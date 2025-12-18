Aktualizacja: 18.12.2025 20:48 Publikacja: 18.12.2025 15:42
Foto: Bloomberg
Unia Europejska nałożyła w czwartek, 18 grudnia, sankcje na 41 kolejnych tankowców z rosyjskiej floty cieni, zwiększając tym samym łączną liczbę objętych sankcjami tankowców do blisko 600. To pochodna podjętej w poniedziałek decyzji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. Uzgodnili oni sankcje wobec operatorów tankowców należących do rosyjskiej floty cieni, w tym pakistańskiego potentata Murtaza Lakhaniego i Etibara Eyyuba z Azerbejdżanu.
W październiku UE przyjęła 19. pakiet sankcji. Objął on rosyjskie banki, giełdy kryptowalut oraz organizacje z Indii i Chin łamiące sankcje antyrosyjskie. Zaostrzono zakaz transakcji z Rosnieftem i Gazprom Nieftem.
Także w czwartek władze w Londynie ogłosiły, że dopisały do swojej czarnej listy firm i osób objętych sankcjami, kolejne rosyjskie koncerny paliwowe: Tatnieft (czwarty koncern paliwowy Rosji) oraz prywatne RussNieft i Rusnieftiegaz. Sankcje objęły też holding NNK byłego szefa Rosnieftu – Eduarda Chudajnatowa.
Aktywa Rusnieftiegaz i NNK zostały zamrożone w brytyjskiej jurysdykcji. Londyn zakazał biznesów z Rosjanami. Wyznaczył termin do 31 stycznia 2026 r. na zakończenie działalności z tymi firmami i ich spółkami zależnymi, zgodnie z licencją opublikowaną na stronie internetowej brytyjskiego rządu.
Na brytyjskiej liście sankcji znajdują się również dubajskie firmy handlujące rosyjskimi surowcami: Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO, AMUR II FZCO, Altrum Group FZCO, Mercantile & Maritime Group, Redwood Global Supply FZ-LLC i Saphira Energy FZE.
Także uzbeckie firmy specjalizujące się w produkcji wyrobów bawełnianych, w tym Fergana Chemical Plant, Gelion Business Trade i Chemistry International, zostały objęte brytyjskimi sankcjami.
