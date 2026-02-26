W czwartek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO) przedstawi w Sejmie swoje exposé, dotyczące priorytetów polityki zagranicznej na 2026 rok. W rozmowie z dziennikarzami szef MSZ zapowiadał, że skoncentruje się na sprawach bezpieczeństwa, relacjach transatlantyckich, Unii Europejskiej oraz kwestii korzystnego dla Kijowa zakończenia wojny na Ukrainie.

Sikorski mówił, iż będzie przekonywał, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski i kolejny raz ocenił, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii żałują, iż zdecydowali się na brexit.

Pierwotnie wystąpienie Radosława Sikorskiego w Sejmie zaplanowano na 11 lutego. Termin ten został zmieniony po tym, jak na 11 lutego prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym rozmawiano m.in. o wielomiliardowej pożyczce, jaką Polska miałaby zaciągnąć w ramach programu SAFE.

W czwartek do Sejmu na informację ministra spraw zagranicznych mają przybyć prezydent Nawrocki, marszałkowie Sejmu i Senatu, Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także parlamentarzyści i dyplomaci. Na wystąpienie Radosława Sikorskiego oraz późniejszą debatę przewidziano osiem i pół godziny.