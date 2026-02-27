Za nowelą zagłosowało jednogłośnie 432 posłów. Przepisy trafią teraz do Senatu.

O zmiany zawarte w nowelizacji w tym zakresie środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało od lat. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.

Sejm za. Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

W przyjętej przez Sejm rządowej noweli zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego już dwa razy i go nie zdały.

Prawo do dwóch podejść będą miały zaś osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.