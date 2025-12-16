Aktualizacja: 16.12.2025 20:44 Publikacja: 16.12.2025 04:21
Premier Donald Tusk (C) oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak (P) podczas spotkania "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości" w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Wartość całego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), obecnie Portu Polska wynosi 131,7 mld zł, które mają być wydane na tę inwestycję w latach 2024-2032. Z tej kwoty ponad 76,8 mld zł to inwestycje kolejowe, w tym na Koleje Dużych Prędkości (KDP), na trasach Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław. 42,7 mld zł ma kosztować część lotniskowa. Reszta to inwestycje komplementarne i drogowe.
– Tylko w grudniu podpisaliśmy umowę inwestycyjną z Polskimi Portami Lotniczymi, zgodnie z którą PPL obejmą w I etapie 49 proc. udziałów w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem – mówił premier.
Wkład PPL w tę inwestycję do 2032 r. wyniesie 4,6 mld zł, pieniądze będą pochodziły z zysku PPL. W 2024 r. wyniósł on netto 644,8 mln zł.
Ale to nie wszystko. – W tym miesiącu złożyliśmy wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, w tym na fundamenty pod terminal, dworzec kolejowy i dworzec autobusowy oraz pod budynki lotniskowej straży pożarnej. Powstanie także 90 km nowych dróg. Dzięki temu prace budowlane rozpoczną się w ciągu kilku następnych miesięcy. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rękawów. Ta umowa jest warta 400 mln zł. Rozpoczął się dialog konkurencyjny do budowy terminala – zgłosiło się 5 konsorcjów, łącznie 16 firm. Ogłosiliśmy postępowanie na pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na prace archeologiczne, które są niezbędne, ale zrobimy wszystko, by nie spowolniły one prac budowlanych. Jest ogłoszone postępowanie wykonawcze na budowę dróg wokół lotniska. W tym węzeł na autostradzie A2 wart 2 mld zł. Zakończyliśmy także Program Dobrowolnych Nabyć na tereny wokół lotniska. To tylko dane za ten miesiąc – wyliczał premier w ostatni piątek, 11 grudnia.
W 2024 r. spółka CPK podpisała 96 umów o łącznej wartości niemal 870 mln zł netto i ogłosiła 15 postępowań inwestycyjnych. Dotyczyły one prac projektowych, robót budowlanych, a także innych umów na szacowaną wartość ponad 8 mld zł.
Od stycznia do 10 grudnia 2025 r. spółka CPK podpisała 139 umów (w tym kontrakty ramowe), a ich łączna wartość to ponad 4,5 mld zł (m.in. na zaprojektowanie i budowę układu drogowego łączącego teren lotniska z siecią dróg publicznych, budowę systemu obsługi bagażu na Lotnisku CPK, czy budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi między komorami: Retkinia i Fabryczna.
W ramach lotniskowego Programu Dobrowolnych Nabyć (stan na 11 grudnia 2025 r.) spółka odkupiła 2449 działek o łącznej powierzchni 2447 ha. Stanowi to 65 proc. gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla Lotniska CPK i zachodniej części węzła kolejowego. W przypadku Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć spółka odkupiła do tej pory 151 działek o łącznej powierzchni 159 ha, czyli 73 proc. wszystkich gruntów zakwalifikowanych do programu.
W 2025 r. Spółka CPK ogłosiła łącznie ponad 30 postępowań inwestycyjnych na szacowaną wartość około 40 mld zł.
Zgodnie z opublikowanym przez spółkę CPK „Planem postępowań inwestycyjnych” w 2026 r. ma zostać ogłoszone 49 postępowań, których łączna orientacyjna wartość wyniesie również około 40 mld zł. Wśród nich znajdą się: przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę terminala pasażerskiego Lotniska Portu Polska; podpisanie umów z wykonawcami fundamentów terminalu i budowy terminala pasażerskiego; rozpoczęcie budowy tzw. palowania pod terminalem. Ruszą także prace związane z budową terminalu.
W 2027 r. mają wystartować prace w terenie przy makroniwelacji i budowie zbiorników retencyjnych i obiektów tymczasowych, rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy tunelu pod lotniskiem i podziemnej stacji kolejowej. Planowane jest również zawarcie umowy na wybudowanie wieży kontroli ruchu lotniczego.
W najbliższym czasie planowany jest przetarg na roboty budowlane dla odcinka KDP Warszawa–CPK–Łódź. W tej chwili kończy się składanie wniosków o poszczególne decyzje lokalizacyjne. W 2026 r. rozpocznie się drążenie tunelu dalekobieżnego pod Łodzią o długości 4,6 km. Inwestycja jest kluczowym fragmentem linii „Y”, która do końca 2032 r. ma połączyć Warszawę i Lotnisko Port Polska z Łodzią, a do 2035 r. z Wrocławiem i Poznaniem.
Kontynuowane będą prace przy budowie komory odbiorczej Fabryczna w Łodzi. Obecnie zakończyła się budowa komory startowej Retkinia, która została przekazana wykonawcy tunelu.
W przyszłym roku mają zostać zakończone prace nad Zintegrowaną Siecią Kolejową (ZSK), która zaplanuje kształt sieci kolejowej i kolejne projekty do realizacji po linii „Y” Warszawa–CPK–Łódź–Poznań/Wrocław. Równolegle planowane postępowanie przetargowe na 9-kilometrowy tunel pod Odolanami dla KDP na zachodnim wylocie z Warszawy.
W 2027 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane na odcinku Łódź–Wrocław. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie decyzji środowiskowych.
Źródło: rp.pl
