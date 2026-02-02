– To nie jest zwyczajny kongres partyjny, to jest duże wyjście spoza naszej bańki na zewnątrz – powiedział podczas KINGS Grzegorz Braun. I rzeczywiście, kongres przyciąga środowiska również spoza otoczenia Brauna. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ordo Iuris, osoby związane z PiS, a także Monika Jaruzelska, Jan Pospieszalski, Paweł Lisicki, Jerzy Karwelis, Robert Gwiazdowski, Piotr Schab, Witold Modzelewski. To nie są członkowie Konfederacji Korony Polskiej, ale osoby z dorobkiem zawodowym, rozpoznawalne, często o sporych zasięgach w mediach społecznościowych, które mogą przyciągnąć do Brauna wyborców dotychczas mu odległych.

KINGS był otwarty też na media z różnych stron, które dostawały akredytacje, co w przypadku innych partii nie jest standardem. Braunowi zależy, żeby o jego formacji było głośno.

Grzegorz Braun wciela się w rolę cenzurowanego męczennika, choć media informowały o kongresie KINGS

– Piekło ryczy i słychać to nawet tu, w Łochowie. Próbowano nawet tę konferencję udaremnić. Bardzo dziękuję gospodarzom tego miejsca, że mimo różnych ciśnień sytuacyjnych, wywiązują się z tej umowy, która została zawarta – tak mówił podczas KINGS Grzegorz Braun. On i jego otoczenie zaznaczali wielokrotnie, że robiono wiele, żeby kongres się nie odbył. – Zostaliśmy wszyscy zdefiniowani jako faszyści. I to jest kontekst bynajmniej nie tylko bieżączki politycznej, tej brutalnej walki, która jest z nami prowadzona, walki nierównej, w której nie korzystamy z dostępu do rozmaitych paśników, z których składa się aktualne państwo polskie, tak dalece nierealizujące polskiego interesu narodowego – dodał lider Konfederacji Korony Polskiej. O co chodzi Braunowi? O to, żeby do Polaków doszedł przekaz, że są przemilczanym głosem Polski, który jest zdławiony przez media i jego konkurencję polityczną. Braun i jego ugrupowanie kreują się na cenzurowanych męczenników.

Samo relacjonowanie KINGS przez wszystkie media pokazuje, że kongres nie jest medialnie marginalizowany. Ale Braun i jego otoczenie stawiają się w roli jedynych sprawiedliwych, mówiąc, że „kominternowska żydokomuna walczy z polskimi patriotami”. Do ilu Polaków dotrze taka narracja? Sondaże pokazują, że strategia Konfederacji Korony Polskiej przynosi rezultat.