11 min. 13 sek.

Polska gospodarka przyspiesza, sankcje na Rosję i zmiany w KGHM

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polska gospodarka w unijnej czołówce wzrostu

Ubiegły rok był dla Polski najlepszy pod względem wzrostu PKB od trzech lat. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, gospodarka urosła o 3,6 proc., co plasuje Polskę w ścisłej czołówce Unii Europejskiej – z wyłączeniem Irlandii. Prognozy instytucji międzynarodowych wskazują, że podobne tempo wzrostu może utrzymać się także w 2026 r. Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego, ocenia, że wzrost PKB w 2026 r. ma duże szanse sięgnąć co najmniej 4 proc. Kluczową rolę odegrają inwestycje, przede wszystkim finansowane ze środków KPO. Dane z drugiej połowy 2025 r. sugerują poprawę zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Sprzyjają temu niższe stopy procentowe oraz oznaki ożywienia w gospodarce niemieckiej. To właśnie te sektory mogą w najbliższych kwartałach w istotny sposób dołożyć się do wzrostu polskiego PKB i poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.

Bruksela szykuje nowy pakiet sankcji na Rosję

Unia Europejska przygotowuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że Bruksela planuje wprowadzenie całkowitego zakazu świadczenia usług morskich dla rosyjskich jednostek. Statki bez odpowiednich ubezpieczeń, certyfikatów i dokumentów nie będą obsługiwane w portach UE. Nowe sankcje mają również ograniczyć import rosyjskich nawozów. O takie rozwiązanie zabiegały m.in. Szwecja i Finlandia, wskazując na konieczność uniezależnienia się od dostaw ze wschodu. To potencjalnie dobra wiadomość dla Grupy Azoty, która do tej pory miała trudności z konkurowaniem z tanimi nawozami importowanymi z Rosji.