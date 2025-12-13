Andrej Babiš: KE musi znaleźć inne sposoby finansowania Ukrainy, Czechy nie udzielą gwarancji

Rosyjskie aktywa zamrożone są głównie w Belgii. Kraj ten sprzeciwia się planowi UE, obawiając się represji prawnych ze strony Moskwy. Belgijski premier Bart De Wever oświadczył, że jeśli UE chce realizować swoje plany, muszą zostać przedstawione „warunki”, które złagodzą ryzyko. Rosyjski bank centralny zasygnalizował, że działania dotyczące zamrożonych aktywów są „nielegalne” i zastrzegł sobie prawo do podjęcia „wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony” swoich interesów.

Babiš oświadczył, że zgadza się z premierem Belgii Bartem De Weverem, z którym spotkał się w czwartek w Brukseli.

Koalicyjny gabinet Andreja Babiša zostanie powołany przez prezydenta Petra Pavla w poniedziałek.

Babiš zapowiedział, że we wtorek 16 grudnia rząd podejmie decyzję w kwestii tematów, które zostaną poruszone podczas posiedzenia Rady Europejskiej, zaplanowanego na 18-19 grudnia. Babiš nie wykluczył rozmów na ten temat w gronie trzech partii koalicyjnych.

Unijna decyzja o stałym zamrożeniu rosyjskich aktywów

Na unijnym szczycie ma zostać podjęta decyzja dotycząca sposobu finansowania Ukrainy przez kolejne dwa lata. 11 grudnia państwom UE udało się porozumieć w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów na stałe, bez konieczności podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic. Rozwiązanie przyjęła wyraźna większość państw członkowskich.