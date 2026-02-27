Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sejm uchwalił nowe zasady zdawania egzaminu sędziowskiego. Będzie dodatkowa szansa

Trzy, a nie jak dziś, dwie szanse na zdanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego będą mieli absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To rozwiązanie zawarte w uchwalonej właśnie nowelizacji ustawy o KSSiP.

Publikacja: 27.02.2026 15:45

Posłowie na sali obrad Sejmu 27 lutego 2026

Posłowie na sali obrad Sejmu 27 lutego 2026

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Mikowski

Za nowelą zagłosowało jednogłośnie 432 posłów. Przepisy trafią teraz do Senatu. 

O zmiany zawarte w nowelizacji w tym zakresie środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziows
Aplikacje i egzaminy
Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy dostaną trzecią szansą na zdanie egzaminu

Sejm za. Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

W przyjętej przez Sejm rządowej noweli zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego już dwa razy i go nie zdały.

Prawo do dwóch podejść będą miały zaś osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Reklama
Reklama

Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Nowe zasady egzaminów sędziowskich i prokuratorskich. Kto i kiedy będzie mógł ponownie do nich podchodzić?

Ustawa szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu.

– Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia ukończenia aplikacji – argumentowali autorzy projektu.

Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji.

Wyniki egzaminu sędziowskiego w 2025 r. były najgorsze od lat. Spośród 258 aplikantów, którzy do niego podeszli, nie zdało go 81 osób. Oznacza to, że egzamin oblał co trzeci zdający. W konsekwencji dyrektor KSSiP, Piotr Girdwoyń, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaproponował konkretne rozwiązania: aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, należałoby wprowadzić możliwość wielokrotnego zdawania egzaminu, a egzaminy ustne powinny być nagrywane.

Czytaj więcej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Aplikacje i egzaminy
Najgorszy wynik zdawalności na egzaminie sędziowskim od lat

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama