Gdy prawda i kłamstwo zasiadają przy jednym stole, zwykle nie ma już miejsca na debatę. I to dokładnie zobaczyliśmy na kongresie Grzegorza Brauna. Nie chodzi o głoszenie jakichś poglądów, bo wolność słowa w demokracji pozwala każdemu głosić dowolne. Jednak kongres Brauna stał się festiwalem prawdy alternatywnej, która – zupełnie przez przypadek – jest w pełni zgodna z narracjami tworzonymi na Kremlu.

Bucza, Auschwitz i inne kłamstwa głoszone na kongresie Grzegorza Brauna

Kwestionowanie zbrodni w Buczy, istnienia komór gazowych w Auschwitz, twierdzenie, że to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, czy że na Zachodzie maluje się czołgi w kolory tęczy LGBT, albo że nie istniała pandemia koronawirusa – to tylko pierwsze z brzegu przykłady całkowicie fałszywych zdań. To nie wymiana poglądów, z którymi się można zgadzać lub nie, ale propagowanie nieprawdziwych informacji, które unieważniają debatę publiczną. Polityczny dyskurs z kimś, kto rozsiewa fałszywe tezy, jest skazany na porażkę. Założeniem debaty jest bowiem przekonanie, że istnieje jakaś prawda, do której dyskutując, można dojść.

Inna rzecz, że głoszono tam też pewne poglądy, które są szkodliwe i niezgodne z polską racją stanu. Na przykład mówiące o tym, że w Polsce jest tyle wolności, co w Auschwitz, powinniśmy wyjść z UE i NATO i zawiązać sojusz z Chinami i Rosją. Kłopot w tym, że te poglądy oparte były właśnie na fałszywych tezach, niezgodnych z faktami, z nauką, a nawet ze zdrowym rozsądkiem.

Grzegorz Braun instytucjonalizuje kłamstwo, dezinformację i rosyjską propagandę. To zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

I to jest największy problem sobotniego kongresu KINGS Grzegorza Brauna. Skrajne, prorosyjskie poglądy, fałszywe tezy czy spiskowe, antysemickie teorie funkcjonowały zawsze, ale znajdowały się na marginesie. Nowością jest to, że Grzegorz Braun doprowadza do ich instytucjonalizacji. Dopóki bracia Kamraci czy inni ich pokroju pozostają w swoich niszach, są tylko albo aż patostreamerami.