Chiński lotniskowiec Fujian
Fujian to najnowszy i największy chiński lotniskowiec, a także największy okręt świata z konwencjonalnym napędem. Do służby wszedł w listopadzie – i po raz pierwszy dokonał tranzytu przez Cieśninę Tajwańską, która oddziela Chiny kontynentalne od Tajwanu, uważanego przez władze w Pekinie za zbuntowaną prowincję.
Władze Tajwanu niemal codziennie informują o aktywności wojskowej Chin w rejonie wyspy, co Tajpej odbiera jako rosnącą presję ze strony Państwa Środka, którego władze nie ukrywają, że ich celem jest odzyskanie suwerenności nad Tajwanem. Chiny nigdy nie wykluczyły, że mogą użyć do tego siły, chociaż władze w Pekinie podkreślają, że wolałyby doprowadzić do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem – np. w formule „Jeden kraj – dwa systemy” w ramach której pod kontrolę Chin wróciły w ostatnich dekadach Hongkong i Makau.
Tranzyt lotniskowca Fujian przez Cieśninę Tajwańską był monitorowany przez tajwańską armię.
Resort obrony Tajwanu opublikował ziarniste, czarno-białe zdjęcie, na którym widać lotniskowiec (na jego pokładzie nie widać samolotów). Nie podano, gdzie wykonano zdjęcie, nie ujawniono też żadnych szczegółów dotyczących tranzytu. Chiński resort obrony nie komentuje sprawy.
Minister obrony Tajwanu Wellington Koo ocenił, że chiński okręt prawdopodobnie zmierzał w stronę wyspy Changxing, gdzie znajduje się jedno z największych centrów stoczniowych w Chinach. To tam zbudowano lotniskowiec Fujian.
Chiny przekonują, że Cieśnina Tajwańska stanowi ich wody terytorialne. Tajwan i USA uważają wody Cieśniny Tajwańskiej za wody międzynarodowe. Aby podkreślić prawo do swobodnej żeglugi przez Cieśninę regularnie dokonują tranzytu okręty USA, a także ich sojuszników, co każdorazowo wywołuje protesty Chin.
Pojawienie się lotniskowca Fujian w pobliżu Tajwanu to niejedyna aktywność chińskiej armii w pobliżu wyspy w ostatnich godzinach. Resort obrony Tajwanu informuje, że w pobliżu wyspy pojawił się w środę rano powietrzno-morski patrol wojskowy, w skład którego wchodziły 23 samoloty, a także okręty wojenne. W pobliżu Tajwanu pojawiły się myśliwce J-10 i zdolne do przenoszenia głowic atomowych bombowce H-6K.
Tajwan
We wrześniu Fujian pojawił się już na wodach Cieśniny Tajwańskiej, wówczas jednak okręt nie stanowił jeszcze formalnie części chińskiej marynarki wojennej – oficjalnie do służby został oddany 5 listopada.
Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, pierwszy zaprojektowany i wykonany wyłącznie w Chinach. Może transportować więcej, lepiej uzbrojonych samolotów niż lotniskowce Liaoning i Szantung. Lotniskowiec Fujian jest też przystosowany do przenoszenia chińskich myśliwców stealth zdolnych do operowania z lotniskowca (chodzi o myśliwce, które są trudniejsze do wykrycia przez radary).
