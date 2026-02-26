Rzeczpospolita
Wydarzenia
Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r.

W corocznym exposé szef MSZ Radosław Sikorski przedstawi w Sejmie priorytety polskiej polityki zagranicznej na nadchodzący rok. Przed rokiem minister zachwalał członkostwo Polski w UE oraz przekonywał władze Rosji, że nigdy nie będą rządzić ani w Warszawie, ani w Kijowie.

Publikacja: 26.02.2026 07:07

Ostatni raz Radosław Sikorski przedstawił w Sejmie informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w kwietniu 2025 r.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Czermiński

W czwartek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO) przedstawi w Sejmie swoje exposé, dotyczące priorytetów polityki zagranicznej na 2026 rok. W rozmowie z dziennikarzami szef MSZ zapowiadał, że skoncentruje się na sprawach bezpieczeństwa, relacjach transatlantyckich, Unii Europejskiej oraz kwestii korzystnego dla Kijowa zakończenia wojny na Ukrainie.

Sikorski mówił, iż będzie przekonywał, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski i kolejny raz ocenił, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii żałują, iż zdecydowali się na brexit.

Exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie

Pierwotnie wystąpienie Radosława Sikorskiego w Sejmie zaplanowano na 11 lutego. Termin ten został zmieniony po tym, jak na 11 lutego prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym rozmawiano m.in. o wielomiliardowej pożyczce, jaką Polska miałaby zaciągnąć w ramach programu SAFE.

W czwartek do Sejmu na informację ministra spraw zagranicznych mają przybyć prezydent Nawrocki, marszałkowie Sejmu i Senatu, Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także parlamentarzyści i dyplomaci. Na wystąpienie Radosława Sikorskiego oraz późniejszą debatę przewidziano osiem i pół godziny.

Co Radosław Sikorski mówił w exposé w 2025 r.?

W czwartek Radosław Sikorski po raz dziesiąty w swej karierze politycznej zaprezentuje w Sejmie informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Ostatni raz robił to 23 kwietnia 2025 r. – To najtrudniejsze z moich dotychczasowych wystąpień z prostego powodu. Sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad – mówił wówczas. Oceniał, że „stabilność w Europie ugina się pod naporem nowych wyzwań”, a „otoczenie międzynarodowe jest mniej przewidywalne niż 20 lat temu”. Minister mówił, że członkostwo w Unii Europejskiej i NATO „nie ogranicza polskiej suwerenności, ale pomaga suwerenności bronić”. Twierdził też, że do UE powinny zostać przyjęte cztery kolejne kraje: Ukraina, Mołdawia, Albania i Czarnogóra.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie, 24 lutego 2026 r.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie, 24 lutego 2026 r.

Foto: PAP/Vladyslav Musiienko

Przed rokiem szef polskiej dyplomacji mówił w Sejmie, że sytuacja na froncie wojny Rosji z Ukrainą jest niejednoznaczna. Podkreślał, że Rosja odnosi niewielkie postępy, okupione olbrzymimi stratami. Wskazywał na niepożądane, w jego ocenie, trendy na świecie: podział świata na strefy wpływów, zamiast na strefy sojuszu, odejście od globalnych norm – przede wszystkim poszanowania suwerenności na rzecz prawa silniejszego, osłabienie organizacji międzynarodowych na rzecz relacji dwustronnych opartych na myśleniu transakcyjnym oraz dezinformację, która zrównuje prawdę i fałsz.

W swoim exposé w 2025 r. Radosław Sikorski zwrócił się także do członków władz Rosji. – Nigdy nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. Mało macie ziemi? Zajmijcie się lepiej tym, co zgodnie z prawem międzynarodowym leży w obrębie waszych granic. Zamiast fantazjować o podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj (Władywostok – red.) – mówił.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Dyplomacja Osoby Radosław Sikorski Sejm
