Naukowcy przyjrzeli się szczepionkom przypominającym przeciw COVID-19
Badanie przeprowadzone zostało w Centrum Badań Biomedycznych Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem i Opieką w Bristolu przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki opublikowano 18 lutego w czasopiśmie „Vaccine”.
Poprzednie badania wykazały, że wstępne szczepienie przeciwko COVID-19 skutecznie zmniejszało ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19. Natomiast najnowsze badanie dotyczyło wpływu podania pacjentom dawki przypominającej.
Naukowcy zbadali skuteczność dawek przypominających szczepionek Moderna i Pfizer-BioNTech podawanych jesienią 2022 r. w Anglii osobom wcześniej zaszczepionym w wieku 50 lat i starszym. W tym celu przeanalizowali powiązane dane lekarzy rodzinnych i szpitali dostępne na platformie badawczej OpenSAFELY. Porównali 3 464 877 osób dorosłych kwalifikujących się do szczepienia przypominającego podczas jesiennej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w 2022 r. z taką samą liczbą osób, które nie otrzymały szczepienia przypominającego.
Czytaj więcej
Szczyt sezonu grypowego jest w pełni. Od jesieni zanotowano już ponad 430 tys. zachorowań. Wciąż...
Następnie naukowcy obserwowali te osoby przez prawie rok i śledzili przypadki hospitalizacji i zgonów spowodowanych COVID-19. W tym czasie odnotowali:
Badanie angielskich naukowców wykazało, że dawki przypominające szczepionek zmniejszają ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19. Dostarczyło również dalszych dowodów na skuteczność szczepień przypominających przeciwko COVID-19. Ponadto udowodniło, że skuteczność szczepionek przypominających Moderna i Pfizer-BioNTech była podobna, jednak ochrona z czasem malała.
Okazało się, że osoby otrzymujące dawki przypominające miały znacznie niższe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID‑19 w ciągu 350 dni (3,78 na 1 000 osób w porównaniu z 6,81 na 1000 osób u osób, które nie przyjęły dawki przypominającej) i zgonu (0,29 w porównaniu z 0,61 na 1 000 osób). Dawki przypominające zmniejszyły więc o połowę ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID‑19. Ochrona z czasem malała, a najsilniejsza była w pierwszych 70 dniach. Dawki przypominające Moderny i Pfizer-BioNTech dały podobne wyniki w przypadku COVID‑19, chociaż śmiertelność z przyczyn innych niż COVID-19 była nieco wyższa w grupie, która otrzymała szczepionkę przypominającą Moderna.
W badaniu naukowcy ocenili również związek między szczepieniem przypominającym a złamaniami, co prawdopodobnie jednak nie miało związku przyczynowego. Stwierdzili niewielkie zmniejszenie ryzyka złamań u osób, które otrzymały dawkę przypominającą.
– Nasze odkrycia potwierdzają znaczenie szczepień przypominających przeciwko COVID-19 wśród osób powyżej 50. roku życia. Badanie dostarcza również dalszych dowodów na to, że szczepienia przypominające przeciwko COVID-19 zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu – przyznał dr Paul Madley-Dowd z Uniwersytetu w Bristolu, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie uczelni.
Codzienne spożywanie napojów gazowanych i izotonicznych może osłabiać zdolności poznawcze nastolatków, pokazało...
Post przerywany, promowany w mediach społecznościowych jako szybki sposób na redukcję masy ciała, nie przynosi l...
Medycy rozpoczną pogotowie protestacyjne 23 lutego. Mają już przygotowany „pewien harmonogram”. O powodach decyz...
18 lutego opublikowano ustawę, która ma uporządkować rynek usług psychologicznych i ograniczyć nadużycia. Jak do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas