Ponad tysiąc Kenijczyków zwerbowanych do walki po stronie Rosji

Podróże przez inne kraje

Zwerbowani początkowo wyjeżdżali z Kenii na wizach turystycznych i lecieli do Rosji przez Turcję lub Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gdy kontrole na lotnisku w Nairobi zaostrzono, zaczęli korzystać z tras przez Ugandę, RPA czy Demokratyczną Republikę Konga. Raport sugeruje, że w organizowaniu podróży mogli pomagać niektórzy pracownicy lotnisk, służb imigracyjnych oraz dyplomaci.

Według nowych danych, w lutym 2026 r. 89 Kenijczyków znajdowało się na froncie, kilkudziesięciu było hospitalizowanych, a część uznano za zaginionych.

Rosnące napięcie między Moskwą a państwami Afryki

W ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej informacji o obywatelach państw afrykańskich, którzy mieli być kuszeni obietnicami pracy w Rosji, a ostatecznie trafiali na front w Ukrainie. Sprawa zaczęła powodować napięcia dyplomatyczne między Moskwą a niektórymi krajami Afryki.

Kenijskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało niedawno o uratowaniu kilkudziesięciu obywateli, którzy utknęli w Rosji, a szef dyplomacji Musalia Mudavadi zapowiedział rozmowy w Moskwie w tej sprawie.

Afera w RPA. Córka byłego prezydent podejrzana o wysyłanie rodaków na wojnę

Pod koniec ubiegłego roku południowoafrykańskie media poinformowały o aferze z córką byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy. Duduzila Nkosana Zuma-Mncube jest podejrzana o werbowanie swoich rodaków na wojnę na Ukrainie po stronie Rosji.