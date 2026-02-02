11 min. 13 sek.
Aktualizacja: 04.02.2026 07:03 Publikacja: 02.02.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Ubiegły rok był dla Polski najlepszy pod względem wzrostu PKB od trzech lat. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, gospodarka urosła o 3,6 proc., co plasuje Polskę w ścisłej czołówce Unii Europejskiej – z wyłączeniem Irlandii. Prognozy instytucji międzynarodowych wskazują, że podobne tempo wzrostu może utrzymać się także w 2026 r. Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego, ocenia, że wzrost PKB w 2026 r. ma duże szanse sięgnąć co najmniej 4 proc. Kluczową rolę odegrają inwestycje, przede wszystkim finansowane ze środków KPO. Dane z drugiej połowy 2025 r. sugerują poprawę zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Sprzyjają temu niższe stopy procentowe oraz oznaki ożywienia w gospodarce niemieckiej. To właśnie te sektory mogą w najbliższych kwartałach w istotny sposób dołożyć się do wzrostu polskiego PKB i poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.
Unia Europejska przygotowuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że Bruksela planuje wprowadzenie całkowitego zakazu świadczenia usług morskich dla rosyjskich jednostek. Statki bez odpowiednich ubezpieczeń, certyfikatów i dokumentów nie będą obsługiwane w portach UE. Nowe sankcje mają również ograniczyć import rosyjskich nawozów. O takie rozwiązanie zabiegały m.in. Szwecja i Finlandia, wskazując na konieczność uniezależnienia się od dostaw ze wschodu. To potencjalnie dobra wiadomość dla Grupy Azoty, która do tej pory miała trudności z konkurowaniem z tanimi nawozami importowanymi z Rosji.
Indyjski rząd zaprezentował projekt budżetu na rok fiskalny 2026–27. Minister finansów Nirmala Sitharaman zapowiedziała silne wsparcie dla infrastruktury, technologii oraz edukacji. W planach jest m.in. budowa siedmiu korytarzy szybkiej kolei, rozwój dróg wodnych oraz stworzenie 15 tysięcy laboratoriów dla sektora kreatywnego, w tym branży gier. Indie chcą także uniezależnić się od Chin w zakresie surowców krytycznych, znosząc cła na import technologii do ich wydobycia i przetwarzania. Jednocześnie rząd planuje podwyższenie podatków na instrumenty pochodne, co może uderzyć w najbogatszych inwestorów.
Rada nadzorcza KGHM w piątek niespodziewanie odwołała prezesa Andrzeja Szydłę oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Tymczasowe kierowanie spółką powierzono Remigiuszowi Paszkiewiczowi. Rada nie podała powodów decyzji, co zwiększyło niepewność inwestorów. Jednym z kluczowych wyzwań dla nowego kierownictwa będzie aktualizacja strategii KGHM, zapowiadanej od ponad roku. Nerwowa reakcja rynku była natychmiastowa – akcje spółki podczas piątkowej sesji straciły ponad 10 proc.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
