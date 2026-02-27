PiS jest w ostatnich miesiącach targany wewnętrznym konfliktem między dwoma frakcjami – politykami skupionymi wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego (tzw. harcerze) oraz frakcją krytycznie podchodzącą do dorobku rządu Morawieckiego, opowiadającą się za większym zwrotem ugrupowania w prawo, czyli tzw. maślarzami. Do tej ostatniej frakcji należą byli politycy Suwerennej Polski na czele z Patrykiem Jakim, a także m.in. były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek, były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin czy europoseł Tobiasz Bocheński.

Reklama Reklama

Jarosław Kaczyński wezwał do zakończenia publicznego sporu, ale mimo to Mateusz Morawiecki starł się z Patrykiem Jakim

Spór między frakcjami toczy się często w przestrzeni publicznej – tak było, gdy popierający Morawieckiego były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wdał się w spór z przedstawicielem frakcji maślarzy, Sebastianem Kaletą. Kaleta przerwał wypowiedź Terleckiego dla TVN, gdy były wicemarszałek Sejmu odpowiadał na pytanie, czy Zbigniew Ziobro, w związku z nieobecnością w kraju (uzyskał azyl na Węgrzech) powinien stracić znaczną część poselskiego uposażenia. Terlecki pytany potem o zachowanie Kalety stwierdził, że była to „gówniarzeria”. W odpowiedzi politycy obu frakcji zaczęli publikować w serwisie X wpisy popierające Terleckiego bądź Kaletę.

W końcu prezes PiS Jarosław Kaczyński na swoim koncie w serwisie X opublikował wpis, w którym wezwał do zakończenia publicznej dyskusji i zagroził, że „każdy kto zabierze w niej głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS”. Zagroził też, że przełoży się to również na przyszłą pozycję na listach wyborczych.