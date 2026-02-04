Aktualizacja: 04.02.2026 14:26 Publikacja: 04.02.2026 13:36
O zaplanowanym na 11 lutego posiedzeniu RBN poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jednym z tematów poruszonych na Radzie mają być „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
Z pisma wynika, że Kancelaria Sejmu chce rozszerzenia posiedzenia RBN zaplanowanego na 11 lutego o „wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną” oraz „wyjaśnienie przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności”.
– Jak państwo pamiętacie, jak pan przyszły prezydent pracował w tym hotelu, to w tym hotelu była działalność związana (...) z prostytucją, procederami nielegalnymi, w tym sutenerstwem, która występowała wtedy w hotelu – zaznaczył Czarzasty przedstawiając w Sejmie treść pisma skierowanego do szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Czarzasty nawiązał w ten sposób do doniesień Onetu z czasu kampanii wyborczej. Portal pisał wówczas, powołując się na rozmowy z byłymi kolegami z pracy Karola Nawrockiego, że kandydat startujący z poparciem PiS w wyborach uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Po wyborach prezydenckich Nawrocki, który zaprzeczał tym doniesieniom, pozwał Onet.
– Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – zaapelował Czarzasty.
– Chciałem panu powiedzieć, panie prezydencie, że po pierwsze: nie dam się zastraszyć. Po drugie: czekam na oświadczenie pana w sprawie pana przeszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić. Po trzecie, nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana. Nie zejdę z linii rozsądku i dystansu i spokojnej oceny wszystkiego tego, co pan robi. Po czwarte mam taką prośbę: może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi. Polska czeka na prezydenta skutecznego, panie prezydencie, skutecznego, który realizuje ustawy, który realizuje rzeczy dla Polski. A nie prezydenta uzależnionego od pana Cenckiewicza i podobnych osób – dodał.
Czarzasty dodał, że „jeżeli prezydent jest człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia, tak jak on”, to on „chętnie usłyszy, co prezydent ma do powiedzenia w swojej sprawie”.
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
– Ponieważ są ludzie, którzy pracują i są ludzie, którzy szkalują... ja należę do grupy ludzi, którzy pracują. Idę spotkać się z ludźmi, którzy byli na wyspach, bo to jest dla Polski ważniejsze niż fanaberie pana Cenckiewicza i pana Nawrockiego – zakończył wypowiedź dla dziennikarzy Czarzasty.
Marszałek Sejmu zapowiedział jednocześnie, że uda się na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i „z przyjemnością usłyszy, co robił pan Nawrocki w związku ze swoją działalnością, jak nie był prezydentem”.
Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego, którymi prezydent chce zająć się na posiedzeniu RBN, dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.
„W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności.” – napisał w mediach społecznościowych Dobrzyński, dodając, że „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.
Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.
Na zaproponowany przez prezydenta temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczący marszałka Sejmu Kancelaria Sejmu zareagowała już 3 lutego. „Marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli” – czytamy w komunikacie. „Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały” – dodano. Kancelaria Sejmu przypomniała, że RBN „ma charakter doradczy i polityczny” i „nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości”.
