Piotr Zaremba: PiS może się rozpaść pod własnym ciężarem

Najzabawniejsze, że konfliktów wewnątrz PiS nie inspiruje nikt z zewnątrz. Dobrze byłoby obwinić o to, jak o wszystko, Tuska, ale w PiS nie ma jego agentów. Partia, która jednak zmieniła w wielu kwestiach Polskę, i nawet teraz ma wpływ na agendę swoich śmiertelnych wrogów z KO, może się rozpaść po prostu pod własnym ciężarem.

