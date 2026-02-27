Rzeczpospolita
W PiS grają według reguł Kaczyńskiego, wojna o SAFE, Sikorski i doktryna ubezpieczania się

Rząd zastawił na prezydenta Nawrockiego pułapkę, z której każde wyjście ma swoją cenę. W PiS wszystko toczy się nadal według zasad prezesa. A Sikorski powiedział głośno to, o czym w MSZ myślano od miesięcy. O politycznym tygodniu rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w nowym odcinku „Politycznych Michałków”.

Publikacja: 27.02.2026 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Pierwszym tematem rozmowy jest SAFE i polityczna gra wokół podpisu prezydenta. – Rząd już wygrywa bitwę o SAFE. Prawie 60 proc. Polaków jest za podpisaniem ustawy przez prezydenta – mówi Kolanko. Ale dodaje kluczowy kontekst: – Premierowi Tuskowi zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki zawetował ustawę o SAFE. Im bardziej wbija flagę, tym bardziej chce zmusić Pałac Prezydencki do weta. Bo jeśli premier Tusk popiera, logika polaryzacji jest taka, że prezydent wetuje – dodaje.

„Polska safe” i pułapka dla prezydenta

Kolanko opisuje, dlaczego weto byłoby błędem: – Rząd będzie jeździć do Huty Stalowa Wola, do Pit-Radwaru, będzie mówić: prezydent zawetował, a my i tak mamy pieniądze, bo załatwiliśmy. I gdzie tu jest zysk polityczny dla prezydenta? Nie ma – mówi. Szułdrzyński wskazuje na absurd narracji opozycji: – Te pieniądze idą do polskiego przemysłu, te systemy będą stały w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. A to przecież PiS oskarżał Donalda Tuska o to, że chce bronić Polski na linii Wisły. To jest kwadratura koła dla PiS, żeby przekonać kogoś więcej niż twardych wyborców – mówi redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Szułdrzyński pyta o scenariusze. Kolanko stawia tezę: – Lider polityczny nie wykonuje sondaży, tylko kreuje. To jest test dla prezydenta i jego algorytmu. Czy będzie tylko wykonywał wolę wyborców PiS, czy powie im: jestem ponad to, sytuacja jest taka, że musimy się zbroić – mówi.

PiS gra nadal według reguł Kaczyńskiego

W drugiej części rozmowy Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński analizują wojnę frakcyjną w PiS po wymianie Jaki–Morawiecki na platformie X. – Mój wniosek jest taki, że nadal wszystko toczy się na zasadach Jarosława Kaczyńskiego – mówi Kolanko. – Partia Prawo i Sprawiedliwość to nie są tylko ludzie ani majątek partyjny. PiS jest zbiorem reguł ustanowionych przez Jarosława Kaczyńskiego. I premier Morawiecki, nawet jeśli kontestuje ten system, robi to na zasadach, które prezes zna od początku istnienia partii – dodaje.

Kolanko wyjaśnia, dlaczego secesja jest omawiana, ale nie następuje: – Bardzo wiele osób z PiS, które nie zabierają głosu w tej wojnie, jest zagrożonych tym, że jak PiS będzie miał 23 proc. w wyniku wyborów, to po prostu nie wejdą do Sejmu. I to jest prawdziwa logika namawiania do secesji – nie ideowa, tylko egzystencjalna – podkreśla.

Sikorski i doktryna ubezpieczania się

W trzeciej części rozmowy wraca temat czwartkowego exposé ministra Sikorskiego. Szułdrzyński przypomina szczegół, który nieco umknął w debacie publicznej: – Ani razu w tym wystąpieniu nie padło nazwisko Donalda Trumpa. I było to przemyślane i celowe – zauważa. Kolanko dodaje własną interpretację: – Odczytuję to jako ubezpieczenie. Pan minister Sikorski kalibruje przesłanie wobec Ameryki na wypadek, gdyby USA realnie odeszły od Europy. Dlatego dużo o Unii, ale dlatego też nie było ataku na prezydenta Trumpa.

