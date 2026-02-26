Wpis opublikował 25 lutego Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach.

Gliwicki szpital pokazał zdjęcia swoich posiłków

Placówka już na wstępie podkreśliła, że od dawna zwraca uwagę na jakość posiłków. Podczas ich przygotowywania korzysta ze sprawdzonych produktów, a także dba o właściwe zbilansowanie diety i odpowiednią kaloryczność. „Wiemy, że żywienie to nie dodatek do leczenia – to jego ważny element” – można przeczytać we wpisie.

W jego dalszej części placówka odniosła się do artykułu w serwisie gliwice.naszemiasto.pl, którego autor był pacjentem szpitala: „Ten artykuł to dla nas potwierdzenie, że warto trzymać się najwyższych standardów i nie iść na kompromisy w kwestii jakości. Dziękujemy za to docenienie – to dla nas cenna informacja, że idziemy cały czas w dobrym kierunku”.

Pacjenci doceniają posiłki w szpitalu w Gliwicach

Autor wspomnianego artykułu opisał swój pobyt w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach i pozytywne zaskoczenie, jakie wywołały podawane tu posiłki. Podkreślił, że niespodzianką było dla niego już pierwsze otrzymane w szpitalu śniadanie: „Na tacy: zupa mleczna – ciepła i naprawdę smaczna, kawa zbożowa, kilka kromek świeżego pieczywa, masło, twarożek, spora porcja świeżych warzyw – ogórek, rzodkiewka, pomidor. A do tego jogurt i wafelek ryżowy. Brzmi przyzwoicie? Było jeszcze lepiej – to po prostu było dobre, domowe jedzenie”.

Kolejne posiłki, jak zaznaczył autor artykułu, utrzymane były na równie wysokim poziomie. Były nie tylko estetycznie podane i smaczne, lecz także miały odpowiednie proporcje i wartość kaloryczną. Jeszcze jednym plusem posiłków był fakt, że z menu można było zapoznać się wcześniej na stronie internetowej szpitala.