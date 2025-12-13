Rzeczpospolita
Wydarzenia
Andrej Babiš: KE musi znaleźć inne sposoby finansowania Ukrainy, Czechy nie udzielą gwarancji

Komisja Europejska musi znaleźć alternatywne sposoby finansowania Ukrainy; Czechy nie będą za nic ręczyć ani dawać Kijowowi pieniędzy - stwierdził Andrej Babiš, który w poniedziałek obejmie urząd premiera Czech.

Publikacja: 13.12.2025 13:57

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Foto: Reuters/Eva Korinkova

Bartosz Lewicki

„Nasza kasa jest pusta, a każdą koronę, którą mamy, potrzebujemy na wydatki dla naszych obywateli” – napisał Babiš. 

Komisja Europejska zaproponowała na początku grudnia dwie możliwości dalszego finansowania wsparcia dla Ukrainy: poprzez tzw. pożyczkę reparacyjną, zabezpieczoną rosyjskimi aktywami, lub z długu zaciągniętego przez UE. Pierwsza z tych możliwości nie wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich, druga zaś tak. 

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że wybór jednej z tych możliwości pozwoli na pokrycie dwóch trzecich ukraińskich potrzeb w 2026 i w 2027 r. 

Rosyjskie aktywa zamrożone są głównie w Belgii. Kraj ten sprzeciwia się planowi UE, obawiając się represji prawnych ze strony Moskwy. Belgijski premier Bart De Wever oświadczył, że jeśli UE chce realizować swoje plany, muszą zostać przedstawione „warunki”, które złagodzą ryzyko. Rosyjski bank centralny zasygnalizował, że działania dotyczące zamrożonych aktywów są „nielegalne” i zastrzegł sobie prawo do podjęcia „wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony” swoich interesów.

Babiš oświadczył, że zgadza się z premierem Belgii Bartem De Weverem, z którym spotkał się w czwartek w Brukseli. 

W poniedziałek powołanie gabinetu Andreja Babiša

Koalicyjny gabinet Andreja Babiša zostanie powołany przez prezydenta Petra Pavla w poniedziałek. 

Babiš zapowiedział, że we wtorek 16 grudnia rząd podejmie decyzję w kwestii tematów, które zostaną poruszone podczas posiedzenia Rady Europejskiej, zaplanowanego na 18-19 grudnia. Babiš nie wykluczył rozmów na ten temat w gronie trzech partii koalicyjnych.

Unijna decyzja o stałym zamrożeniu rosyjskich aktywów

Na unijnym szczycie ma zostać podjęta decyzja dotycząca sposobu finansowania Ukrainy przez kolejne dwa lata. 11 grudnia państwom UE udało się porozumieć w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów na stałe, bez konieczności podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic. Rozwiązanie przyjęła wyraźna większość państw członkowskich.

Zgoda państw na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie przesądza, czy dojdzie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej, sfinansowanej z tych pieniędzy. Decyzja jest jednak postrzegana jako istotny przełom. 


Źródło: rp.pl

