– To może pomóc nam lepiej zrozumieć, dlaczego nowotwory rozwijają się u kotów i ludzi, w jaki sposób otaczający nas świat wpływa na ryzyko zachorowania oraz jak można im zapobiegać i skuteczniej je leczyć – podkreśla prof. Geoffrey Wood z Ontario Veterinary College w Kanadzie.

Co dalej z onkogenomem?

Testowanie potencjalnych terapii przeciwnowotworowych na kotach z możliwymi korzyściami dla ludzi zostało przeprowadzone w 2025 roku w USA przez zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Grupa kierowana przez Daniela Johnsona i Jennifer Grandis przetestowała lek stosowany w leczeniu raków płaskonabłonkowych u ludzi na grupie kotów z jamową postacią tej choroby. Około jedna trzecia leczonych kotów żyła średnio o dodatkowe pół roku dłużej.

Van der Weyden ma nadzieję, że jej zespół będzie mógł kontynuować badania nad nowotworami u zwierząt domowych, aby przynosić korzyści zarówno zwierzętom, jak i ludziom. Jak podkreśliła, ograniczenie szkód dla zwierząt jest możliwe dzięki wykorzystywaniu „rzeczywistych przypadków”, a nie zwierząt laboratoryjnych, przy wsparciu właścicieli, co pozwala uniknąć niepotrzebnego cierpienia zwierząt.

„Większość (właścicieli zwierząt – red.) podpisze formularz, że zgadzają się na wykorzystanie próbek do celów badawczych, co uważam za naprawdę otwarte i wspaniałe podejście – powiedziała van der Weyden. – Byłoby wspaniale, gdyby coś z tego wyniknęło. Myślę, że warto docenić wszystkich właścicieli, którzy się na to decydują, bo bez nich nie moglibyśmy prowadzić tego rodzaju badań – dodała.