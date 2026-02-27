43 min. 56 sek.

W PiS grają według reguł Kaczyńskiego, wojna o SAFE, Sikorski i doktryna ubezpieczania się

Rząd zastawił na prezydenta Nawrockiego pułapkę, z której każde wyjście ma swoją cenę. W PiS wszystko toczy się nadal według zasad prezesa. A Sikorski powiedział głośno to, o czym w MSZ myślano od miesięcy. O politycznym tygodniu rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w nowym odcinku „Politycznych Michałków”.

Pierwszym tematem rozmowy jest SAFE i polityczna gra wokół podpisu prezydenta. – Rząd już wygrywa bitwę o SAFE. Prawie 60 proc. Polaków jest za podpisaniem ustawy przez prezydenta – mówi Kolanko. Ale dodaje kluczowy kontekst: – Premierowi Tuskowi zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki zawetował ustawę o SAFE. Im bardziej wbija flagę, tym bardziej chce zmusić Pałac Prezydencki do weta. Bo jeśli premier Tusk popiera, logika polaryzacji jest taka, że prezydent wetuje – dodaje.

„Polska safe” i pułapka dla prezydenta

Kolanko opisuje, dlaczego weto byłoby błędem: – Rząd będzie jeździć do Huty Stalowa Wola, do Pit-Radwaru, będzie mówić: prezydent zawetował, a my i tak mamy pieniądze, bo załatwiliśmy. I gdzie tu jest zysk polityczny dla prezydenta? Nie ma – mówi. Szułdrzyński wskazuje na absurd narracji opozycji: – Te pieniądze idą do polskiego przemysłu, te systemy będą stały w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. A to przecież PiS oskarżał Donalda Tuska o to, że chce bronić Polski na linii Wisły. To jest kwadratura koła dla PiS, żeby przekonać kogoś więcej niż twardych wyborców – mówi redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Szułdrzyński pyta o scenariusze. Kolanko stawia tezę: – Lider polityczny nie wykonuje sondaży, tylko kreuje. To jest test dla prezydenta i jego algorytmu. Czy będzie tylko wykonywał wolę wyborców PiS, czy powie im: jestem ponad to, sytuacja jest taka, że musimy się zbroić – mówi.