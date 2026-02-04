Aktualizacja: 04.02.2026 07:04 Publikacja: 04.02.2026 04:58
Wiceminister sportu i turystyki, Ireneusz Raś
Foto: PAP/Marcin Kmieciński
Nasz projekt jest pierwszym krokiem na drodze regulacji najmu krótkoterminowego. Nie chcemy robić rewolucji, ale ewolucję. Dlatego zaczynamy od wprowadzenia obowiązku sporządzenia dla każdego lokalu regulaminu korzystania z niego. Dziś takiego obowiązku nie ma. Są obiekty, w których funkcjonuje takie rozwiązanie, ale to jest wybór właściciela czy operatora zarządzającego najmem. Wyboru już nie będzie. Każdy lokal będzie musiał mieć od 20 maja swój regulamin. Dodatkowo będzie musiał być podany całodobowy telefon do osoby, której można zgłosić problem z gośćmi i mamy nadzieję, że ograniczy to uciążliwe zachowania, tak dla sąsiadów, jak i właścicieli wynajmowanych lokali. Z regulaminu ma wynikać obowiązek przestrzegania ciszy nocnej, a także to, że mieszkanie nie jest miejscem organizowania imprez. Spodziewamy się też, że podany numer telefonu pomoże w przestrzeganiu ustawy lex Kamilek. Jeśli sąsiedzi zauważą coś niepokojącego, łatwo będą mogli zgłosić to odpowiedzialnej za wynajmowanie osobie.
Zaczynamy od miękkich narzędzi. Wybór tej drogi wpisuje się w szerszy kontekst obrazu Polski, która jest na szlaku deregulacji. Z drugiej strony, chciałbym zapewnić tych przedstawicieli branży najmu krótkoterminowego, którzy zabiegali o wprowadzenie odpowiedzialności osoby rezerwującej za szkody, że będziemy obserwować działanie przepisów, i jeśli potwierdzi się taka potrzeba, to ustawa zostanie znowelizowana, a odpowiedni przepis wprowadzony. Na ten moment nie znaleźliśmy dla niego uzasadnienia.
Nie proponujemy takich rozwiązań z różnych powodów. Po pierwsze nie ma w Polsce obowiązku meldunkowego, więc trudno wprowadzać taki quasi obowiązek w przypadku najmu krótkoterminowego. Służby też nie zgłosiły nam takich oczekiwań. Natomiast jeśli chodzi o inne rozwiązania, to uważamy, że nasz projekt zawiera narzędzia, które pomogą ograniczyć uciążliwość najmu na doby. Dziś nawet nie jesteśmy w stanie określić skali tego zjawiska. Przekonanie o uciążliwych turystach bierze się z doniesień w mediach o takich przypadkach. Badamy w tej chwili, jak często rzeczywiście dochodzi do nagannych sytuacji. Operatorzy sami mówią, że to jest margines wszystkich turystów, którzy korzystają z tej opcji zakwaterowania. Gminy będą mogły przeprowadzać kontrole w takich lokalach. Będą mogły zawiesić wpis w rejestrze, który zostanie uruchomiony po wejściu w życie ustawy. Jestem przekonany, że już jego uruchomienie spowoduje, że część wynajmowanych w ten sposób mieszkań zostanie przeznaczona na najem długoterminowy lub sprzedana. Spodziewamy się zmniejszenia liczby lokali wynajmowanych na doby. Dlatego z broni najcięższego kalibru, jaką będą wyznaczane przez gminy strefy zakazu prowadzenia takiej działalności, samorządy będą mogły korzystać od 2029 r. Musimy widzieć drugą stronę medalu. Turystyka ma dziś większy udział w PKB Polski niż rolnictwo, a chcemy, żeby był jeszcze większy. Dlatego trzeba być ostrożnym z działaniami, które spowodują spadek tych dostępniejszych cenowo miejsc noclegowych. To spowoduje wzrost cen usług hotelowych, o czym przekonały się europejskie miasta, które wprowadzają różne ograniczenia dla najmu krótkoterminowego. Skutek spadku liczby takich lokali i wzrostu cen w innych obiektach zakwaterowania może być taki, że czteroosobowa rodzina, która dziś wyjeżdża na wakacje, zatrzymując się w wynajmowanym mieszkaniu, bo to jest tańsza opcja i można samodzielnie przygotować posiłek, może nie móc sobie pozwolić na pobyt w hotelu. Myśląc o wynajmujących mieszkania na doby, myślmy o rodzinach, które z niego korzystają, nie o imprezowiczach, bo ci są w mniejszości. My myślimy o rodzinach i o całej gałęzi gospodarki, która daje ludziom pracę i przynosi dochody do budżetu.
Będzie ich dotyczył. Nie ma powodów do takich obaw, a przewidziana w projekcie kara 50 tys. zł za wynajmowanie lokali na doby bez rejestracji powinna skutecznie odstraszać wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, czy można ten obowiązek ominąć.
To jest sugestia strażaków, wynikająca z tego, że pensjonaty o takiej liczbie pokoi muszą już spełniać ostrzejsze wymagania przeciwpożarowe. Trudno, żeby mierzyć inną miarą, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wynajmującym pokoje w pensjonatach i w budynkach mieszkalnych. Mamy świadomość, że spełnienie tych wymogów nie jest proste. Dlatego dajemy na to aż 5 lat. Tyle czasu dostaje osoba, która prowadzi taki najem na przygotowanie się do zmian. Te przepisy mają też zapobiec przekształcaniu budynków mieszkalnych w hotele.
W maju osoba prowadząca wynajem krótkoterminowy ma obowiązek złożyć oświadczenie, że lokal spełnia kryteria lokalu mieszkalnego. Zaostrzone kryteria przeciwpożarowe zaczną obowiązywać za 5 lat, więc nikt nie oczekuje, że ktoś je dziś spełni, zwłaszcza, że jeszcze są nieokreślone. Natomiast to oświadczenie jest wymagane dlatego, że zdarza się, że na wynajem krótkoterminowy przeznaczane są pomieszczenia, które nie spełniają kryteriów, jakie muszą wypełniać mieszkania, a korzystanie z nich jest niebezpieczne. Takie przypadki są i chcemy je, wprowadzając obowiązek złożenia oświadczenia, eliminować. Zapewnienie bezpieczeństwa gościom jest jednym z celów tej regulacji. Chodzi nie tylko o to, że zyskają pewność, że obiekt, który został wpisany do rejestru, istnieje , i nie ma obawy, że ktoś próbuje od nich wyłudzić pieniądze na zaliczkę, zamieszczając fikcyjną ofertę, ale także, że nie jest to rudera, do której strach wejść. Z drugiej strony szanujemy też prawo własności. Dlatego dopiero za trzy lata będą mogły być wprowadzone strefy zakazu, a za pięć ostrzejsze kryteria bezpieczeństwa. Nie chcemy zaskakiwać właścicieli i wiemy, że świadczone przez nich usługi są potrzebne. Trzecią stroną zainteresowaną regulacją najmu krótkoterminowego są samorządy, i im nasz projekt daje potrzebne do tego narzędzia. Ja muszę dostrzec każdą stronę tego procesu i znaleźć kompromis, który wyważy te racje. Dlatego takie, a nie inne rozwiązania znalazły się w projekcie.
