Rada Pokoju Donalda Trumpa. Prof. Antoni Dudek: Polska powinna do niej wejść

– Nie proponuję wycofywania się z F-35, HIMARS-ów czy Abramsów – zastrzega. Jego zdaniem problem polega na tym, że kolejne decyzje zakupowe powinny iść w innym kierunku. – Tam, gdzie to możliwe, powinniśmy rozwijać własny przemysł obronny albo współpracę europejską – przekonuje.

Profesor zwraca uwagę na bardzo konkretny wymiar tej zależności. – Te F-35 polecą tylko wtedy, jeżeli nasz sojusznik amerykański wyrazi na to zgodę. Niech sobie wszyscy przemyślą, co to w praktyce oznacza – mówi, wskazując, że Polska znajduje się realnie w amerykańskiej strefie wpływów i powinna wyciągać z tego chłodne, a nie emocjonalne wnioski.

W kwestii Rady Pokoju Dudek opowiada się za podejściem pragmatycznym. – Uważam, że Polska powinna wejść do Rady Pokoju, zwłaszcza że początkowo nie trzeba za to nic płacić – mówi, wyrażając wątpliwość co do trwałości samej inicjatywy. – Nie wykluczam, że to jest projekt krótkotrwały, jak wiele innych pomysłów Donalda Trumpa – tłumaczy. Krytykuje przy tym skrajności obecne w polskiej polityce zagranicznej. – Albo mamy serwilistyczny, skrajnie proamerykański kurs, albo z drugiej strony nadmiernie asertywną, momentami wręcz antytrumpowską postawę – zauważa. Jego zdaniem najbardziej racjonalna byłaby „polityka środka”, oparta na umiarze i unikaniu niepotrzebnych demonstracji.

PiS zafascynowane Donaldem Trumpem. Prof. Antoni Dudek: Oni już płyną jedną łodzią

Zdaniem Dudka relacja Prawa i Sprawiedliwości z Donaldem Trumpem ma charakter znacznie głębszy niż doraźna kalkulacja polityczna. – To zafascynowanie Trumpem po stronie PiS-u jest bardzo głębokie – mówi. Jak dodaje, niezależnie od kontrowersji wokół byłego prezydenta USA, jego działania będą w formacji Jarosława Kaczyńskiego usprawiedliwiane. – Czegokolwiek by Trump nie zrobił czy nie powiedział, zostanie to przez polityków PiS-u wytłumaczone – ocenia. W jego przekonaniu PiS związał swój los z Trumpem na tyle mocno, że nie ma już drogi odwrotu. – Oni już płyną jedną łodzią. Albo ta łódź dopłynie do zwycięstwa, albo po drodze zatonie – prognozuje.

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że na prawicowe partie opozycyjne chce głosować tylu samo wyborców, ilu na formacje rządzące przekraczające próg wyborczy: KO, Lewica i PSL mogą liczyć razem na 44,9 proc. głosów; dokładnie tyle samo – 44,9 proc. wynosi poparcie dla partii opozycyjnych: PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. W mandatach jest równo 230 do 230.