Unia Europejska nałożyła w czwartek, 18 grudnia, sankcje na 41 kolejnych tankowców z rosyjskiej floty cieni, zwiększając tym samym łączną liczbę objętych sankcjami tankowców do blisko 600. To pochodna podjętej w poniedziałek decyzji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. Uzgodnili oni sankcje wobec operatorów tankowców należących do rosyjskiej floty cieni, w tym pakistańskiego potentata Murtaza Lakhaniego i Etibara Eyyuba z Azerbejdżanu.

W październiku UE przyjęła 19. pakiet sankcji. Objął on rosyjskie banki, giełdy kryptowalut oraz organizacje z Indii i Chin łamiące sankcje antyrosyjskie. Zaostrzono zakaz transakcji z Rosnieftem i Gazprom Nieftem.

Nie tylko Unia Europejska. Wielka Brytania też wprowadziła nowe sankcje przeciw Rosji

Także w czwartek władze w Londynie ogłosiły, że dopisały do swojej czarnej listy firm i osób objętych sankcjami, kolejne rosyjskie koncerny paliwowe: Tatnieft (czwarty koncern paliwowy Rosji) oraz prywatne RussNieft i Rusnieftiegaz. Sankcje objęły też holding NNK byłego szefa Rosnieftu – Eduarda Chudajnatowa.

Aktywa Rusnieftiegaz i NNK zostały zamrożone w brytyjskiej jurysdykcji. Londyn zakazał biznesów z Rosjanami. Wyznaczył termin do 31 stycznia 2026 r. na zakończenie działalności z tymi firmami i ich spółkami zależnymi, zgodnie z licencją opublikowaną na stronie internetowej brytyjskiego rządu.