Jednym z głównych celów tych rozmów było osiągnięcie porozumienia obu stron na kluczowe warunki, które byłyby podstawą do późniejszych negocjacji politycznych, takie jak reguły zawieszenia broni oraz zdefiniowanie tego, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni. Źródło CNN twierdzi, że na tym polu udało się osiągnąć postępy, chociaż nadal muszą być one zatwierdzone przez władze Rosji i Ukrainy. Kolejne rozmowy w tej kwestii mają odbyć się w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie w ciągu następnych kilku tygodni.

Po zakończeniu rozmów stojący na czele rosyjskiej delegacji doradca Władimira Putina Władimir Miediński określił negocjacje mianem „trudnych, ale pragmatycznych”. Miediński miał też odbyć już po zakończeniu negocjacji trójstronnych jeszcze jedno spotkanie za zamkniętymi drzwiami z przedstawicielami ukraińskiej delegacji – jak wynika z informacji przekazywanych przez stronę rosyjską.

Wołodymyr Zełenski: Wyniki rozmów w Genewie niewystarczające

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że wojskowi uczestnicy negocjacji rozmawiali o konkretnych kwestiach „poważnie i rzeczowo”. Jednocześnie Zełenski uznał, że negocjacje w Genewie nie przyniosły „wystarczających wyników”.

W ocenie prezydenta Ukrainy nie poczyniono zadowalających postępów w kwestii „możliwych kompromisów” i „niezbędnego spotkania przywódców” Rosji i Ukrainy. – Liczymy na następne spotkanie – mówił Zełenski w wieczornym wystąpieniu wyrażając nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie jeszcze w lutym.

Zełenski zwrócił uwagę, że w Genewie obecne były delegacje państw europejskich (choć nie brały bezpośredniego udziału w rozmowach). Chodzi o przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Szwajcarii (jako gospodarza). – To my, na Ukrainie, zawsze staliśmy na stanowisku, że Europa musi być częścią procesu (pokojowego) – podkreślił. – Chcę podziękować USA za to, że wzięły to stanowisko pod uwagę – dodał.