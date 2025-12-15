Do tej pory rozstrzygnięcia w tej sprawie musiały być przedłużane co sześć miesięcy. I to pod warunkiem jednomyślnej aprobaty wszystkich państw „27”, jak to się dzieje w UE ze wszystkim, co się odnosi do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To stwarzało ryzyko, że któregoś razu Orbán w końcu się na to nie zgodzi, w szczególności, gdyby Trump sam zniósł sankcje nałożone przez Amerykę na Rosję.

Sędziowie z Luksemburga rozstrzygną, czy ruch Komisji Europejskiej był legalny

Aby do tego doszło, Komisja Europejska zastosowała fortel prawny. Odwołała się do artykułu 122 Traktatu o UE, który ma zastosowanie do klęsk żywiołowych i sanitarnych, jak Covid. To jest logika działania, jaką od roku wdraża prezydent USA. On także przejmuje kompetencje Kongresu w sprawie polityki migracyjnej czy handlowej, odwołując się do przepisów pomyślanych na czas wojny czy bezpośredniego zagrożenia dla kraju.

I w Ameryce, i w Europie o legalności takiego ruchu zdecydują w ostatecznym rachunku sędziowie. W USA Sąd Najwyższy, w Unii Trybunał Sprawiedliwości UE. Viktor Orbán już zapowiedział podjęcie w tej sprawie prawnej batalii. – Zrobimy wszystko, aby odbudować w Europie rządy prawa – zapowiedział w piątek premier Węgier, który sam jest znany z osłabiania praworządności nad Dunajem, a nie jej umacniania.

Ale na ewentualny wyrok sędziów z Luksemburga trzeba będzie poczekać wiele miesięcy. Tymczasem pomoc dla Ukrainy jest potrzebna od zaraz. Decyzja ambasadorów ma przekonać premiera Belgii Barta De Wevera do wyrażenia zgody na szczycie przywódców UE w Brukseli 18 grudnia na przekazanie ok. 90 mld euro wspomnianych rosyjskich rezerw walutowych zdeponowanych w pośredniczącej w międzynarodowych transakcjach kapitałowych instytucji Euroclear w Brukseli. Z niewypowiedzianym ostrzeżeniem, że jeśli Belg nadal będzie stawiał opór, ta decyzja mogłaby zostać podjęta z pominięciem wymogu jednomyślności. Ukraina potrzebuje około 140 mld euro pomocy zagranicznej w nadchodzących dwóch latach dla dalszego prowadzenia wojny i utrzymania podstawowych funkcji państwa. Unia przekazałaby więc około 2/3 tych środków.

Czy w czwartek uda się osiągnąć w tej sprawie porozumienie? De Wever w odpowiedzi na pytanie w tej sprawie brytyjskiej sieci Sky News zapewnił, że jest zarówno „lojalnym Europejczykiem”, jak i „zdeterminowanym sojusznikiem Ukrainy”. Ale postawił też warunki zgody na użycie rosyjskich środków. Po pierwsze, operacja ma objąć nie tylko fundusze zdeponowane w Belgii, ale w całej Unii. W samej Francji zamrożonych jest, na przykład, 18 mld euro rosyjskich rezerw. Po wtóre, wszystkie kraje UE mają udzielić gwarancji, że gdyby trzeba zwrócić pieniądze Moskwie, Belgowie nie pozostaną z tym problemem sami. Moskwa już zapowiedziała, że pozwie do międzynarodowych sądów Brukselę za, jak to nazwała, konfiskatę cudzych środków.