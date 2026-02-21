Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób konflikt między frakcjami w PiS wpływa na przyszłość partii?

Jakie działania podejmuje Jarosław Kaczyński w celu zapanowania nad sytuacją w PiS?

Jakie są wyniki sondażu dotyczącego potencjalnego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?

Portal zero.pl, powołując się na swoje nieoficjalne informacje, napisał, że były premier Mateusz Morawiecki, lider frakcji tzw. harcerzy w PiS, może wkrótce opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Obecnie Morawiecki i jego stronnicy mają jeździć po Polsce i badać, jak wielu lokalnych działaczy poszłoby za byłym premierem.

Reklama Reklama

O możliwości rozpadu Prawa i Sprawiedliwości pisze w komentarzu, na łamach rp.pl, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński. „(...) w PiS trwa śmiertelny bój o przyszłość tej partii – czy ma to być altprawicowa partia szukająca w kolejnych obszarach dalszych skrajności, czy też szeroka partia z centrum i skrzydłami. Tzw. maślarze spod znaku Tobiasza Bocheńskiego, Patryka Jakiego czy Przemysława Czarnka uważają, że tylko w radykalizmie PiS jest w stanie osłabić Konfederację. Innego zdania są harcerze – grupa młodych byłych ministrów skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, z którymi trzymają „starsi” posłowie, tacy jak Ryszard Terlecki czy Piotr Gliński. To oni – ustami m.in. Piotra Muellera czy Michała Dworczyka ogłaszali ostatnio publicznie, że wstępowali do PiS, a nie do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i nie godzą się z »suwpolizacją« partii. Dawno już partia nie była tak bliska rozpadu, jak dzisiaj, choć sam prezes wezwał do zaprzestania publicznych sporów” – czytamy w komentarzu.