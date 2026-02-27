Posłowie na sali obrad Sejmu 27 lutego 2026
Za nowelą zagłosowało jednogłośnie 432 posłów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
O zmiany zawarte w nowelizacji w tym zakresie środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.
W przyjętej przez Sejm rządowej noweli zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego już dwa razy i go nie zdały.
Prawo do dwóch podejść będą miały zaś osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Ustawa szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu.
– Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia ukończenia aplikacji – argumentowali autorzy projektu.
Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji.
Wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 r. były najgorsze od lat. Spośród 258 aplikantów, którzy do niego podeszli, nie zdało go 81 osób. Oznacza to, że egzamin oblał co trzeci zdający. W konsekwencji dyrektor KSSiP, Piotr Girdwoyń, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaproponował konkretne rozwiązania: aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, należałoby wprowadzić możliwość wielokrotnego zdawania egzaminu, a egzaminy ustne powinny być nagrywane.
