
W ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej informacji o obywatelach państw afrykańskich, którzy mieli być kuszeni obietnicami pracy w Rosji, a ostatecznie trafiali na front w Ukrainie. Sprawa zaczęła powodować napięcia dyplomatyczne między Moskwą a niektórymi krajami Afryki.
Kenijskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało niedawno o uratowaniu kilkudziesięciu obywateli, którzy utknęli w Rosji, a szef dyplomacji Musalia Mudavadi zapowiedział rozmowy w Moskwie w tej sprawie.
Pod koniec ubiegłego roku południowoafrykańskie media poinformowały o aferze z córką byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy. Duduzila Nkosana Zuma-Mncube jest podejrzana o werbowanie swoich rodaków na wojnę na Ukrainie po stronie Rosji.
Wszystkich namówiono do wyjazdu do Rosji na „kurs ochroniarzy”, po którym mieli zostać zatrudnieni w partii ojca Duduzili, Jacoba Zumy. Gdy w sierpniu zaczęli dzwonić do swych domów i skarżyć się, jednemu z nich kobieta tłumaczyła: – To nie jest linia frontu. Oni po prostu chcą cię nastraszyć, sprawdzić. Ja doskonale wiem: będziecie obserwować, jak rosyjscy żołnierze wchodzą i wychodzą z „czerwonej strefy” (frontowej), a wy może po prostu będziecie patrolować, gotować albo czyścić broń.
Oprócz państw afrykańskich, Rosja werbowała najemników także w Azji i na Kubie.
