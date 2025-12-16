Ale to nie wszystko. – W tym miesiącu złożyliśmy wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, w tym na fundamenty pod terminal, dworzec kolejowy i dworzec autobusowy oraz pod budynki lotniskowej straży pożarnej. Powstanie także 90 km nowych dróg. Dzięki temu prace budowlane rozpoczną się w ciągu kilku następnych miesięcy. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rękawów. Ta umowa jest warta 400 mln zł. Rozpoczął się dialog konkurencyjny do budowy terminala – zgłosiło się 5 konsorcjów, łącznie 16 firm. Ogłosiliśmy postępowanie na pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na prace archeologiczne, które są niezbędne, ale zrobimy wszystko, by nie spowolniły one prac budowlanych. Jest ogłoszone postępowanie wykonawcze na budowę dróg wokół lotniska. W tym węzeł na autostradzie A2 wart 2 mld zł. Zakończyliśmy także Program Dobrowolnych Nabyć na tereny wokół lotniska. To tylko dane za ten miesiąc – wyliczał premier w ostatni piątek, 11 grudnia.

Port Polska. Lawina umów w ciągu 2 lat

W 2024 r. spółka CPK podpisała 96 umów o łącznej wartości niemal 870 mln zł netto i ogłosiła 15 postępowań inwestycyjnych. Dotyczyły one prac projektowych, robót budowlanych, a także innych umów na szacowaną wartość ponad 8 mld zł.

Od stycznia do 10 grudnia 2025 r. spółka CPK podpisała 139 umów (w tym kontrakty ramowe), a ich łączna wartość to ponad 4,5 mld zł (m.in. na zaprojektowanie i budowę układu drogowego łączącego teren lotniska z siecią dróg publicznych, budowę systemu obsługi bagażu na Lotnisku CPK, czy budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi między komorami: Retkinia i Fabryczna.

W ramach lotniskowego Programu Dobrowolnych Nabyć (stan na 11 grudnia 2025 r.) spółka odkupiła 2449 działek o łącznej powierzchni 2447 ha. Stanowi to 65 proc. gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla Lotniska CPK i zachodniej części węzła kolejowego. W przypadku Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć spółka odkupiła do tej pory 151 działek o łącznej powierzchni 159 ha, czyli 73 proc. wszystkich gruntów zakwalifikowanych do programu.

W 2025 r. Spółka CPK ogłosiła łącznie ponad 30 postępowań inwestycyjnych na szacowaną wartość około 40 mld zł.