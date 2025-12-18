Z tego artykułu się dowiesz: Jakiego rodzaju broń Stany Zjednoczone zamierzają sprzedać Tajwanowi?

W jaki sposób Tajwan planuje przekształcić swoje siły zbrojne, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Chin?

Jakie jest strategiczne znaczenie Tajwanu w kontekście polityki bezpieczeństwa USA w regionie Azji?

Do transakcji dochodzi w momencie, gdy Tajwan znajduje się pod rosnącą presją militarną Chin. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie, że Chiny nie wykluczają użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Jednocześnie sygnalizował, że Chiny preferują pokojowe zjednoczenie z Tajwanem, które mogłoby mieć formułę – jak pisały chińskie media – znaną pod nazwą „jeden kraj, dwa systemy”. Na takiej zasadzie w przeszłości Chiny odzyskały kontrolę nad Hongkongiem i Makau, gwarantując zachowanie ich mieszkańcom części swobód demokratycznych, które nie są udziałem mieszkańców Chin kontynentalnych.

System ATACMS Foto: PAP

Jaką broń Stany Zjednoczone sprzedadzą Tajwanowi?

Władze Tajwanu podkreślają jednak, że o losach wyspy mogą decydować tylko jej mieszkańcy. Żadna z liczących się sił politycznych na wyspie nie opowiada się za przywróceniem suwerenności Chin nad Tajwanem.

Zatwierdzona przez Departament Stanu USA sprzedaż wartej 11,1 mld dolarów broni Tajwanowi to druga umowa na dostawę uzbrojenia na wyspę za czasów administracji Donalda Trumpa.