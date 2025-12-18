Aktualizacja: 18.12.2025 07:25 Publikacja: 18.12.2025 06:14
Ćwiczenia tajwańskiej armii
Foto: AFP
Do transakcji dochodzi w momencie, gdy Tajwan znajduje się pod rosnącą presją militarną Chin. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie, że Chiny nie wykluczają użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Jednocześnie sygnalizował, że Chiny preferują pokojowe zjednoczenie z Tajwanem, które mogłoby mieć formułę – jak pisały chińskie media – znaną pod nazwą „jeden kraj, dwa systemy”. Na takiej zasadzie w przeszłości Chiny odzyskały kontrolę nad Hongkongiem i Makau, gwarantując zachowanie ich mieszkańcom części swobód demokratycznych, które nie są udziałem mieszkańców Chin kontynentalnych.
System ATACMS
Foto: PAP
Władze Tajwanu podkreślają jednak, że o losach wyspy mogą decydować tylko jej mieszkańcy. Żadna z liczących się sił politycznych na wyspie nie opowiada się za przywróceniem suwerenności Chin nad Tajwanem.
Zatwierdzona przez Departament Stanu USA sprzedaż wartej 11,1 mld dolarów broni Tajwanowi to druga umowa na dostawę uzbrojenia na wyspę za czasów administracji Donalda Trumpa.
Kontrakt obejmuje m.in. dostarczenie Tajwanowi 82 wyrzutni HIMARS i 420 pocisków ATACMS – wartość tego uzbrojenia szacowana jest na 4 mld dolarów. Ponadto na Tajwan trafić ma 60 samobieżnych haubic i związane z nim wyposażenie warte kolejne 4 mld dolarów, a także drony o wartości ponad miliarda dolarów. USA dostarczą też Tajwanowi pociski przeciwpancerne Javelin.
Ministerstwo Obrony Tajwanu podkreśliło, że USA nadal wspierają Tajwan w utrzymaniu potencjału pozwalającego wyspie na obronę przed agresorem oraz w szybkim budowaniu potencjału odstraszającego i uzyskiwaniu asymetrycznych przewag nad przeciwnikiem, które są „fundamentem utrzymania regionalnego pokoju i stabilności”.
Resort obrony Tajwanu zaznaczył, że sprzedaż broni jest obecnie w fazie notyfikacji Kongresowi, co oznacza, że Kongres mógłby teoretycznie zablokować sprzedaż. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ sprzedaż broni sojusznikom w Tajpej cieszy się w USA ponadpartyjnym poparciem.
Pentagon podkreślił, że sprzedaż broni Tajwanowi służy amerykańskim interesom – zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i interesom ekonomicznym. Tajwan stara się obecnie przekształcić swoje siły zbrojne tak, aby mogły one prowadzić działania asymetryczne przeciwko znacznie liczniejszej chińskiej armii w przypadku ewentualnej agresji na wyspę. Chodzi o wykorzystanie bardziej mobilnych, mniejszych i często tańszych systemów uzbrojenia, takich jak np. drony, do zadawania dużych strat przeciwnikowi, które ten musi uwzględniać w kalkulacjach dotyczących bilansu zysku i strat związanych z podjęciem działań zbrojnych przeciwko Tajwanowi.
W ubiegłym miesiącu prezydent Tajwanu Lai Ching-te, którego Chiny uważają za separatystę, oświadczył, iż w latach 2026-2033 Tajwan wyda na swoje siły zbrojne dodatkowe 40 mld dolarów. Lai Ching-te dodał, że „nie ma miejsca na kompromisy”, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe.
Informacja o zatwierdzeniu przez Departament Stanu USA sprzedaży broni na Tajwan pojawiła się po tym, jak w ubiegłym tygodniu z niezapowiedzianą wizytą do USA przybył szef MSZ Tajwanu Lin Chia-lung, który spotkał się z przedstawicielami administracji USA. O wizycie poinformował Reuters, powołując się na źródła w administracji USA. Waszyngton formalnie nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Tajpej, ponieważ – zgodnie z tzw. polityką jednych Chin – musiałby wówczas zerwać relacje dyplomatyczne z Pekinem. De facto jednak USA pozostają jednym z najbliższych sojuszników Tajwanu.
Z nowej strategii bezpieczeństwa USA opublikowanej w grudniu wynika, że USA zamierzają działać na rzecz unikania konfliktu o Tajwan dzięki „utrzymywaniu przewagi militarnej nad Chinami” w regionie. W dokumencie czytamy też o strategicznym znaczeniu Tajwanu ze względu na jego lokalizację między północno-wschodnią i południowo-wschodnią Azją.
