Politykiem opozycji, który cieszy się największym zaufaniem jest wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 36,2 proc. badanych (spadek o 1,6 punktu proc.). Za nim jest były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 35,8 proc. badanych, wzrost o 1,1 punktu proc.) oraz drugi z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen (31,9 proc. zaufania, wzrost o 7,7 punktu proc. – największy wzrost zanotowany w badaniu).

Nowa liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cieszy się zaufaniem 19,9 proc. badanych (nie ufa jej 38,2 proc. respondentów). Paulina Hennig-Kloska, która wraz z grupą parlamentarzystów wyszła z Polski 2050 tworząc klub Centrum w Sejmie budzi zaufanie u 15,5 proc. badanych (nie ufa jej 40,6 proc.). Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska nie kojarzy – odpowiednio – 24,3 i 25 proc. badanych.

Sondaż: Którym politykom Polacy najbardziej nie ufają? Dwóch liderów

Politykiem z największym poziomem nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 61,2 proc. badanych (46 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi nie ufa 61 proc. respondentów (49 proc. – nie ufa mu zdecydowanie). Wysoki poziom nieufności notuje też Mateusz Morawiecki (56,6 proc. – zdecydowanie nie ufa mu 45,1 proc. badanych). Kaczyński osiąga poziom zaufania nieco wyższy od Brauna (prezesowi PiS ufa 29,4 proc. ankietowanych, a liderowi Konfederacji Korony Polskiej – 28,1 proc.).

Najmniej kojarzonym politykiem wymienionym w badaniu jest wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica), którego nie kojarzy 33,5 proc. ankietowanych. 29,2 proc. nie zna wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL).