Światowy Dzień Walki z Rakiem. Im dłuższa diagnostyka, tym gorsze rokowania dla pacjenta

W onkologii czas jest jednym z kluczowych czynników decydujących o rokowaniach. Problem w tym, że polscy pacjenci wciąż tracą go zbyt wiele – zwłaszcza na etapie przed wystawieniem karty DiLO. Dokument pozwala na rozpoczęcie szybkiej ścieżki onkologicznej, w trakcie której w ciągu 7 tygodni pacjent powinien mieć postawioną dokładną diagnozę i zostać skierowany na leczenie.

Reklama Reklama

Kartę DiLO założyć może zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista, ale muszą mieć ku temu podstawy. – Diagnostyka onkologiczna nie zaczyna się od onkologa. Diagnostyka onkologiczna rozpoczyna się albo od lekarza pierwszego kontaktu, albo od lekarza specjalisty. To oni kierują na badania, a proces ten nie dzieje się w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, dlatego pacjenci czekają w kolejkach. Obszar ten nie jest monitorowany w żaden sposób – mówi Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektor Onkofundacji Alivia. – Nie może być jednak tak, że lekarz POZ będzie wystawiał wszystkim pacjentom, którzy nie mają grypy albo anginy, kartę DiLO. To trzeba wyważyć – dodaje.

Z badania przeprowadzonego przez Onkofundację Alivia wynika, że u 47 proc. pacjentów, w przypadku których diagnostyka trwała dłużej niż 3 miesiące, wykryto nowotwór w zaawansowanym stadium (II lub III). Co piąta osoba dowiedziała się o chorobie wtedy, gdy nowotwór był już w stadium IV, czyli z przerzutami. Z kolei tylko co czwarty pacjent dowiedział się o chorobie na wczesnym etapie, kiedy szanse na skuteczne leczenie są największe. Dlatego właśnie, jak mówi Joanna Frątczak-Kazana, należy bardziej zaopiekować ten obszar – od pierwszych objawów do wystawienia karty DiLO.

Profilaktyka nadal najtańszą terapią

Światowy Dzień Walki z Rakiem to dobra okazja, by przypomnieć, że najlepszą bronią wciąż pozostaje profilaktyka. Regularne badania przesiewowe, szczepienia, reagowanie na niepokojące objawy – to elementy, które mogą uratować życie, zanim jeszcze pojawi się potrzeba leczenia.