Merz ostrzegł, że emisja długu doprowadziłaby do pogorszenia wiarygodności kredytowej wielu i tak zadłużonych po uszy krajów UE, w tym Włoch i Francji. Zgoda na emisję wspólnego długu byłaby dla Berlina wyjątkowo trudna. Niemcy bardzo obawiają się, że taki sposób działania, gdyby został zastosowany po raz drugi, w końcu wejdzie w krew Brukseli. I doprowadzi do powstania „Unii transferowej” kierującej znacznie większe niż dziś środki z państw bogatych do biednych.

Strefa euro Foto: PAP

Pax America w Europie się skończyła – uważa kanclerz Niemiec

Ale wydaje się, że kanclerz w ostatecznym rachunku Merz zrobi wszystko, co konieczne, aby doprowadzić do klęski Rosji. Jeszcze przed formalnym przejęciem władzy w marcu z jego inicjatywy doszło do uchwalenia przez Bundestag zmian konstytucyjnych, które w praktyce uwalniają nieograniczone środki na modernizację Bundeswehry. Mają, jak mówi, wyposażyć Republikę Federalną w najpotężniejsze siły konwencjonalne w Europie. Na to potrzeba jednak czasu, stąd przekonanie, że opór Ukraińców leży w żywotnym interesie Europy. Tym bardziej, że Merz, choć dobrze zna Amerykę (stara się tam bywać co roku) i regularnie rozmawia przez telefon z Trumpem, nie ma złudzeń co do zerwania więzi transatlantyckiej.

– Dekady Pax Americana zasadniczo się dla nas w Europie skończyły, także dla nas w Niemczech. Tego już w dotychczasowym kształcie nie ma. Tak bywa. Amerykanie w sposób bardzo agresywny forsują swoje własne interesy. I to może oznaczać tylko jedną rzecz: my także musimy forsować nasze interesy. A tak w ogóle wcale nie jesteśmy aż tacy słabi, aż tacy mali – powiedział pod koniec ubiegłego tygodnia na kongresie CSU Merz.