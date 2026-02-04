Z tego artykułu dowiesz się: O jakie punkty chce poszerzyć posiedzenie RBN Kancelaria Sejmu?

Czego dotyczy sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego?

Jakie argumenty prezentuje Kancelaria Sejmu w obronie marszałka?

O zaplanowanym na 11 lutego posiedzeniu RBN poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jednym z tematów poruszonych na Radzie mają być „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Włodzimierz Czarzasty: Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan?

Z pisma wynika, że Kancelaria Sejmu chce rozszerzenia posiedzenia RBN zaplanowanego na 11 lutego o „wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną” oraz „wyjaśnienie przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności”.

– Jak państwo pamiętacie, jak pan przyszły prezydent pracował w tym hotelu, to w tym hotelu była działalność związana (...) z prostytucją, procederami nielegalnymi, w tym sutenerstwem, która występowała wtedy w hotelu – zaznaczył Czarzasty przedstawiając w Sejmie treść pisma skierowanego do szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Czarzasty nawiązał w ten sposób do doniesień Onetu z czasu kampanii wyborczej. Portal pisał wówczas, powołując się na rozmowy z byłymi kolegami z pracy Karola Nawrockiego, że kandydat startujący z poparciem PiS w wyborach uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Po wyborach prezydenckich Nawrocki, który zaprzeczał tym doniesieniom, pozwał Onet.