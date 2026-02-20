Rzeczpospolita

Piotr Zaremba: PiS może się rozpaść pod własnym ciężarem

Najzabawniejsze, że konfliktów wewnątrz PiS nie inspiruje nikt z zewnątrz. Dobrze byłoby obwinić o to, jak o wszystko, Tuska, ale w PiS nie ma jego agentów. Partia, która jednak zmieniła w wielu kwestiach Polskę, i nawet teraz ma wpływ na agendę swoich śmiertelnych wrogów z KO, może się rozpaść po prostu pod własnym ciężarem.

Publikacja: 20.02.2026 14:40

Nasilająca się wojna w PiS to wyraz szukania okazji do przejęcia schedy po wiekowym Jarosławie Kaczy

Nasilająca się wojna w PiS to wyraz szukania okazji do przejęcia schedy po wiekowym Jarosławie Kaczyńskim. Zarazem prezes wciąż trzyma stery, nawet jeśli słabnącymi rękami

Foto: Jakub Porzycki/Anadolu via AFP

Piotr Zaremba

To był przypadkowy i poniekąd groteskowy incydent. W kuluarach Sejmu dziennikarka TVN 24 zagadnęła byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o obcięcie parlamentarnej diety przebywającemu na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze. – No jak nie przychodzi do Sejmu… – padła odpowiedź w tonie niemal aprobującym decyzję marszałka Włodzimierza Czarzastego. Po czym Terlecki dorzucił, że nie pamięta, jak to wygląda z punktu widzenia sejmowych przepisów.

