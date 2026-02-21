Badanie przeprowadzone zostało w Centrum Badań Biomedycznych Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem i Opieką w Bristolu przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki opublikowano 18 lutego w czasopiśmie „Vaccine”.

Naukowcy zbadali wpływ szczepionek przypominających przeciw COVID-19 na pacjentów

Poprzednie badania wykazały, że wstępne szczepienie przeciwko COVID-19 skutecznie zmniejszało ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19. Natomiast najnowsze badanie dotyczyło wpływu podania pacjentom dawki przypominającej.

Naukowcy zbadali skuteczność dawek przypominających szczepionek Moderna i Pfizer-BioNTech podawanych jesienią 2022 r. w Anglii osobom wcześniej zaszczepionym w wieku 50 lat i starszym. W tym celu przeanalizowali powiązane dane lekarzy rodzinnych i szpitali dostępne na platformie badawczej OpenSAFELY. Porównali 3 464 877 osób dorosłych kwalifikujących się do szczepienia przypominającego podczas jesiennej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w 2022 r. z taką samą liczbą osób, które nie otrzymały szczepienia przypominającego.

Następnie naukowcy obserwowali te osoby przez prawie rok i śledzili przypadki hospitalizacji i zgonów spowodowanych COVID-19. W tym czasie odnotowali: