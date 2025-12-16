Aktualizacja: 16.12.2025 16:36 Publikacja: 16.12.2025 16:00
Wystawa zniszczonego przez Ukraińców rosyjskiego sprzętu w Kijowie
Foto: AFP
– Rosja stanowi zagrożenie dzisiaj, będzie nim jutro i w długiej przyszłości. Największa presja jest na wschodnich rubieżach Europy – powiedział premier Finlandii Petteri Orpo, który gościł przywódców siedmiu państw mających historycznego pecha i leżących w pobliżu Rosji: od Szwecji po Bułgarię.
Zaskakująca szybkość, z jaką rosyjski przemysł obronny dostosował się do zachodnich ograniczeń i sankcji, sprawiła, że część ekspertów jest przekonanych, iż już za dwa lata Kreml w większości odbuduje swą armię.
Jednak nie wszystko. Rosyjska armia straciła w Ukrainie tak ogromne ilości czołgów, że nie jest łatwo uzupełnić braki. Niezależni eksperci szacują, że w obecnym roku Rosja była w stanie wyprodukować 300-400 w miarę nowoczesnych czołgów (do 300 w 2024 roku). Ale wcześniej miesięcznie traciła ich na Ukrainie nie mniej niż setkę.
Szacunki rosyjskich strat w czołgach na całej wojnie wahają się od 4 tys. (grupa niezależnych analityków Oryx – uwzględnia tylko straty potwierdzone materiałami foto lub wideo) do 11 tys. Te ostatnie to szacunki ukraińskiego sztabu generalnego, ale one obejmują też ogromną ilość zdobytej, rosyjskiej broni pancernej oraz uszkodzone wozy, które agresor ściągnął z pola walki do remontu.
W ciągu obecnej jesieni rosyjskie wojska atakujące na froncie prawie nie prowadziły zmechanizowanych szturmów. Pierwszy duży taki atak miał miejsce w zeszłym tygodniu w Pokrowsku, rosyjskie wojska desantowe używały tam jednak przede wszystkim wozów bojowych. Wcześniej rosyjska piechota atakowała bez wsparcia broni pancernej, licząc na szybkość swoich quadów, motocykli, a nawet elektrycznych hulajnóg.
Ale po długiej przerwie pojawiły się też czołgi agresora – w zeszłotygodniowym nieudanym szturmie na Konstantyniwkę. Ukraińscy analitycy wojskowi sądzą, że Kreml zgromadził już jakieś ich zapasy, skoro decyduje się posyłać je do walki. Nie wiadomo jednak, jak duże i czy obejmują wozy świeżo wyprodukowane, czy też odremontowane z radzieckich jeszcze zapasów.
Jednocześnie zwiększyła się znacznie produkcja śmigłowców bojowych. „Tylko w latach 2024-2025, nawet według ostrożnych szacunków, Rosjanie uzupełnili około połowy swych wojennych strat w tych maszynach. Wydaje się, że ich celem jest takie zwiększenie produkcji czołgów i helikopterów, by w ciągu kilku lat pokryć wszystkie straty” – sądzi jeden z ukraińskich analityków.
Dodaje od razu niepokojące stwierdzenie, że wyprodukowanie śmigłowców wymaga znacznych zasobów, a „w obecnej wojnie mają niewielkie zastosowanie na polu walki, ze względu na silną (ukraińską) obronę powietrzną”. Czy Rosjanie szykują je więc na inny konflikt?
Powoli rozkręca się też produkcja samolotów bojowych. Ich straty w ciągu ostatnich dwóch lat były niewielkie, bowiem armia Kremla używa ich do zrzucania tzw. kierowanych bomb lotniczych z takiej odległości, która chroni je przed ukraińską obroną.
Przed wybuchem wojny Rosja produkowała ponad sto różnego rodzaju samolotów rocznie. – Można przyjąć, że w tym roku Kreml wyprodukował ponad 30 maszyn (ponad połowa z nich to bombowce Su-34 używane do ataków „bombami kierowanymi”) – szacuje ukraiński analityk Andrij Haruk.
Ale z tej liczby część maszyn sprzedano za granicę (Algieria, Białoruś). Z pozostałych nie wszystkie trafiły na front, niektóre wysłano w inne miejsca, np. do obwodu kaliningradzkiego.
Na froncie widać i tak ogromną rosyjską przewagę w powietrzu. Ale już z obroną przeciwlotniczą przed ukraińskimi atakami Rosja ma problem. Londyński think tank RUSI zwraca uwagę na coraz większą ilość trafień w ukraińskich atakach. Według brytyjskich ekspertów oznacza to, że Rosjanom zaczyna brakować pocisków do zestrzeliwania dronów – bezpośredni efekt zachodnich sankcji, które pozbawiły Kreml elektronicznych komponentów do jego broni.
Z kolei Amerykanie twierdzą, że wszystkie szacunki produkcji rosyjskich czołgów (ale też artylerii) nie biorą pod uwagę jednej ważnej rzeczy – luf. A tych Rosjanie są w stanie wyprodukować tylko 20 miesięcznie, bo mają jedynie dwa urządzenia do tzw. kucia obrotowego. Więcej nie kupią z powodu sankcji. „Tylko decyzja Chin o dostarczeniu luf z własnych zapasów mogłaby zapobiec kryzysowi” – sądzi magazyn Foreign Affairs.
– Drogi, chodniki, fontanny, oświetlenie uliczne, przystanki – wszystko to albo nie działa (bo się zepsuło), albo jest w strasznym stanie. Widać, że budżet miasta ma znacznie mniej pieniędzy. Do tego upadek gospodarczy. Do połowy pozamykane centra handlowe, bo nie ma kto sprzedawać. Z miasta wycofały się najważniejsze handlowe brandy – opisuje w portalu Meduza drugą stronę medalu, czyli społeczne i gospodarcze koszty kremlowskiego wyścigu zbrojeń mieszkaniec rosyjskiej prowincji.
