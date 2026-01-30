Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjęła Unia Europejska, aby wprowadzić sankcje przeciwko rosyjskiej flocie cieni?

Na czym polega inicjatywa 14 krajów bałtyckich i Morza Północnego dotycząca ograniczeń wobec rosyjskich tankowców?

Jakie wymagania muszą spełniać tankowce operujące na wodach międzynarodowych, aby uniknąć sankcji?

Jakie przykłady skutecznych działań przeciwko flocie cieni podjęły niektóre kraje europejskie?

Unia Europejska planuje wprowadzić całkowity zakaz usług morskich dla Rosji w ramach nowego, 20. pakietu sankcji, ogłosiła Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji. Rosyjskie jednostki i jednostki bez wymaganych prawem ubezpieczeń, certyfikatów i dokumentów nie będą obsługiwane w żadnym porcie krajów Wspólnoty. Według Kallas, pakiet, którego przyjęcie planowane jest na 24 lutego, obejmie również nowe sankcje dotyczące rosyjskiego sektora energetycznego i handlu nawozami.

Morska koalicja czternastu, w tym Polski

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot wyjaśnił, że sankcje będą obejmować „szczególnie surowe rozwiązania” skierowane właśnie przeciwko flocie cieni. Celem tych ograniczeń, dodał Barrot, jest „całkowite zablokowanie” ruchu rosyjskiej floty cieni.

Te działania poprzedziła wspólna inicjatywa 14 krajów bałtyckich i Morza Północnego (Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Islandia). Są to kraje, których wody leżą na trasie wybieranej przez stare tankowce floty cieni. W oświadczeniu opublikowanym 27 stycznia przez brytyjski MSZ sygnatariusze informują, że jednostki bez jasnej przynależności państwowej będą uznawane za „statki bezpaństwowe”, co daje państwom nadbrzeżnym prawo do ich zatrzymania, kontroli i aresztowania.