Reklama

Szczepionki przypominające przeciw COVID-19. Naukowcy sprawdzili ich skuteczność

Nowe, obszerne badanie przeprowadzone na ponad 3 milionach osób ujawniło, że szczepionki przypominające zmniejszyły ryzyko hospitalizacji i zgonu związanego z COVID-19. Badanie dostarczyło dalszych dowodów na skuteczność szczepień przypominających przeciw COVID-19.

Publikacja: 21.02.2026 15:00

Naukowcy przyjrzeli się szczepionkom przypominającym przeciw COVID-19

Naukowcy przyjrzeli się szczepionkom przypominającym przeciw COVID-19

Foto: Talia Mdlungu/peopleimages.com / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badanie przeprowadzone zostało w Centrum Badań Biomedycznych Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem i Opieką w Bristolu przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki opublikowano 18 lutego w czasopiśmie „Vaccine”.

Naukowcy zbadali wpływ szczepionek przypominających przeciw COVID-19 na pacjentów

Poprzednie badania wykazały, że wstępne szczepienie przeciwko COVID-19 skutecznie zmniejszało ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19. Natomiast najnowsze badanie dotyczyło wpływu podania pacjentom dawki przypominającej.

Naukowcy zbadali skuteczność dawek przypominających szczepionek Moderna i Pfizer-BioNTech podawanych jesienią 2022 r. w Anglii osobom wcześniej zaszczepionym w wieku 50 lat i starszym. W tym celu przeanalizowali powiązane dane lekarzy rodzinnych i szpitali dostępne na platformie badawczej OpenSAFELY. Porównali 3 464 877 osób dorosłych kwalifikujących się do szczepienia przypominającego podczas jesiennej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w 2022 r. z taką samą liczbą osób, które nie otrzymały szczepienia przypominającego.

Czytaj więcej

Szczyt sezonu grypowego w Polsce. Zalecenia GIS
Zdrowie
Szczyt zachorowań na grypę w Polsce. Ważny apel GIS

Następnie naukowcy obserwowali te osoby przez prawie rok i śledzili przypadki hospitalizacji i zgonów spowodowanych COVID-19. W tym czasie odnotowali:

Reklama
Reklama
  • 14 436 hospitalizacji z powodu COVID-19,
  • 1152 zgony z powodu COVID-19,
  • 32 184 zgony z przyczyn innych niż COVID-19,
  • 52 758 złamań.

Naukowcy potwierdzili skuteczność szczepień przypominających przeciw COVID-19

Badanie angielskich naukowców wykazało, że dawki przypominające szczepionek zmniejszają ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19. Dostarczyło również dalszych dowodów na skuteczność szczepień przypominających przeciwko COVID-19. Ponadto udowodniło, że skuteczność szczepionek przypominających Moderna i Pfizer-BioNTech była podobna, jednak ochrona z czasem malała.

Okazało się, że osoby otrzymujące dawki przypominające miały znacznie niższe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID‑19 w ciągu 350 dni (3,78 na 1 000 osób w porównaniu z 6,81 na 1000 osób u osób, które nie przyjęły dawki przypominającej) i zgonu (0,29 w porównaniu z 0,61 na 1 000 osób). Dawki przypominające zmniejszyły więc o połowę ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID‑19. Ochrona z czasem malała, a najsilniejsza była w pierwszych 70 dniach. Dawki przypominające Moderny i Pfizer-BioNTech dały podobne wyniki w przypadku COVID‑19, chociaż śmiertelność z przyczyn innych niż COVID-19 była nieco wyższa w grupie, która otrzymała szczepionkę przypominającą Moderna.

Nasze odkrycia potwierdzają znaczenie szczepień przypominających przeciwko COVID-19 wśród osób powyżej 50. roku życia

Dr Paul Madley-Dowd z Uniwersytetu w Bristolu

W badaniu naukowcy ocenili również związek między szczepieniem przypominającym a złamaniami, co prawdopodobnie jednak nie miało związku przyczynowego. Stwierdzili niewielkie zmniejszenie ryzyka złamań u osób, które otrzymały dawkę przypominającą. 

Reklama
Reklama

– Nasze odkrycia potwierdzają znaczenie szczepień przypominających przeciwko COVID-19 wśród osób powyżej 50. roku życia. Badanie dostarcza również dalszych dowodów na to, że szczepienia przypominające przeciwko COVID-19 zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu – przyznał dr Paul Madley-Dowd z Uniwersytetu w Bristolu, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie uczelni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby szczepienie COVID-19
Zbadano wpływ napojów gazowanych na mózg nastolatków
Zdrowie
Picie napojów gazowanych przez nastolatków może mieć przykre konsekwencje?
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Autorzy badania porównywali różne formy postu przerywanego – od diety 5:2, przez post co drugi dzień
Zdrowie
Post przerywany to hit internetu. Naukowcy sprawdzili, czy naprawdę działa – wynik zaskakuje
Medycy podali datę rozpoczęcia pogotowia protestacyjnego
Zdrowie
„Rozpoczynamy akcję protestacyjną”. Medycy podali datę
Ustawa o zawodzie psychologa wprowadza sporo zmian ważnych z punktu widzenia pacjentów
Zdrowie
Koniec psychologów dusz, karm, energii i czakr. Ekspertka o nowych zasadach
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama